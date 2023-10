I en leder 26.10 kritiserer Vårt Land presten Jo Hegle Sjøflot for hans utprøving av psilocybin på en kristen retreat i Nederland. Kritikken viser hvor dårlig det står til både med kunnskapsnivået og holdningene når det kommer til psykedelika- og psykedelikabruk.

I lederen viser Vårt Land til uttalelser fra tidligere bymisjonsprest Gyrid Gunnes, som kritiserer prestens valg med henvisning til mennesker som sliter med rusmiddelavhengighet og andre rusmiddelrelaterte lidelser, samt deres pårørende. Lederen trekker imidlertid kritikken videre, og går i langt i å fordømme prestens valg som usolidarisk overfor disse gruppene.

Jørn Kløvfjell Mjelva, styreleder i Psynapse (Foto: Olaf Christensen / Universitet i Oslo)

Fordummende narkotikabegreper

Det er her verdt å påpeke at psilocybin i likhet med andre psykedelika, ikke er avhengighetsdannende. Fleinsopp, som har psilocybin som virkestoff, har dertil i en rekke systematiske analyser av ekspertvurderinger blitt vurdert som det minst skadelige av de vanlige rusmidlene. Henvisningen til mennesker som sliter med rusmiddelavhengighet er dermed lite treffende; vi kan trygt gå ut ifra at det for disse ikke var snakk om psilocybin- eller fleinsoppavhengighet.

Dette er en god illustrasjon av hvor ødeleggende og fordummende narkotikabegrepet kan være i diskusjoner om rusmiddelbruk. Alle rusmidler utover alkohol, nikotin og koffein samles i en gruppe, og slik ender man opp med en prests forsøk med psykedelisk rusmiddel som er lovlig i Nederland blir usolidarisk overfor dem som sliter med opiod-, benzodiazepin- eller stimulantavhengighet i Norge. Dette til tross for at psykedeliske rusmidler har et betydelig mindre avhengighets- og skadepotensial, og en helt annen rusvirkning, enn de rusmidlene som vi ofte ser i tilknytning til rusmiddelrelaterte lidelser. Vårt Land kunne altså like gjerne argumentert for å få kirkekaffen ut av kirka med samme begrunnelse.

Vårt Land kunne like gjerne argumentert for å få kirkekaffen ut av kirka med samme begrunnelse

Vårt Land ignorerer kirkehistorien

Når Vårt Land, sammen med Gunnes, bombastisk slår fast at psykedelika ikke har noen plass i kirka, og at kristen åndelighet ikke handler om erfaringer frembragt av rus, spenner de dessuten ben om den økumeniske tradisjon som lenge har stått sterkt i Norge. Det finnes i dag flere kirkesamfunn rundt om i verden som benytter seg av psykedeliske stoffer som en del av deres religiøse praksis. Eksempler er União Do Vegetal og Santo Daime-kirkene i Brasil, som bruker det psykedeliske platebrygget ayahuasca i sine seremonier. Vil Gunnes og Vårt Land hevde at deres kristendom ikke er autentisk, begrunnet i disse kirkenes valg av sakrament for å oppnå kontakt med Gud?

I tillegg velger man å ignorere store deler av kirkehistorien. Opp gjennom tidene har man sett mange eksempler på at ulike teknikker, slik som selvpisking, fasting eller isolasjon, har blitt brukt for å oppnå en mer inderlig og nær relasjon til det guddommelige. Dette er teknikker som har til felles at de kan føre til en rusopplevelse, ikke ulik opplevelsen man kan ha ved inntak av psykedelika. Å skrive disse eksemplene ut av kirkehistorien, vil etterlate en mye fattigere og fargeløs kristendom.

Smakløs kritikk

Det står respekt av Sjøflot for hans villighet til å utfordre det norske samfunnets normer for å utforske ulike sider av troen og veier til åndelighet. Vårt Lands kritikk fremstår som et smakløst forsøk på å skyve personer som sliter med rusmiddelavhengighet foran seg for å rettferdiggjøre sin egen smale oppfatning om hva tro og kristendom skal være.