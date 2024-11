– I menigheten Sannhetens Ord trodde vi at vi kristne ikke var rene og hellige nok, og at dette var grunnen til at vi hverken så tegn og under, eller en vekkelsesbølge i Norge.

Det sier Jon Hilmar Edvardsen. I 2005 brøt han ut fra menigheten Sannhetens Ord på Slemmestad, og han medvirker nå i TV2-serien Under Guds øye som kaster lys over livet i menigheten.

I andre episode av serien forteller Edvardsen at han som ung hadde en drøm om å stifte familie, men at lederskapet i menigheten mente at at han ikke var moden for dette så lenge han hadde seksuelle drifter. Til Vårt Land forteller Edvardsen at menighetens sterke fokus på «renhet» og «helliggjørelse» var forankret i en teologi som hadde utgangspunkt i trosbevegelsen, men med et særtrekk: Det var ikke mangel på tro, men mangel på renhet som stod i veien for en bølge av guddommelige tegn, under og vekkelse.

– Dermed kom presset på helliggjørelse, fobien mot synd, og denne fetisjen om «renhet». Alt som kunne lukte av verdslighet, det skulle bort og lukes ut av våre liv. Og det ble bare mer og mer radikalt, og mer og mer ekstremt.

Kollektiv helliggjørelse var jo det som var prosjektet til menigheten. — Jon Hilmar Edvardsen

Nytt lys på liten menighet

Vårt Land har tidligere i høst fortalt historien om menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter, som sprang ut av en husgruppe i Oslo kristne senter, og ble etablert som en egen menighet i 1994. Fra 1997 bar livet i menigheten sterkt preg av at en kvinne som var «bønne- og omsorgsleder» utøvde sterk sosial kontroll med menighetens medlemmer, blant annet ved å advare mot å ha kontakt med familiemedlemmer utenfor menigheten.

– Det usunne var allerede på plass før profetinnen kom inn, fordi vi hadde et prestasjonsbasert gudsforhold, der vi aldri ble bra nok. Så kunne hun komme inn og kontrollere, fordi vi i menigheten følte at det var noe med oss som måtte fikses på, sier Edvardsen.

I 2003 sprengte et søskenpar som hadde moren sin i menigheten, men selv stod utenfor, en bombe ved menighetens lokaler. Til tross for at det da ble stor medieoppmerksomhet om usunne praksiser i Sannhetens Ord, var medlemstallet og aktivitetsnivået stabilt fram til 2021 – da rundt 60-70 medlemmer raskt meldte seg ut, samtidig som det pågikk en opprivende intern opprydningsprosess som avdekket omfattende sosial kontroll.

Edvardsen forteller at han har blitt svært godt ivaretatt av TV2 i prosessen med dokumentarserien Under Guds øye. Men én ting han mener kunne kommet bedre fram, er hvordan troen på en kollektiv helliggjørelse i Sannhetens Ord var en teologisk særegenhet som skilte menigheten fra andre menigheter i trosbevegelsen, og økte faren for maktmisbruk og angiveri.

– Kollektiv helliggjørelse var jo det som var prosjektet til menigheten, sier han.

USUNT: – Det usunne var allerede på plass før profetinnen kom inn, sier Jon Hilmar Edvardsen. (Erlend Berge)

Obligatorisk sjelesorg

Da Astrid Bentsen kom inn som bønne- og omsorgsleder i menigheten, ble det etter hvert obligatorisk å gå til sjelesorgsamtaler hos henne eller en av de andre pastorene, forteller Edvardsen.

– Ved å gjøre sjelesorg obligatorisk, skaffa lederskapet seg full oversikt over våre innerste hemmeligheter. Det var som om hun satt dem i en bankkonto, som kunne brukes. Så ble disse hemmelighetene brukt til å kontrollere deg etterkant: Hvis noen følte seg utafor eller trengte å kjenne seg inkludert, så kunne hun innlemme dem i en hemmelighet. Så det du hadde fortalt, ble brukt til å holde deg i sjakk, ved at du fikk høre at «du er jo sånn», «du har jo vært redd for det», «vi vet at du er usikker», «vi vet at du er uren», «og derfor må du gjøre til punkt og prikk det vi sier», sier Edvardsen.

Vårt Land har gjennom lang tid forsøkt å få kontakt med Astrid Bentsen. Hun har ikke besvart Vårt Lands henvendelser.

---

Sannhetens Ord Bibelsenter

Menighet på Slemmestad utenfor Oslo.

Opprettet i 1994, med utgangspunkt i en husgruppe fra Oslo kristne senter.

I 2003 fikk menigheten mye oppmerksomhet, da et søskenpar sprengte en bombe utenfor lokalene. Utbrytere fortalte da om sterk sosial kontroll og usunne religiøse praksiser.

I 2021 ble det stor intern uro i menigheten. Flere titalls medlemmer meldte seg ut, og ledelsen igangsatte en evaluerings- og opprydningsprosess.

Menigheten har nå under 50 medlemmer. Den får dermed ikke trosstøtte, og er dermed ikke underlagt tilsyn fra Statsforvalteren.

---

– Utilstrekkelig oppgjør

Menigheten eksisterer fortsatt, men har nå kun noen titalls medlemmer. Edvardsen mener oppgjøret som har blitt tatt i menigheten er langt fra tilstrekkelig.

– De som sitter igjen i ledelsen har prøvd å legge all skyld på Astrid, egentlig. Og samtidig fremstille seg sjøl som offer, sier han.

– Så du opplever det som et ferniss av et oppgjør?

– Det er akkurat det som er nøkkelordet: Ferniss. De nekter å gå i dybden. Og det er så ironisk, fordi alle andre i dette systemet måtte bekjenne og ydmyke seg. Mens pastorene bare skal bli tilgitt uten å måtte erkjenne hva de faktisk har gjort. De bare sier «beklager hvis noen har opplevd det leit».

Pengene

Menigheten har nå verdier på omtrent 17 millioner kroner. Gaver som ble gitt til menighetshus som ikke vil bli realisert, bør tilbakebetales, mener Edvardsen. Til nå har menighetens ledelse avslått å tilbakebetale pengene på denne kontoen som skulle gå til til menighetsbygg.

– Det er lett å dokumentere hva som har blitt gitt til menighetsbygg, men ledelsen sier at dette er Guds penger. Når det gjelder resten av pengene menigheten sitter på, så mener jeg også de bør gå til medlemmer og eks-medlemmer som trenger opphold på Modum Bad eller annen psykisk oppfølging. Men det tror jeg ikke vil skje, for jeg tror ikke lederskapet har skam igjen i livet.

Vårt Land har forelagt lederskapet i Sannhetens Ord uttalelsene fra Jon Hilmar Edvardsen. Ledelsen har ikke besvart Vårt Lands gjentatte henvendelser, men skriver i en uttalelse på sin nettside at «menigheten har hatt interne utfordringer» som «ble håndtert gjennom en åpen og eksternt ledet prosess i 2021/22 hvor alle kunne bli hørt».