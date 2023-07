For første gang i TDFs 110 år lange historie deltar et norsk lag i rittet. De bærer navnet til bensinstasjonskjeden Uno X, noe som har skapt spredte protester fra folk som ikke liker promotering av fossil energi.

En av syklistene som har brukt Tour de France til å markere seg sterkt på det norske laget er Søren Wærenskjold. U23-verdensmesteren innrømmer at han ble fristet da han fikk tilbud om å hoppe over til verdens beste sykkellag, UAE. Likevel takket han nei.

Moralsk riktig

Til TV2 uttalte han at han vet at nordmenn ikke er så fan av Emiratene. Derfor ville han heller velge moralsk og etisk riktig enn å la lønnen gå foran alt.

I årets Tour de France har Wærenskjold fått tilnavnet «flodhesten fra Mandal» etter sine kraftfulle opptrekk for Alexander Kristoff i spurtene. Så lysende har denne jobben vært, at han nå har fått grønt lys av Uno-X til å gå for seieren selv i fortsettelsen.

Må vi bare godta at verdens verste regimer bruker sporten til å bygge seg en merkevare vi plutselig oppdager at vi heier på? — Lars Gilberg

Dermed skal han kjempe mot spurtkanoner fra lagene som er eid av nasjoner uten noen lang sykkelhistorie, men som likevel har kjøpt seg de beste rytterne: Emiratene, Saudi-Arabia, Bahrain og Kasakhstan.

Midtøstens eneste demokrati, Israel, har også kastet seg inn i kampen med gulfstatene om å bygge merkevare innen sykling. Israel Pro Tech fikk sin første etappeseier i årets ritt (tredje totalt) på søndag da frontfiguren Michael Woods vant på ikonisk vis på toppen av Puy de Dôme.

Laget som eies av israelske forretningsmenn startet så sent som i 2014, men har allerede blitt så sterkt at de i år kunne sette den firedobbelte TDF-vinneren Chris Froome ut av troppen til Frankrike Rundt.

Ufrie land

Målt mot UAE blir imidlertid Israel Pro Tech smågutter. Eierne av laget fra UAE er de samme som eier verdens beste fotballklubb, Manchester City. I Tour de France profileres de av sammenlagtfavoritten Tadej Pogacar, men også norske Vegard Stake Laengen er med som hjelperytter for å sikre Emiratene en ny triumf.

En gjennomgang gjort av idrettspolitikk.no viser at UAE scorer bare 18 av 100 poeng på Freedom House-indeksen over innbyggernes adgang til politiske og sivile rettigheter. Landet havner dermed i kategorien “ufritt”, slik Freedom House definerer det.

Til sammenligning får Qatar – som fikk mye kritikk for brudd på menneskerettigheter da de arrangerte VM i fotball – 25 av 100 på samme indeks. Russland får 16 poeng og Kina bare 9.

Ser vi i den andre enden av skalaen får Norge full score på frihetsindeksen med 100 poeng, mens Frankrike får 89. Israel er ranket med 77 poeng.

---

Sportsvasking

Sportsvasking er når en stat arrangerer, sponser eller tar eierskap til høyprofilerte sportsbegivenheter eller sportsorganisasjoner, i den hensikt å avlede oppmerksomheten fra forhold som den samme staten er under sterk kritikk for, især for brudd på menneskerettighetene.

Å sportsvaske ble kåret til årets nyord av Språkrådet i 2021, etter at dette begrepet ble mye diskutert i forkant av OL i Beijing og fotball-VM i Qatar.

Kilde: Store norske leksikon.

---

Beordret drap

Da er det langt ned til Bahrain, som scorer bare 12 av 100. Kongedømmet profilerer seg nå med sykkellaget Team Bahrain Victorious i Tour de France, der de daglig får TV-tid og blir nevnt uten at reporterne går inn på hva eierne står for.

Idrettspolitikk.no har imidlertid gått bak fasaden og sett på hva som skuler seg bak sykkeltrøyene. På pressefrihetsindeksen til Reportere uten grenser er Bahrain rangert som nummer 171 av 180 land. Emiratene er nummer 145 og Qatar nummer 105.

Saudiske Team Jayco AlUla og kasakhstanske Astana er begge eid av statlige investeringsfond. AlUla har kronprins Mohammed bin Salman som formann, mannen som beordret drapet på journalisten og dissidenten Jamal Khashoggi.

Dårlig immunforsvar

Så kan man spørre: Når arrangørene av sportsarrangementer ikke tillater reklame for helseskadelige varer som tobakk og alkohol, hvordan kan de tillate at de selv blir en utstillingsplass for verdens mest autoritære regimer? Og vi som ser på, må vi bare godta at verdens verste regimer bruker sporten til å bygge seg en merkevare vi plutselig oppdager at vi heier på?

Svaret handler om vår alles motstandsdyktighet mot penger. Og der har nok mange av oss dårlig immunforsvar.

For hvor lett er det å stoppe aktører som glatt betaler 1,9 milliarder kroner til 37 år gamle Christiano Ronaldo for å få ham til å spille fotball i to sesonger til?

Det er mulig

Golfstatenes overtakelse av verdens beste sykkellag føyer seg for øvrig inn i et bilde hvor de samme statene har koblet grepet om en rekke av verdens største idretter, som fotball, golf og tennis, der det viser seg at penger kan kjøpe nesten hva som helst.

Men ikke alt.

Søren Wærenskjold viste at det er mulig å takke nei.

Og Uno-X takket også nei til å delta i rittet Saudi Tour i fjor, til tross for lukrativt økonomisk tilbud. Lagledelsen oppga at de valgte å vektlegge rådene fra Amnesty om å ikke delta.