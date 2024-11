– Jeg skulle så gjerne ønske at vi voksne kunne gi ungdommene noe. At vi kunne stå på for dem.

Det sier Kristian Marstrander, tidligere medlem av Sannhetens Ord bibelsenter. Han var en av de som i 2022 ba menigheten Sannhetens Ord om å tilbakebetale midler som hadde blitt samlet inn for å bygge et nytt menighetshus, og som nå vurderer nye juridiske fremstøt.

– Vi voksne klarer oss. Men jeg har vondt av de unge som ga mye de første årene etter at de begynte å arbeide og tjene penger, og dermed ikke fikk spart seg opp noe. Mange av dem har nok et følelsesmessig behov for en oppreisning, sier Marstrander.

Som Vårt Land tidligere har skrevet, ble det i en tiårsperiode samlet inn penger spesifikt til nytt bygg for Sannhetens Ord. Men etter at menigheten i en opprivende prosess i 2021 mistet flesteparten av medlemmene sine, er det få eller ingen som fortsatt mener det er realistisk at prosjektet kan gjennomføres.

«Bristende forutsetninger»

Menighetens ledelse har tidligere svart at det ikke finnes juridisk grunnlag for det økonomiske kravet fra tidligere medlemmer, med henvisning til at foreninger ikke kan dele ut formue til sine medlemmer. Men til Vårt Land har advokat Vegard Bø Bahus sagt at det i denne saken kan være snakk om såkalte «bristende forutsetninger», og at dette kan legge grunnlag for et gruppesøksmål.

– Vi har ikke gitt opp. Vi snakker om det hele tiden. Men vi er vel enige om at det må skje noe som endrer på forutsetningene, før vi foretar oss noe, sier Marstrander.

Å gi tiende og i tillegg gi «hellige gaver», var det som var idealet. Det høres jo absurd ut, men det ble sagt at det er det Bibelen sier — Kristian Marstrander, tidligere medlem av Sannhetens Ord bibelsenter

Ga cirka 300.000 til prosjektet

Marstrander forteller at han ga mellom 1.000 og 3.000 kroner i måneden til byggeprosjektet, gjennom omtrent ti år. Flere har anslått at mange har gitt rundt 300.000 kroner hver til menighetsbygget, fordelt over flere år.

– Vi forsøkte å gi tiende, og ville også gi ekstra til bygget. Å gi tiende og i tillegg gi «hellige gaver», var det som var idealet. Det høres jo absurd ut, men det ble sagt at det er det Bibelen sier, sier Marstrander.

Han sier at han er positivt innstilt til å få saken grundigere belyst juridisk, dersom ny informasjon eller nye forutsetninger taler for at det ville kunne føre til noe.

– Er det noe du i tilfelle kunne tenke deg å ta initiativ til?

– Ja, absolutt.

Marstrander legger til at han foreløpig har liten oversikt over hva en juridisk prosess vil kreve, og ser for seg at det kan bli krevende å få samlet inn penger til advokatbistand.

Prosjektet Nytt menighetsbygg

I 2014 startet Sannhetens Ord Bibelsenter arbeidet med å få reist et eget menighetsbygg på Slemmestad utenfor Oslo

Menigheten kjøpte da en tomt på 6,2 mål mellom Slemmestadveien 71 og bensinstasjonen Circle K

Bygget skulle ha forsamlingsrom for 250 mennesker, kantine, kontorer, aktivitetsrom og kapell

Etter at medlemstallet raste i 2021, fremmet tidligere medlemmer krav om å få gaver til menighetsbygg tilbake eller omdisponert. Kravet ble avvist av ledelsen

FORTELLER: Kim André og Katarina Aasgaard forteller om tida i Sannhetens ord i dokumentarserien Under Guds øye på TV2. (Frank Melhus/TV2)

– Kan gjerne gå til veldedig formål

Kim André Aasgaard er for mange kjent fra dokumentarserien Under Guds øye, og var også en av de som i i 2022 skrev under på kravet om at midlene til menighetshus skulle tilbakebetales eller omdisponeres i henhold til givernes ønsker. Han er interessert i å bli med på ytterligere juridiske framstøt – men understreker at det ikke er motivert av et ønske om å berike seg selv.

– Vi har ikke et mål om å berike oss på dette. Pengene kan gjerne gå til et veldedig formål. Forutsetningene har endret seg totalt, noe som gjør det nødvendig å ta opp igjen diskusjonen om hvordan midlene skal disponeres, sier han.

Jeg har vondt av de unge som ga mye de første årene etter at de begynte å arbeide og tjene penger, og dermed ikke fikk spart seg opp noe — Kristian Marstrander, tidligere medlem av Sannhetens Ord bibelsenter

I kravet fra 2022 åpnet de tidligere medlemmene for en løsning hvor pengene ikke tilbakebetales, men gis videre til veldedige formål som giverne selv får bestemme.

– Det er en prinsippsak: Gaver gitt til et spesifikt formål bør brukes i tråd med formålet og ikke disponeres av andre uten samtykke fra giverne. Særlig gjelder dette når de som i årevis har hevdet å handle på vegne av Gud, ønsker å kontrollere midlene. Det har også vært diskutert at en del av midlene bør brukes til å støtte eks-medlemmer med psykologtimer og annen hjelp til å bearbeide traumer, PTSD og lignende utfordringer.

Aasgaard forteller at det planlagte bygget har en kostnadsramme på rundt 80 millioner kroner, og mener det overhodet ikke er realistisk å se for seg at menigheten skal kunne gjennomføre dette. Han ser det som sannsynlig at menigheten derfor vil selge tomta på 6,2 mål.

Vanskelig å samles

I et brev til statsforvalteren i mars 2023 skrev en gruppe tidligere medlemmer at de tviler på at alle juridiske sider av saken ble vurdert, før Sannhetens Ord-ledelsen konkluderte med at det ikke fantes juridisk grunnlag for kravet. Samtidig erkjenner utbryterne at det har vært vanskelig «å samles om å gå videre med juridisk bistand for å kunne vurdere dette».

– Jeg mener menighetens ledelse har svart altfor enkelt på dette og på en måte som ikke ivaretar givernes rettigheter. Dette må vi diskutere med jurister, da det etter vår oppfatning faller inn under normal avtalerett. Når penger gis til et konkret prosjekt, som ikke gjennomføres i henhold til de opprinnelige planene, bør det være en selvfølge at midlene enten tilbakebetales eller disponeres i tråd med giverens ønsker, sier Aasgaard.

Han presiserer at pengene som ble gitt til byggeprosjektet ble betalt inn til en egen konto, og derfor vil være mulig å spore.

Vårt Land har tidligere i høst fortalt historien om menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter, som ble etablert i 1994. Menigheten har i høst fått stor oppmerksomhet, fordi tidligere medlemmer har fortalt om utstrakt sosial kontroll i TV2-serien Under Guds øye. I den forbindelse har Vårt Land intervjuet Jon Hilmar Edvardsen og Veronika Yael Hægeland, som begge er tidligere medlemmer, samt TV2s programskaper Tonje Steinsland og pastor Sten Sørensen, som har fulgt opp flere tidligere medlemmer etter at de brøt med menigheten.

Vårt Land har i lengre tid forsøkt å få ledelsen i Sannhetens Ord i tale, men henvendelsene har ikke blitt besvart.