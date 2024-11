Slik kan utbrytere få tilbake millioner fra Sannhetens Ord

Da Sannhetens Ord Bibelsenter i 2021 mistet de fleste medlemmene sine, forsvant også realismen i planene menigheten hadde om å bygge et stort menighetshus på Slemmestad utenfor Oslo.

Derfor fremmet en gruppe tidligere medlemmer i januar 2022 et krav for menighetens ledelse, hvor de ba om at alle som var medlem av menigheten ved inngangen av 2021 skulle få tilbakeført «en lik andel av verdiene knyttet opp til prosjektet ‘Nytt menighetsbygg’».

Et par uker senere kom svaret fra ledelsen i Sannhetens Ord: «I forhold til kravets substans har vi konsultert jurister, og deres svar er at de ikke kan se at det er rettslig grunnlag for kravet.» Det vises også til at menigheten er en forening, og at foreninger ikke kan dele ut sin formue til medlemmene.

Nøkkelen kan være «bristende forutsetninger»

Vegard Bø Bahus er advokat og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger. Han er ikke sikker på om menighetens ledelse har rett i dette.

– I menigheter tas det ofte opp kollekt til menighetsarbeid, og da har man en dårlig sak om man i etterkant sier at de skulle ønske pengene ble brukt til noe annet. Men om det hele tiden har vært snakk om et særskilt forhold, og egen konto, så kan det være et sterkt argument, sier Bahus.

Han mener det er tre forhold som kan være særlig relevante i en sak som denne:

– Det første er hvor lang tid som har gått, altså foreldelse. Det andre er om det var stilt noen betingelser for gaven. Og det tredje er det som handler om bristende forutsetninger, altså om forutsetninger for at gaven ble gitt har falt bort.

Om det stemmer at pengene til menighetshus har blitt satt inn på en egen konto, som var opprettet med et tydelig formål, mener Bahus en kan argumentere for at det her er snakk om bristende forutsetninger etter avtaleloven § 36. Store norske leksikon forklarer dette som at «forutsetninger man la til grunn ved en avtaleinngåelse ikke stemmer eller at det har oppstått hendelser som gjør at det blir urimelig eller umulig å oppfylle avtalen».

Det siste regnskapet viser at menigheten ved utgangen av 2022 hadde en egenkapital på 16.464.392 kroner. Det framgår ikke av regnskapet hvor mye av dette som har vært tiltenkt menighetens nye bygg, men posten for fast eiendom er på cirka 12,5 millioner kroner, og menighetens bankinnskudd oppgis å være nær 3,7 millioner kroner.

JUS: Advokat og universitetslektor Vegard Bø Bahus mener tidligere medlemmer av menigheten kan gode argumenter i en eventuell juridisk prosess. (Privat)

---

Prosjektet Nytt menighetsbygg

I 2014 startet Sannhetens Ord Bibelsenter arbeidet med å få reist et eget menighetsbygg på Slemmestad utenfor Oslo

Menigheten kjøpte da en tomt på 6,2 mål mellom Slemmestadveien 71 og bensinstasjonen Circle K

Bygget skulle ha forsamlingsrom for 250 mennesker, kantine, kontorer, aktivitetsrom og kapell

Etter at medlemstallet raste i 2021, fremmet tidligere medlemmer krav om å få gaver til menighetsbygg tilbake eller omdisponert. Kravet ble avvist av ledelsen

---

Veien videre

Dersom tidligere medlemmer av Sannhetens Ord ønsker å forfølge saken videre, er første skritt å fremme en forliksklage til Forliksrådet, forteller Bahus. Om en klage leveres, avbrytes foreldelsesfristen.

– Så kan de forsøke å få et forlik i Forliksrådet. Men om de står svært langt fra hverandre, er kanskje ikke det så sannsynlig. Da blir neste skritt tingretten. Hvordan prosessen der blir, kommer an på kravets størrelse. Om de er en stor gruppe, kan det kanskje være aktuelt med gruppesøksmål. Slik denne saken framstår, er det absolutt noe de bør vurdere.

En utfordring kan være at det ikke foreligger et formelt vedtak om at byggeprosjektet skal skrotes, mener Bahus.

– Da må retten vurdere hva slags vekt det skal ha at mange ser det som åpenbart at det ikke kommer til å bli bygget, sier han.

Foreldelsesfristen er i utgangspunktet tre år. Men i tillegg kan man ha ett år på seg til å fremme saken, fra tidspunktet hvor forholdet som danner grunnlag for pengekravet ble kjent. Foreldelsesfristen kan bli forlenget på denne måten i inntil ti år i tillegg til den opprinnelige fristen på tre år, noe som betyr at man kan ha rett til å fremme et krav som ligger så mye som 13 år tilbake i tid.

Om de er en stor gruppe, kan det kanskje være aktuelt med gruppesøksmål. Slik denne saken framstår, er det absolutt noe de bør vurdere — Vegard Bø Bahus, advokat og universitetslektor

– Ga 300.000 kroner til nytt bygg

I kravet som ble sendt til Sannhetens Ord, står det: «Mange har opplevde et utilbørlig press om å gi penger/kollekt, spesielt til byggeprosjektet. Etter flere sterke oppfordringer far talerstolen valgte flere å doble/øke sitt faste beløp. Dette hadde åpenbart sterk støtte fra menighetens ledelse. Enkelte har etter å følt seg presset til å gi mer enn de hadde økonomi til, måttet ty til å bruke kredittkort for å dekke løpende private utgifter.»

Sten Sørensen har hatt sjelesorgsamtaler og tett kontakt med flere tidligere medlemmer av Sannhetens Ord. De har fortalt ham om stort pengepress gjennom flere år.

Det er også en moralsk side her, og den tilsier at når det «har gått til skogen», som bør folk få tilbake pengene sine. Da argumenterer jeg ikke med bakgrunn i jus, men i det som heter rettferdighet og moral — Sten Sørensen, hovedpastor i Ålgård baptistkirke og forkynner i Troens bevis

– Et ektepar gikk gjennom kontoutskriftene sine og så at de hadde gitt 300.000 kroner til nytt bygg. Samtidig var det like høyt givertrykk på de andre tingene: menighetsdrift, Israel og misjon. Så bygget kom på toppen.

– Er det mange som har gitt så store beløp?

– Ja. Dette er jo ikke de som hadde de største inntektene, men det er et par som er representativt for miljøet. Alt de hadde, etter at de hadde dekket sine egne spartanske behov, ble gitt til menigheten.

PASTOR OG SJELESØRGER: Sten Sørensen har tett kontakt med flere tidligere medlemmer av Sannhetens Ord. De har fortalt ham at menighetens byggeprosjekt førte til stort pengepress gjennom flere år. (Morten Marius Larsen)

Sørensen er hovedpastor i Ålgård baptistkirke og forkynner i Troens bevis. Han er av de som mener pengene på byggkontoen bør tilbakebetales eller omdisponeres til formål giverne selv får bestemme. Og han mener det er andre argumenter enn de juridiske som bør veie tyngst.

– Det er også en moralsk side her, og den tilsier at når det «har gått til skogen», som bør folk få tilbake pengene sine. Da argumenterer jeg ikke med bakgrunn i jus, men i det som heter rettferdighet og moral.

I et brev til statsforvalteren mars 2023, skriver en gruppe tidligere medlemmer at mange synes det er tungt at menigheten sitter igjen med en stor formue, som følge av at både unge og familier gikk «all in» og ofret mer enn de hadde råd til: Blant annet ble et familielandsted solgt for å frigi kapital til menigheten, skriver de.

Videre gir de uttrykk for at de tviler på at alle juridiske sider av saken ble vurdert før Sannhetens Ord-ledelsen konkluderte med at det ikke fantes juridisk grunnlag for kravet. «Likevel har det vært vanskelig å samles om å gå videre med juridisk bistand for å kunne vurdere dette. Det vil blant annet kreve villighet til å risikerer økonomisk belastning for de tidligere medlemmene», skriver de i brevet.

– Pekte på praksis, men anbefalte også juridisk vurdering

Terje Aadne er tidligere generalsekretær i Baptistkirken Norge og jobbet med den eksterne evalueringen menigheten fikk gjennomført i 2021. Allerede da fremmet flere tidligere medlemmer ønsket om at gaver til menighetsbygg skulle tilbakebetales eller omdisponeres.

EVALUERING: Terje Aadne sier foreninger ikke kan dele ut penger til medlemmer, men sier han har anbefalt nye juridiske redegjørelser om tomta skal selges.

Til Vårt Land forteller Aadne at det er tydelig at foreninger ikke kan gi sin formue eller gjeld videre til medlemmer. Men han sier også at de i sin konklusjon var tydelig på at det burde gjøres en juridisk vurdering av hva midlene i menigheten eller tomta kunne brukes til, dersom menigheten ble oppløst eller tomta solgt.

– Mange har gitt under forutsetning om at det skal reises et kirkebygg. Det bør gjøres en juridisk vurdering av hva som kan eller bør gjøres med disse midlene, dersom menigheten oppløses eller formålet med gavene ikke lenger oppfylles. Så ligger det til grunn generelt, at hvis en forening oppløses, så skal foreningens midler gå til foreningens formål, sier Aadne.

De tidligere medlemmene har i sitt krav åpnet for en løsning hvor pengene ikke tilbakebetales, men gis videre til veldedige formål som giverne selv får bestemme.

Vårt Land har tidligere i høst fortalt historien om menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter, som ble etablert i 1994. Menigheten har i høst fått stor oppmerksomhet, fordi tidligere medlemmer har fortalt om utstrakt sosial kontroll i TV2-serien Under Guds øye. I den forbindelse har Vårt Land intervjuet Jon Hilmar Edvardsen og Veronika Yael Hægeland, som begge er tidligere medlemmer, samt TV2s programskaper Tonje Steinsland og pastor Sten Sørensen, som har fulgt opp flere tidligere medlemmer etter at de brøt med menigheten.

Vårt Land har i lengre tid forsøkt å få ledelsen i Sannhetens Ord i tale, men henvendelsene har ikke blitt besvart.