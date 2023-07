For snart en uke siden ble den mektige transfigurasjonskatedralen delvis lagt i grus i Odesa, havnebyen rett ved Svartehavet.

– Barbarisk. Dette er terrorisme, uttalte presten Miroslav Vdodovych etterpå til Guardian. De russiske missillene hadde rammet den historiske gamlebyen i Odesa, en gang reist på oppdrag fra keiserinne Katarina den Store. Og det inkluderte Vdodvychs symboltunge arbeidsplass.

Ble sprengt

Transfigurasjonskatedralen har i likhet med resten av gamlebyen røtter til slutten av 1700-tallet, da det russiske imperiet ekspanderte. Den ble innviet i 1794, men ble i 1936 revet under Sovjetregimet. Da Ukraina ble selvstendig i 1991 begynte gjenoppbyggingen, og i 2003 ble kirken gjeninnviet, av selve Moskva-patriarken.

– Nå velsigner patriark Kirill raketter som rettes mot katedralen. Dermed ønsker mange å bryte all kontakt med Moskva, sier Richard Bærug, som er forfatter og en av de fremste kjennerne av den ortodokse kirkefamilien i Ukraina og andre gamle Sovjetstater.

Russia Ukraine War BEETONGSTØV: Det er ikke mange år siden transfigurasjonskatedralen ble gjenreist. Nå ligger den i grus etter angrepet mot Odesa forrige søndag. (Jae C. Hong/AP)

Preste-opprør

Mange ortodokse kristne i Ukraina har markert avstand til kirkeledelsen i Moskva det siste tiåret. Og i 2018 oppsto en ny kirke, den ukrainsk-ortodokse kirke. Denne skiller seg fra en kirke som for så vidt heter det samme: Den ukrainsk-ortodokse kirke under Moskva-patriarkatet. Sistnevnte opprettholder båndene til patriark Kirill.

Men angrepet i Odesa har fått flere hundre prester og teologer som hører til sistnevnte kirke, til å kreve at også denne må kutte båndene til den russiske kirkeledelsen. Det melder nyhetsbyrået Risu.

Transfigurasjonskatedralen har hørt til Moskva-patriarkatet.

Konkret forlanger prestene nå at metropolitt Onufriy sammenkaller til et kirkemøte der man markerer avstand til patriark Kirill. I brevet som de har undertegnet, omtales russernes handlinger som «sataniske», og det sies at et oppgjør med Russland er det som må til for at kirkesamfunnet skal kunne ha en moralsk rett til eksistere i Ukraina.

Det har kommet noen pip her og der, men fortsatt har jeg ikke inntrykk av at det har vært noen kraftig fordømmelse internasjonalt — Richard Bærug

[ Han varslet mot Kirills farlige prosjekt – og måtte dra fra Moskva ]

FORFATTER: Richard Bærug er ekspert på den ortodokse kirkefamilien. I 2021 ga han ut boken «Makten og troen» på Ventura forlag. (Privat)

Initiativet vitner om at det er bevegelse i forholdet mellom de to ortodokse kirkene i Ukraina, som lenge har vært anspent, mener Bærug:

– Det er fortsatt steile fronter på begge sider, men nå sier mange kirkeledere at man er nødt til å finne sammen igjen.

– Hvilken tillit har Kirill i den ortodokse kirkefamilien?

– Det er fortsatt et fåtall av de ortodokse kirkene i verden som har godtatt den nye kirken i Ukraina, og flertallet har ikke brutt båndene med Moskva. Sånn sett har Moskva-patriarken fortsatt en sterk stilling. Kanskje også fordi Russland er en økonomisk stormakt innen ortodoksien. Det har kommet noen pip her og der, men fortsatt har jeg ikke inntrykk av at det har vært noen kraftig fordømmelse internasjonalt, sier Bærug.

[ Kirkeleder etter møte med Kirill: – Jeg var faktisk ganske imponert ]

Vinner ikke sympati

Gamlebyen i Odesa ble tidligere i år hasteinnskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Skjønt, prosessen var påbegynt allerede i 2009. I tillegg til katedralen, preges bysentret av de enorme Potemkin-trappene, tilegnet hærføreren og elskeren til Katarina den store. Videre finnes et operahus, filharmonien, flere museer og palasser.

Odesa er også kjent for sin rike litterære kultur. Angrepet har slik blitt omtalt som et angrep også på ukrainsk kultur.

APTOPIX Russia Ukraine War FORDUMS STORHET: Odesa og katedralen er sterke symboler på russisk imperialisme. I kirken er flere av Katarina den stores hærførere gravlagt, forteller Richard Bærug. (LIBKOS/AP)

Men Bærug bemerker at byen også er et symbol på russisk imperialisme. Flere av dem som er gravlagt i kirken er hærførere som bidro da Russland erobret Odesa og de omkringliggende områdene på Katarina den Stores tid. Det gjør angrepet uforståelig for svært mange innbyggere i Odesa, mener han:

– Skal man vinne lokalbefolkningens sympati, er ikke dette måten å gjøre det på.

Han sier mange har sammenlignet angrepet med det som skjedde i 1936, da kirken ble sprengt.

– Man trekker parallellene mellom det sovjetiske styret som var antireligiøst, og dagens styre, som hevder at de ikke er religionsfiendtlige, men kanskje likevel er det.

[ Også Putin hadde lyst til å bli en mosaikk i den nye kamuflasjefargede militærkirken ]

Kornavtale

Analytikere ser angrepet i sammenheng med et forsøk på å ramme Ukrainas korneksport, som i hovedsak foregår via Svartehavet. Russland har nylig nektet å videreføre kornavtalen, Black Sea Grain Initiative. I avtalen lovet de å tillate ukrainsk korneksport, og å skjerme ukrainske havnebyer.

Etter at avtalen utløp, har angrepene på Odesa økt i styrke.