Måneden før jul konkurrerer kjente artister om kirkepublikummet. Før påske er det stille, om det ikke var for Garness. For tredje gang er duoen på turné med sin konsert «Gåten om korset». Det er vanskelig å finne andre musikere som benytter anledningen. I hvert fall hvis vi ser bort fra den klassiske kirkemusikken.

Garness startet med konsert i Vågsbygd 18. mars og er nå halvveis i sin turné til åtte steder i Sør-Norge. Sju av disse er helt nye konsertsteder for Garness. Hildegunn Reigstad Norheim og Ingelin Garnes Reigstad turnerer også med julekonsert. Første turné med «Gåten om korset» var i 2019 – før pandemien.

– Da var publikumsoppmøtet omtrent like stort som på våre julekonserter. Nå merker vi en nedgang, men tror publikum er på vei tilbake, forteller Hildegunn Reigstad Norheim.

Ikke søtt

Tvillingsøstrene har satt melodier til tekster skrevet av prest og forfatter Jostein Ørum. Konsertene gjennomføres i samarbeid med Stefanusalliansen. Sangene bindes sammen av bibelfortellinger og tekster om mennesker som forfølges for sin tro i dag.

– Hva tror du er grunnen til at dere er så aleine om påsketurné?

– Vi har lurt på det samme. Påske er jo høydepunktet i kirkeåret. Så er det ingen påske uten jul, men det er vanskeligere å gjøre påskebudskapet like koselig og søtt. Jeg tror det er lettere for flere å ta julebudskapet inn, svarer Norheim.

Hun peker på at påskefortellingen er et drama om lidelse og død. Oppstandelsen er noe du må ta stilling til, og påsken vekker kanskje mer anstøt, tror hun.

– Når så få artister velger påske, kan det ligge et anstrøk av markedstenkning bak. Markedet for julekonserter er etablert. Folk har det som en del av sin juletradisjon å gå på konsert.

Påskekonserter er sterkere etablert innenfor den klassiske musikken, legger hun til.

Ser muligheter

Jan Erik Haglund er daglig leder i bookingbyrået Skyskraper Artist, som også er management for artister som Anita Skorgan. For 35 år siden hadde Skorgan sin første julekonsert og var med å åpne for en strøm av andre artister.

– Vi kjenner til publikum som har fulgt hennes julekonsert helt fra starten, sier Haglund.

Slik er julekonserter blitt innarbeidet som en del av generasjoners juletradisjon. Haglund kjenner til få andre som har prøvd det samme rundt påske.

Et unntak var et forsøk fra Christian Ingebrigtsen. Publikum var vanskelig å trekke.

– Jeg ser ikke bort fra at det kan ligge et uutnyttet rom her. Det må i så fall bygges fra bunnen slik som med julekonserttradisjonen, sier Haglund.

Kirkemusikk

Noen andre tilbud er det å finne. I midten av mars samlet Stavanger Gospel Company og Egil Svartdahl fulle kirker til Påskechurch. Søndag 26. mars setter Haugesund Misjonskirke på nytt opp påskemusikalen Levende lys.

I Stavanger domkirke og kulturkirken St. Petri er det musikk å oppleve både langfredag og 2. påskedag med flere av kirkekorene, men ingen artister har meldt sin interesse for å holde egen påskekonsert.

– De konsertene vi har er det god interesse for. Påske er jo i dager der alt annet er stengt. Når vi ikke får henvendelser fra artister som før jul, henger det antagelig sammen med at flere har et sterkere forhold til jul enn til påske, sier musikkprodusent Morten Askildsen.

Villfarende

Folkemusikeren og artisten Kim Rysstad slipper denne uka albumet Villfarande barn. Sammen med musikerne Tord Gustavsen og Arve Henriksen har han spilt inn salmer som «Å at jeg kunne min Jesus prise» og «Lær meg å kjenne dine veie». Lanseringskonserten er imidlertid ikke lagt til påske, men til pinsefestivalen Dype åndedrag.

– I år har jeg ingen konserter i påska slik jeg har gjort tidligere sammen med gitarist Trym Bjønnes. Vi har erfart at det er mulig å samle publikum også i påska, selv om tradisjonen med julekonserter er sterkere, sier han.

ALBUM: Kim Rysstad slipper albumet Villfarande barn med salmer, men har ingen konserter i påska. (NTB kultur)

Han har heller ikke tenkt at den nye plata har spesielt med påske å gjøre. Han har valgt salmer som han liker godt og som han har lært i tradisjonen etter Ragnar Vigdal, Berit Opheim, Knut Reiersrud, Sondre Bratland og andre.

