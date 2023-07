– Folk planlegger ikke besøkene, de vegrer seg mer og kjøper billetter rett før konsertene, forteller kommunikasjonssjef for Trondheim Symfoniorkester og Opera, Tove Nervik.

Hun er en av mange som har lagt merke til en holdningsendring blant publikum.

Kulturdirektoratets årlige rapport om musikk- og scenekunstvirksomheter viser at besøkstallene og billettinntektene fortsatt er lavere enn før pandemien.

– Vi merker en endring, det gjør vi. Det kommer færre folk på forestillinger, forteller administrerende direktør for Grieghallen i Bergen, Olav Munch. Han har opplevd at artister vegrer seg for å legge ut på turné eller holde konserter.

Vegringen styrer

I 2022 arrangerte ulike kulturvirksomheter 10.500 konserter og forestillinger. Det er 1.000 færre enn i 2019, da det var omtrent 11.500 arrangementer av typen konserter og forestillinger.

Dette kjenner kulturlivet på.

– Vi er helt avhengige av at artistene vil holde konserter for å få publikumet tilbake, sier Munch.

BERGEN: Grieghallen i Bergen legger merke til at publikum har endret sine vaner.

– Det sitter lenger inne å dra på turné, derfor blir det langt færre forstillinger, sier Munch.

Grieghallen produserer ingen forstillinger selv, og er avhengig av at teamet rundt artistene legger opp til forestillinger og konserter for å dra publikum.

– Når det gjelder publikum, så har de også blitt mer avventende.

Munch tror dette er en tendens som går igjen:

– Jeg håper jo alltid – og tror – at arrangementene vi har vil fylles opp, men folk venter ofte til siste liten med å sikre seg billetter.

Trondheim Symfoniorkester og Opera kjenner på at publikum ikke er like villige til å binde seg, ved å for eksempel investere i årskort.

– Løssalget av billetter går fortsatt bra, men folk vegrer seg for bindene konsertopplevelser – så vi er helt nødt til å tenke nytt, forteller Tove Nervik.

– Vi tenker bredde over alt og tilpasser konsertene for ulike målgrupper, for å nå ut.

Skrur ned prisene

I 2022 var det 500.000 færre besøk til landets konserter og forestillinger enn i 2019. Lavere billettsalg har ført til at billettinntektene, som var på 463 millioner i 2019, endte på 393 millioner i 2022.

– Utgangspunktet er at vi over tid har fått mindre tilskudd, men nokså lenge har greid å kompensere for dette med økte billettinntekter, fortalte teatersjef ved Det Norske Teatret Erik Ulfsby, til Vårt Land torsdag. Teatret har nådd et punkt der økte billettpriser ikke lenger gjør opp for den økonomiske situasjonen.

PRISKUTT: Kilden teater og konserthus skal prøve seg på priskutt, forteller markedssjef Janneke Aulie.

Kilden Opera og konserthus i Kristiansand har valgt å skru ned prisene i håp om at dette vil få publikumet tilbake.

– Vi gjennomførte en undersøkelse for å kartlegge hvorfor folk gikk mindre på konserter for symfoniorkestret tidligere i år. Her kom det frem at prisen på billettene var en utfordring, sier markedssjef for Kilden, Janneke Aulie.

– Derfor satt vi rett og slett prisene ned, for å få publikumet tilbake, forteller hun, og påpeker at Kilden er heldige som har nok salplass til å kunne gjennomføre tiltaket.

Aulie sier det er viktig for kulturlivet å ha to tanker i hodet på en gang: Å kunne selge billetter, men også gjøre opplevelsen tilgjengelig for folk flest.

Vil kultur bli dyrere?

Administrerende direktør i Grieghallen venter spent på om arrangementene hos dem kommer til å bli dyrere.

– Vi får se på renteøkningen. Det hadde vært rart hvis dette ikke virket inn på kulturen, slik det også påvirker bilsalg og reiser, sier Munch.

Han ler litt, før han legger til:

– Myndighetene vil jo at vi skal bruke mindre penger – og da bruker man også mindre penger på kultur.

