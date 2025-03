KFUK-KFUM Global tar avstand fra uttalelser fra egen leder

– KFUK-KFUM Global tar avstand fra Fredrik Glad-Gjernes sine uttalelser i denne saken. Han uttaler seg her kun på egne vegne, sier Eirin Smedsrud Bekk, styreleder i KFUK-KFUM Global, i en skriftlig uttalelse til Vårt Land.

I et Facebook-innlegg kommer Glad-Gjernes med uttalelser om krigen mellom Ukraina og Russland som vekker store reaksjoner. Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier til Vårt Land at det «er som å høre Kreml snakke».

Glad-Gjernes er daglig leder i bistandsorganisasjonen KFUK-KFUM Global, men er for tiden sykemeldt. De siste årene har han også engasjert seg stort i klimaaktivistgruppa Extinction Rebellion og deltatt i mange pro-palestinske demonstrasjoner.

I innlegget på Facebook gir han uttrykk for at også Nato og Ukraina har skyld i krigen, ikke bare Russland. Videre mener han at Russland har legitime sikkerhetsbehov og føler seg truet av at Ukraina brøt avtalen om å holde seg nøytrale. Han mener dessuten at vi må unngå et opprustingskappløp mot russerne

– Utfordrende

Styreleder Eirin Smedsrud Bekk påpeker at Glad-Gjernes i lengre tid har vært i permisjon fra sin stilling som daglig leder i organisasjonen og at han ikke har anledning til å uttale seg på vegne av dem.

For ordens skyld: I Vårt Lands sak står det ikke at Glad-Gjernes uttaler seg på vegne av organisasjonen.

Smedsrud Bekk er tydelig på hvor KFUK-KFUM-bevegelsen står:

De fordømmer Russlands angrepskrig, okkupasjon og grove brudd på menneskerettigheter i Ukraina.

De står sammen med sine partnere i Ukraina KFUK og KFUM i deres kamp for frihet, demokrati og for en rettferdig slutt på Russlands angrepskrig og okkupasjon.

De kjemper for at internasjonal rett, menneskerettigheter og demokratiske rettigheter skal ligge til grunn for løsning av konflikter mellom stater - og for at brudd på internasjonal lov og menneskerettigheter skal få konsekvenser, skriver Smedsrud Bekk.

– Generelt vil det alltid være utfordrende om en leder i permisjon uttaler seg i strid med organisasjonens standpunkter og policy, skriver hun.

– Jeg er helt enig med det styret skriver, sier Fredrik Glad-Gjernes på sin side.

Han mener at det ikke er noen motsetning mellom hans og organisasjonens syn på Russlands angrepskrig i Ukraina og at man er enige om hovedlinjene.

– Jeg har et mer detaljert politisk syn på en del av de underliggende faktorene enn det KFUK-KFUM har vedtak om, men det betyr ikke at våre synspunkter står i motstrid.

Glad-Gjernes har understreket at han uttaler seg som privatperson i denne saken.

– Vil gå i dialog

I Facebook-tråden til Glad-Gjernes gir flere uttrykk for at de ikke vil fortsette å gi penger til organisasjonen inntil han trer av som daglig leder.

– Hva tenker du om det, Eirin Smedsrud Bekk?

– Vi vil gå i dialog med de som tar kontakt for å avslutte givertjeneste, for å trygge dem på hva som er KFUK-KFUM Globals standpunkter og policy, skriver Smedsrud Bekk

Organisasjonen har fredag ettermiddag lagt ut en uttalelse på Facebook-siden til KFUK-KFUM Global, med henvisning til artikkelen i Vårt Land.

Også KFUK-KFUM Norge offentliggjorde fredag en uttalelse på Facebook.

– KFUK-KFUM bevegelsen stiller seg bak KFUK-KFUM Global i denne saken og tar avstand fra uttalelsene til Fredrik Glad-Gjernes, sier generalsekretær Øivind Mehl Landmark på vegne av KFUK-KFUM-bevegelsen.

