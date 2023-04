Er du på jakt etter en påskefilm med kristent innhold? Da kommer du ikke særlig langt med tilgangen til NRK. Rikskringkasteren har nemlig ingen slike filmer i sitt tilbud i år, selv om TV-sjef Arne Helsingen kan forsikre om at det ikke skal stå på satsinger knyttet til påskebudskapet:

– I tillegg til påskegudstjenestene, midnattsmessen fra Roma og de to store konsertene palmesøndag og 1. påskedag, sender vi skjærtorsdag en dramatisering av Jesu lidelseshistorie: Kjærlighetens vei – et pasjonsskuespill i Sibbo kirke. Dette er hovedsatsingene knyttet til påskebudskapet i år, svarer han via NRKs kommunikasjonsavdeling.

– Vi er alltid på jakt etter nytt, godt innhold – og utover påskegudstjenester vil tilbudet variere fra år til år, legger Helsingen til.

Ekspertene anbefaler

Er det spillefilm du er på utkikk etter, finnes det nok av aktuelle påskefilmer på strømmetjenester og andre nettsteder for kjøp og leie av film. Men hva er verdt å bruke tiden på?

Vårt Land har bedt et knippe filmkjennere fra Kristen-Norge anbefale gode påskefilmer du kan leite opp:

Alf Kjetil Walgermo

Alf Kjetil Walgermo, juryleder for Andreasprisen og filmkritiker i Vårt Land gjennom mange år.

Jesu siste fristelse (1988)

Martin Scorseses film er ikkje straumlinjeforma, og han kan provosere med frie tolkingar. Samtidig er filmen blant dei mest interessante i skildringa av Jesu liding og død, og korleis kampen på krossen også var ein kamp med verdas synder. Willem Dafoe er ein god og plaga Jesus, mens Harvey Keitel storspelar som Judas. Sjølv når handlinga fjernar seg kraftig frå bibelteksten, lukkast filmen med å sette i gang interessante refleksjonar.

Maria Magdalena (2018)

I veldig mange filmar blir Maria Magdalena redusert til ein statist eller ein «love interest» for Jesus. Slik er det ikkje i denne filmen, som har Rooney Mara i hovudrolla som Maria Magdalena og Joaquin Phoenix i rolla som Jesus. Her følgjer vi lidingshistorie sett med Magdalenas blikk. Ho var tett på Jesus, veit vi utfrå Bibelen. Endeleg ein film som tar Maria Magdalena ordentleg på alvor!

Risen (2016)

Mange av dei beste filmane om Jesus tek fatt i problematiske og utfordrande sider ved mannen som gjekk ikring og gjorde under, døydde på ein kross og stod opp igjen. For kristne er det godt å sjå ein film som har særleg vekt på oppstoda – som for ikkje-truande rett nok er det mest problematiske og utfordrande av alt! I denne filmen ser vi forteljinga om Jesu oppstode gjennom den romerske offiseren som var tett på det som hendte. 12 års aldersgrense – kan sest saman med store barn!

Anne Solfrid Brennhovd

Anne Solfrid Brennhovd, redaktør for Snakk om tro og forfatter av boka Film som ressurs i menigheten

Risen (2016)

Påskefortellingen er spekket av karakterer som spilte en rolle i dramaet. Alle måtte forholde seg til det som hendte – hvem var denne mannen? Risen ser for seg en romersk offiser som undersøkte ryktene om at Jesus hadde stått opp, og som fant ham i levende live. Risen er godt laget, og viser hvordan oppstandelsen fikk dramatiske konsekvenser både for enkeltmennesker og for et helt samfunn.

Legenden om Narnia – Løven, heksa og klesskapet (2005)

Denne filmversjonen av C.S. Lewis´ klassiker om de fire Pevensie-barna som oppdager Narnia fortjener en plass i påsken. Filmen ranker kanskje ikke høyest på teknisk nivå, men historien om Aslan som ofrer sitt liv er fortsatt en vakker metafor for Bibelens pasjonshistorie.

Margunn Serigstad Dahle





Margunn Serigstad Dahle, førstelektor ved NLA Høgskolen Gimlekollen og forfatter av boka Film som ressurs i menigheten

Risen (2016)

Filmen gir nye perspektiv på den gamle påskeforteljinga. Her ser me historia om Jesu død og oppstode med blikket til ein skeptisk romersk offiser. Me blir smitta av Clavius sin iver etter å finne sanninga om kva som hadde skjedd med Jesu kropp. Og både kampen mellom tvil og tru og erkjenninga av at andre forklaringar enn oppstoda ikkje held, er truverdige. Flott film for refleksjon og samtale!

The Passion of the Christ (2004)

«Du må vere førebudd på sterke scener og mykje blod», sa mor då ho oppmoda meg om å sjå filmen. Og ho fortsette: «Men korleis skulle Mel Gibson elles kunne fortelje noko om kva det kosta Jesus å frelse meg?» Mor sin refleksjon fangar essensen av korleis filmspråket her maktar å formidle kva Joh 3, 16 dreier seg om. Så kan omfang og bruk av enkelte verkemiddel diskuterast, men bodskapen treng me!

Legenden om Narnia – Løven, heksa og klesskapet (2005)

Kan ein finne vakrare bilete på Jesu offerdød og oppstode enn dei mektige scenene i Narnia? Filmatiseringa av C.S. Lewis sin klassikar dreg både store og små til kjerna av påskebodskapen. Når me utforskar eventyrlandet saman med søskena, kjenner me igjen oss sjølve og kampen mellom godt og vondt. Slik kan me erfare at Aslan, den gode og mektige Skaparen av Narnia, gir livet for oss der på steinbordet!

Kari Mangrud Alvsvåg

Kari Mangrud Alvsvåg, biskop i Borg

Legenden om Narnia – Løven, heksa og klesskapet (2005)

Historien om Lucy, Edmund, Susan og Peter er alltid verd å hente fram i påska. Både fordi den er en god fortelling om en frelser og en oppstandelse, og fordi budskapet er pakket inn i en god fortelling som man kan se sammen med barn.

Prinsen fra Egypt (1998)

Selv om animasjonsteknikken i filmen kanskje er utdatert og framstillingen av egypterne nokså ensidig, gir filmen bakgrunnen for den jødiske påska. Filmen gir fortellingen om jødefolkets frigjøring og utvandring fra Egypt. Jeg hadde glede og nytte av filmen da jeg underviste i videregående skole.

Breaking the Waves (1996)

Lars Von Triers Breaking the Waves er ikke en påskefilm som sådan, men en sterk fortelling om Bess som går sin martyrdød i møte i kjærlighetens og gudfryktighetens navn. Da jeg så den, tenkte jeg på dette elementet med en som ofrer seg selv. Filmen kan være utgangspunkt for å snakke om det med å være en stedfortreder.

