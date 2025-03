– Nato vært mye mer ekspanderende og truende mot Russland, enn det Russland har vært mot Nato, sier Fredrik Glad-Gjernes til Vårt Land.

I et Facebook-innlegg kommer Glad-Gjernes med uttalelser om krigen mellom Ukraina og Russland som vekker store reaksjoner.

Glad-Gjernes er daglig leder i bistandsorganisasjonen KFUK-KFUM Global, men er for tiden sykemeldt. De siste årene har han også engasjert seg stort i klimaaktivistgruppa Extinction Rebellion og deltatt i mange pro-palestinske demonstrasjoner.

KFUK-KFUM Global er en selvstendig bistandsorganisasjon eid av KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Organisasjonen har ikke individuelle medlemmer. Eierorganisasjonene har henholdsvis 15.000 og 9.000 medlemmer i Norge.

Glad-Gjernes ønsker å ta et oppgjør med det mener er dagens tidsånd: Å hate Russland. Han argumenterer for flere ting:

At også Nato og Ukraina har skyld i krigen, ikke bare Russland.

At Russland har legitime sikkerhetsbehov og føler seg truet av at Ukraina brøt avtalen om å holde seg nøytrale.

At vi må unngå et opprustingskappløp mot russerne

Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener Glad-Gjernes utsagn er pro-russiske.

– Det er som å høre Kreml snakke, sier han.

Mener Russland ble truet av Nato

– Våpenkappløpet mellom Vesten og Russland gjør at vi alle får dårligere sikkerhet, sier Glad-Gjernes til Vårt Land.

Han anerkjenner at Russlands invasjon er et brudd på folkeretten, men mener at de følte seg truet:

– Russlands invaderte fordi de følte seg truet av Ukrainas mulige inntreden i Nato.

Han viser blant annet til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tale på sikkerhetskonferansen i München i 2022, som han holdt fem dager før fullskalainvasjonen 24. februar. I talen kritiserte Zelenskyj Vesten for sitt nølende forhold til Russland, og ba Nato være tydeligere på planene om å innlemme Ukraina i organisasjonen.

Presidenten adresserte også Budapest-memorandumet fra 1994, hvor Russland lovet å respektere Ukrainas uavhengighet og landegrenser mot at Ukraina kvittet seg med atomvåpnene sine. Denne avtalen har Russland brutt.

Zelenskyj mente at Natos artikkel 5, som tilsier at et angrep på et medlemsland skal betraktes som et angrep mot dem alle, er mer effektivt enn avtalen fra 1994.

Volodymyr Zelenskyj besøker Norge PÅ BESØK: Volodymyr Zelenskyj var på Norgesbesøk tidligere i mars. Her er han avbildet med statsminister Jonas Gahr Støre. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Frykter et opprustingskappløp

Glad-Gjernes mener dette har satt Russland i en umulig situasjon.

– Zelenskyj sa egentlig ‘Vi skal inn i Nato, og vi vurderer å tillate Nato å ha atomvåpen her’. Det betyr at det ville være atomvåpen rettet mot Moskva med 5 minutters banetid.

– Det betyr ikke at jeg forsvarer Russland eller Putin. Jeg sier bare at vi må tenke sikkerhet for alle parter, understreker Glad-Gjernes.

- Bedre med fredsprosess

– Putins eneste krav er at Ukraina ikke skal inn i Nato, mener Glad-Gjernes.

Han viser til avtalen Minsk II, hvor Russland og Ukraina ble enige om at Ukraina ikke kunne innmeldes i Nato eller EU. Ifølge avtalen skulle Russland trekke seg ut av Donbas i øst-Ukraina.

Ingen av partene overholdt denne avtalen. Denne avtalen er ett av argumentene Russland bruker for å legitimere invasjonen av Ukraina.

– Hvor legger du skylden for krigen mellom Russland og Ukraina?

– Det er ikke bare én part som har skyld i en krig. Jeg støtter ikke fullskalainvasjonen. Men når man ser på hva som skjedde i forkant, er det tydelig at det ikke er bare Russland som har krenket andres rettigheter. Det har Ukraina og Nato også gjort.

Glad-Gjernes mener at det viktigste er å igangsette fredsforhandlinger.

– Nå er ikke jeg en særlig Trump-tilhenger, men han forhandler i alle fall. Uansett resultatet for disse forhandlingene, er det bedre med en fredsprosess enn en opprustningsprosess.

Ikke en tomme

Glad-Gjernes peker på et løfte som skal ha blitt gitt i 1991, da USA skal ha lovet Russland at Nato ikke skal utvide alliansen østover.

Dette er svært omdiskutert. Ifølge Bukkvoll ved FFI bruker Russland dette løftet som et forsvar for invasjonen.

Bukkvoll viser imidlertid til forskeren Mary Elise Sarotte. Hun finner at det ikke er noe grunnlag for å si at det finnes en bindende muntlig avtale om at Nato ikke skulle utvides østover.

– At vestlige ledere skal ha lovet Sovjetunionen at Nato ikke skal utvide seg én eneste tomme østover, det er et historisk faktum, mener Glad-Gjernes.

Forsker: På linje med Kreml

Bukkvoll understreker at å ville melde seg inn i Nato ikke er det samme som å angripe et annet land.

– Det står i flere internasjonale avtaler at land har rett til å velge sin egen utenrikspolitikk og sine egne allianser. Det Ukraina har gjort, er å uttrykke et ønske om å bli med i en allianse, sier han og fortsetter:

– Det Russland har gjort, er å angripe et land med en fullskala krig. Gitt disse forholdene, sier det seg selv hvem som er aggressor her.

– Er slike holdninger farlige?

– Nei, jeg vil ikke si det. Det er lov å si det man vil, vi lever jo i et demokrati. Men det er fullt på linje med det Kreml sier.

Tor Bukkvoll PRO-RUSSISK: Forsker Tor Bukkvoll mener Glad-Gjernes' uttalelser er på linje med hva Kreml sier. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Advarer mot demonisering av Russland

Glad-Gjernes mener Bukkvolls kritikk er en farlig måte å argumentere på, noe han mener ofte skjer i dag.

– Å kalle alle som er uenige i en opprustingsstrategi for Putin-propagandister fører bare til en demonisering av Russland.

– Russland gjør utrolig mye dumt. Men hvis du ser på USA som er vår hovedallierte, hvor mange kupp har ikke de stått bak?

– Du har fått sterke reaksjoner på synspunktene dine. Har du forståelse for det?

– Nei, det forstår jeg ikke.

– Mitt budskap er et fredsbudskap. De andres er et opprustningsbudskap.

28.03.2025 kl 15.41: Vi har justert utsagnet «At Russland har legitime grunner for invasjonen, for eksempel ved at Ukraina brøt avtalen om å holde seg nøytrale» til «At Russland har legitime sikkerhetsbehov og føler seg truet av at Ukraina brøt avtalen om å holde seg nøytrale».