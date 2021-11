Dramaserien, som er laget av Cinenord for NRK, vant i kategorien beste TV-film eller miniserie.

Sofia Helin og Tobias Santelmann spiller kronprinsesse Märtha og kronprins Olav i serien, hvis handling er lagt til krigens dager.

Serien vant i konkurranse med britiske «Des», sørkoreanske «It's Okay to Not Be Okay» og brasilianske «Todas As Mulheres do Mundo (All the Women in the World)».

Delt ut i New York

Prisutdelingen fant sted i New York mandag kveld lokal tid.

– Dette er jo julaften, bursdag og å vinne i OL på en og samme gang. Det føles nesten litt uvirkelig. Jeg har jobbet med «Atlantic Crossing» i ni år og skal ikke legge skjul på at det har vært krevende. Det føles bra å få en anerkjennelse, sier regissør og serieskaper Alexander Eik til NTB.

– Dette er det største man kan oppnå innen TV-drama. At noe sånt kunne skje, er noe man knapt har trodd å håpe på, legger han til.

Stor delegasjon

Rundt 20 personer som har jobbet med serien, er til stede i New York. «Atlantic Crossing»-delegasjonen er med det blant de største.

– Det føles ekstra godt å ha gjengen rundt seg, sier Eik.

Etter utdelingen ventet en stor etterfest i regi av arrangørene av utdelingen.

– Da skal jeg endelig tørre å ta meg en drink, for nå har jeg drukket vann i hele kveld, sier regissøren.

Med hver norsk suksess i utlandet rettes også søkelyset mot den norske dramabransjen, poengterer han.

– Og jeg håper at denne prisen vil inspirere kolleger og unge filmskapere til å våge å drømme stort. For dette viser at alt mulig fra lille Norge, sier regissøren.

Diskusjonstema

Serien har hatt gode seertall her hjemme – og også ute der den har blitt vist, blant annet i USA, i regi av PBS og Amazon Prime.

Her hjemme har «Atlantic Crossing» også vært midtpunkt for diskusjoner som handler om TV-serier og filmer som tar utgangspunkt i ekte personer og historiske fakta, men som blander dette med dramaturgiske grep og oppdiktede elementer.

Nylig vant serien juryens spesialpris under Golden Bird Prize-utdelingen i den sørkoreanske hovedstaden Seoul.