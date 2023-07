Tønes orker ikke alt styret med TikTok

Artistkarrierer startes, utvikles og skyter fart på sosiale medier. Nøkkelen til å lykkes som artist ligger i å kunne hoppe på de digitale trendene som popper opp i stadig økende tempo.

– Hvis karrieren går skikkelig, skikkelig dårlig og jeg blir helt desperat og familien sitter og griner uten mat, da skal jeg kanskje komme meg på TikTok, sier artist Frank Tønnesen, bedre kjent bak artist-aliaset Tønes.

– Men da må det være usedvanlig lite mat igjen i huset, sier han og ler.

Norsk musikkbransjes eksportorganisasjon Music Norway la sist uke frem en kunnskapsrapport om trender i Norsk og internasjonal musikkbransje. Rapporten peker på at driveren i den økonomiske veksten i all hovedsak er digital.

Tønnesen som lar seg inspirere av roen i hjembygda, vil helst unngå å fikle med sosiale medier hvis han kan.

Det er han nok ikke alene om.

Begrepet «digital burnout» hadde kanskje fortjent å bli kåret til årets nyord i det internasjonale musikkspråket, kan vi lese i rapporten.

– Sosiale medier kan være en ekstremt tung belastning, sier Daniel Nordgård, medvirkende i rapporten fra Music Norway.

---

Music Norways Trendrapport

Rapporten tar for seg hvordan fremtidsutsiktene for musikkbransjen og hvilke trender som råder i musikkbransjen nå

Det er Jostein Ryssevik i det samfunnsfaglige analyseinstituttet ideas2evidence som har laget rapporten for Music Norway.

Torsdag den 24. august vil rapporten blir presentert med panelsamtale på et Åpent Hus i Music Norways lokaler.

---

Hverdagstempo

– Det finnes nærmest uendelige muligheter for å bygge en fanbase gjennom aktiv tilstedeværelse og artist-generert innhold på sosiale plattformer, sier direktør i Music Norway, Tone Østerdal i en pressemelding.

Artisten Tønes vil på den annen side heller velge bort en hektisk digital hverdag, til fordel for en rolig tilværelse i hjembygda Hauge i Dalane.

– Kanskje er jeg heldig som slipper å forholde meg til det kjøret der, sier han.

Tønes har gitt ut åtte album, fire EP-er og skrevet egen bok. Han har vunnet Prøysenprisen, Dialektprisen og har fire Spellemannspriser. Hans første EP «Maleri» ga han ut i 1998. (Tommy Ellingsen/NTB kultur)

Tønes har gitt ut åtte album, fire EP-er og skrevet egen bok. Han har vunnet Prøysenprisen, Dialektprisen og har fire Spellemannspriser. Hans første EP «Maleri» ga han ut i 1998.

Det er dermed trygt å si at han har vært på den norske musikkscenene lenge.

Nå viser rapporten at den «gamle modellen» med plateslipp med påfølgende radio- og TV-intervjuer er utdatert.

– Ifølge trendrapporten er det å henvende seg til et yngre-publikum den nye gullgruven. Burde ikke du også gjøre det da?

– Jeg bruker sosiale medier litt jeg også, sier Tønnesen som skal ha seg frabedt at han ikke har en ung appell.

Tønnesen deler bilder av både Dvergspett, spalten han har i Dag og Tid, og konserter på Instagram. De som følger ham der får til og med et personlig innblikk i artistens handlelister som består av hvitløk og Oboy.

Det kommer på den annen side et «Men» fra artisten:

– Jeg drar ikke frem gitaren for hver konsert og publiserer en selfie til Instagram, sier Tønnesen som akkurat har fått litt fri fra sommerturnéen.

Indre kaos

Rapporten forteller rett frem at «hvis du ikke lager musikk til et yngre publikum, vel, da kan hende de gamle modellene fortsatt er relevante for deg».

– Skaper det mye indre kaos? At man skal justere seg etter alle disse trendene i bransjen som endrer seg dag-til-dag, et nytt publikum og sosiale medier kjør?

Av og til er jo dette gøy, men noen ganger blir det rett og slett for ukomfortabelt. — Artsit, Fran Tønnesen

– Man kan ikke melde seg helt ut, men en kan lage sin egen vri på ting, sier Tønnesen.

Han må innrømme at som artist blir man spurt om å gjøre utrolig mye snodig og forskjellig til sosiale medier.

– Av og til er jo dette gøy, men noen ganger blir det rett og slett for ukomfortabelt. Men, det er jo helt klart at vi må nå unge lyttere på en eller annen måte.

[ Uten seterdrift gror fjellheimen igjen ]

Tønnesen mimrer tilbake til da folk strømmet til NRKs Lydverket eller Rock89 for å bli kjent med artister og finne ny musikk.

– Artistbransjen i dag krever at du skal ha hodet ditt tusen steder på en gang, da må man ha et sted som kan roe alt litt ned. I og med at jeg har valgt å bli værende i hjembygda mi, vil hverdagen her alltid prege det jeg skaper.

– Men, det finnes noe galskap i musikken min også!, poengterer Tønnessen.

Til å bli syk av

– Jeg har et elsk-hat forhold til alt av sosiale medier. Jeg har knyttet gode kontakter, men det stjeler så mye tid og det er også så mye vas der, forteller Tønnesen.

Selv om rapporten peker på alle mulighetene som ligger i bruken av sosiale medier for artistkarrieren, er det også en mørkeside ved det hele.

– Det har blitt en forventning i bransjen at man skal benytte seg av sosiale medier og at den økonomiske modellen er avhengig av det, forteller Nordgård.

Han har skrevet boken «Musikerne, bransjen og samfunnet» under overskriften Nesten alene beskriver han en utvikling mot en mer artist-sentrert musikkøkonomi.

– Her kommer det tydelig frem at det å alene ha ansvar for karrieren sin kan være tungt, forteller professor ved UiA Nordgård. (Joerund F Pedersen)

Han mener at den viktig side ved digitalisering er at det har ført til at artister og musikere kan gjennomføre flere av de oppgavene som tidligere ble gjort av profesjonelle samarbeidspartnere, som plateselskap, forlag, managere og andre.

Artisten er alene

– Jeg har sett på artistenes ansvar for økonomi og deres ansvar for en rekke spesialiserte oppgaver. Her kommer det tydelig frem at det å alene ha ansvar for karrieren sin kan være tungt.

Av artister jeg har snakket med er det vedkommende som har blitt syke av å bruke sosiale medier. — Professor ved Universitetet i Agder, Daniel Nordgård

Nordgård har intervjuet flere artister om ensomheten i yrker, og peker på en rapport fra England som sier at flere sliter med depresjon og panikkangst.

– Dette knyttes ofte til deres økonomiske situasjon, forteller han og legger til:

– Av artister jeg har snakket med er det vedkommende som har blitt syke av å bruke sosiale medier, og måtte ha en manager til å følge opp dette. Dette blir usedvanlig sårt og det blir usedvanlig ærlig om noen reagerer positivt eller negativt.

Nordgård forteller at trendrapporten er et motsvar på en del av den forskningen som ble gjort på feltet rundt 2000-tallet.

– Her var det en iver knyttet til digitaliseringen og det den kunne gjøre for artisten. En form for demokratiseringsprosess ville de nok si, som var knyttet til mulighetene den ga deg som artist.

[ Toppsyklist takket nei til verdens beste sykkellag ]

Surfer den digitale bølgen

Som Nordgård understreker er det et hav av muligheter tilknyttet digitaliseringen av artistyrket. Men det er ikke alle som er like villig til å kaste seg på dem.

I 2014 var Tønnesen med på en hyllest til artisten Bjørn Eidsvåg, som i 2022 var med på TV2-suksessen «Hver gang vi møtes» og har opparbeidet seg en massiv følgerskare på Instagram.

– Kunne du også tenkt å melde deg på Hver gang vi møtes og jakte ned Jay-Z for en selfie?

– Nå stiller du et livsfarlig spørsmål, sier Tønnesen og ler.

– Han har jo virkelig klart å kaste seg på trendbølgen, da må jo du også greie det?

Før Tønnesen får svare på det «livsfarlige spørsmålet», presterer undertegnede å legge på røret.

Når jeg ringer opp, er Tønnesen spørrende:

– Ja, ikke sant var det Eidsvåg som ringte deg opp nå?, sier Tønnesen lattermildt, og tenker seg om seg før han svarer:

– Jeg tror jeg må hylle artister på andre måter enn å være med på «Hver gang vi møtes».

[ Konserter taper publikum ]