– Det var en dyptgripende og skremmende opplevelse.

Det sier prest Jo Helge Sjøflot, dagen etter at han inntok det psykedeliske stoffet psilocybin på en kristen retreat utenfor Amsterdam.

Psilocybin er virkestoffet som blant annet finnes i fleinsopp. Stoffet, som står på den norske narkotikalisten, er tillat for kjøp og bruk i Nederland.

Ingen åndelig opplevelse

Før han reiste til Nederland sa Sjøflot til Vårt Land at han var åpen for at stoffet kan ha en åndelig og terapeutisk side.

Tirsdag inntok han stoffet sammen med to andre prester. I tillegg var to tilretteleggere og et filmteam til stede.

Jo Hegle Sjøflot ble filmet før, under og etter han inntar det psykedeliske stoffet. Resultatet blir vist i en kortdokumentar. (Ann Holmgren Aurebekk)

– Jeg forstår at noen vil beskrive opplevelsen som åndelig, men jeg vil ikke bruke det ordet selv, sier Sjøflot.

Sjøflot og de andre prestenes opplevelse skal foreviges i en dokumentarfilm av filmskaper Ann Holmgren Aurebekk.

Opplevelsen var først og fremst ubehagelig, men på en verdifull måte — Jo Hegle Sjøflot, prest

Terapeutisk, alvorlig og sorgtungt

Etter sang, bønn og en nattverdsgudstjeneste inntok de tre prestene trøfler med psilocybin, og lå på en madrass så lenge virkningen varte.

Sjøflot sier det enda er for tidlig å beskrive opplevelsen med ord.

– Det føltes mer som en terapeutisk opplevelse enn som en åndelig erfaring. Det var på ingen måte gøy, men noe som er mørkt og krever hardt arbeid.

– Det var et alvor over det?

– Det var mye mer alvorlig og sorgtungt enn jeg hadde trodd på forhånd.

– Først og frem ubehagelig

Han beskriver opplevelsen som «et alvorlig selvmøte».

– Opplevelsen var først og fremst ubehagelig, men på en verdifull måte.

Han påpeker at det noen ganger kreves et visst ubehag for at sannheten om seg selv skal komme frem.

– Men man trenger heldigvis ikke dette. Det er bare en av mange måter å komme nærme seg selv på, legger han til.

– Har du lært noe mer om deg selv?

– Det er litt tidlig å si, men jeg tror det. Jeg lærte ikke noe nytt, men man kommer nærmere smerten og sorgen, og møter sine egne følelser på en sterk måte. Ting du prøver å flykte fra kommer opp og går rett i trynet på deg, beskriver han.

Vil ikke anbefale det til andre

– Er det noe du vil anbefale andre å gjøre?

– På ingen måte. Absolutt ikke. Det kan tenkes at noen har gode grunner for å gjøre dette. Men dette er såpass sterke saker at man skal tenke seg godt om, vite hvorfor man gjør det, og vite at det er i trygge omgivelser.

Jo Hegle Sjøflot PREST: Jo Hegle Sjøflot er til vanlig prest i Areopagos. Denne uken tok han et avbrekk fra jobben for å delta i filmprosjektet. (Erlend Berge)

– Hva med når det skjer i en slik kontekst av et kristent retreat?

– Skal man først gjøre det, så vil jeg anbefale en slik sammenheng som dette. Da er du også omgitt av et ritual som kan være med på eventuelt åpne for det åndelige aspektet, og du har et fellesskap i det.

Vil ikke legitimere rus som åndelig erfaring

Tirsdag fikk Sjøflot kritikk fra Gyrid Gunnes, tidligere bymisjonsprest og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høyskole.

Hun mener Sjøflot knytter rus til åndelige opplevelser på en måte som kan være problematisk.

– Han er fri til å tolke som han vil. Men han er altså med på å legitimere at erfaringer med rus er åndelige erfaringer, sa Gunnes til Vårt Land.

– Hva tenker du om det Gunnes sier, Sjøflot?

– Det kan hende hun har rett i det, men det er ikke min intensjon å legitimere ruserfaringer som åndelige erfaringer.

Han mener psykedeliske stoffer må skilles fra andre sterke rusmidler.

– Det å bruke samme ord om en psykedelisk erfaring og det man opplever når du tar andre former for sterke rusmidler, er unyansert. Dette er vidt forskjellige ting, sier Sjøflot.

Går inn i en annen bevissthetstilstand

OVERLEGE: Tor-Morten Kvam er overlege og psykiater ved Nordre Østfold DPS i Moss, det eneste offentlige sykehuset i Norge som benytter det psykedeliske stoffet ketamin i behandling mot depresjon. (Privat)

Tor-Morten Kvam er overlege og psykiater ved Nordre Østfold DPS i Moss, det eneste offentlige sykehuset i Norge som benytter det psykedeliske stoffet ketamin i behandling mot depresjon.

Kvam forklarer at psilocybin er et klassisk psykedelisk stoff, i likhet med eksempelvis LSD.

Han er ikke overrasket over at Sjøflot syntes opplevelsen med psilocybin var skremmende og ubehagelig.

– Når man inntar slike stoffer får man en ekstra bevissthetstilstand. Man kan eksempelvis gjenoppleve tidligere hendelser i livet, og noen kan gjennomgå traumer på nytt. Andre kan ha drømmelignende opplevelser der det kan være vanskelig å få tak på hva man ser eller hva som skjer, forklarer han.

– Må skje under kontrollerte forhold

Han forteller at det ofte kan være skremmende opplevelser som dukker opp, og at alle inntak av psykedeliske stoffer bør skje med en terapeut med ekspertise til stede. Per i dag er stoffene kun tilgjengelige i vitenskapelige forsøk i Norge.

– Hvis man tar psykedeliske stoffer i feil setting, for eksempel på fest, så kan det være vanskelig å gi seg fullt og helt hen til det man opplever, og man kan ende opp med å stritte imot og forsøke å stoppe det man ser. Det kan slå feil ut, og man kan ende opp med å få angstanfall, panikk eller paranoia.

Psykiateren jobber til daglig med forskning på hvordan det psykedeliske stoffet MDMA fungerer i behandling mot depresjon.

Ifølge Kvam vil trolig MDMA bli det første psykedeliske stoffet som blir godkjent til bruk i behandling i USA neste år. Dernest tar det gjerne to år til før det blir godkjent i Europa, forteller han.

Noe av grunnen til at psykedeliske stoffer kan være effektivt mot depresjon, ligger i at pasienten går inn i tidligere opplevelser og traumer, og at det der ligger en mulighet til bearbeiding, prosessering og forløsning.

Nettopp derfor er det viktig å ikke stanse tankene som kan komme når man gjennomgår en slik behandling, forklarer Kvam:

– Hvis det dukker opp traumer fra barndommen, for eksempel, og man forsøker å distrahere seg vekk fra det, så kan det skape nye skadelige opplevelser som ikke blir gjennomarbeidet. Det vil være lite produktivt, sier han.

– Spirituelle opplevelser ikke uvanlig

– Hva kan være grunnen til at noen forbinder psykedeliske stoffer med åndelighet?

– Spirituelle og åndelige opplevelser er ikke uvanlig når man tar slike stoffer. Noen benytter det kanskje for å kunne klare å komme i kontakt med det spirituelle.

Han tror søken etter åndelighet vil øke fremover:

– Dette er et ekstremt interessant tema. I en sekularisert verden er det en stor hunger etter spiritualitet uten å nødvendigvis sette en merkelapp på det. Men dette som har med meningen med livet å gjøre er tematikk som opptar mange.

Kvam understreker at han ikke mener psykedelika nødvendigvis er løsningen på eksistensielle spørsmål – i alle fall ikke for alle:

– Men det kan være en innfallsvinkel for noen. Men først må vi få enda bedre forskningsgrunnlag på dette.