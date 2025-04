Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den siste tiden har Vårt Land satt fokus på Ukraina-holdningene til Fredrik Glad-Gjernes. På Facebook har han postet flere utsagn som tolkes til støtte for det russiske narrativet om krigen i Ukraina.

Glad-Gjernes er daglig leder i bistandsorganisasjonen KFUK-KFUM Global, men er for tiden sykemeldt. Han har også engasjert seg stort i klimaaktivistgruppa Extinction Rebellion og deltatt i mange pro-palestinske demonstrasjoner de siste årene. Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) uttalte til Vårt Land at det Glad-Gjernes sa «var som å høre Kreml snakke».

Tydeligere fra styret

Først etter at Vårt Land skrev om uttalelsene til Glad-Gjernes har styret i KFUK-KFUM Global engasjert seg offentlig, ved å ta avstand fra uttalelsene og klargjøre hva som er organisasjonens linje. Det skjer til tross for at Glad-Gjernes i lang tid har latt disse uttalelsene stå på sin egen Facebook-side. Det er med andre ord lenge siden organisasjonen burde ha reagert ved å tydeliggjøre sine standpunkter.

Dersom KFUK-KFUM Global skal bli tatt på alvor, bør de rydde opp på en mer profesjonell måte enn det som hittil er blitt gjort

Styreleder Eirin Smedsrud Bekk sier til Vårt Land at den daglige lederen i lengre tid har hatt permisjon fra sin stilling. Hun er også tydelig på at KFUK-KFUM-bevegelsen står fast på at de fordømmer Russlands angrepskrig mot Ukraina og at de står sammen med sine partnere i Ukraina. Hun sier også at «generelt vil det alltid være utfordrende om en leder i permisjon uttaler seg i strid med organisasjonens standpunkter og policy».

Det er fra vårt perspektiv ikke levelig for en organisasjon å måtte ta avstand fra egen toppsjef på denne måten, i et så sentralt spørsmål. Det er ikke en god situasjon for noen av partene over lengre tid.

Ingen ledere er privatpersoner

Problemet er at KFUK-KFUM Global rammes hardt av usikkerheten som skapes rundt organisasjonens standpunkter og syn på Russlands invasjon av Ukraina. På Glad-Gjernes sin Facebook-side gir flere uttrykk for at de ikke vil fortsette å gi penger til organisasjonen inntil han trer av som daglig leder.

Det er tydelig at styret i KFUK-KFUM Global på et tidligere tidspunkt burde gjort klart hva som er organisasjonens syn, og imøtegått det Glad-Gjernes har skrevet på sine Facebook-sider. Selv om han er sykemeldt og har permisjon, vil det være vanskelig å ikke knytte hans opptredener i offentligheten til hans rolle som leder for organisasjonen. En leder er leder hele døgnet, hele året.

Dersom KFUK-KFUM Global skal bli tatt på alvor i viktige problemstillinger organisasjonen arbeider med, bør de rydde opp på en mer profesjonell måte enn det som hittil er blitt gjort.