For TV2-journalist Tonje Steinsland begynte det med en e-post. Et ektepar sendte henne tre-fire linjer om at de hadde vært med i en kristen menighet som hadde utviklet seg til en sekt, og lurte på om det kunne være noe for dokumentarserien Vårt lille land.

– Jeg var litt lunken, for jeg har jobbet med sekt-problematikk før, og det er ofte noen ting som går igjen: anonyme avhoppere, et lederskap som ikke vil snakke, påstander som er vanskelig å dokumentere fordi man ikke får komme inn. Så jeg tenkte at dette blir vanskelig å lage TV av, sier Steinsland.

Likevel dro hun og kollegaen, produsent Frank Melhus, på besøk til ekteparet. I bilen hjem noen timer senere, var de enige om at de stod overfor en «enorm historie». Så begynte de å ringe rundt, og snakket med i overkant av 40 mennesker med bakgrunn fra menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter på Slemmestad utenfor Oslo. Elleve av dem ville fortelle hva de hadde opplevd i det som nå har blitt serien «Under Guds øye», som søndag hadde premiere på TV2.

– Noen sa først nei, men ombestemte seg senere. Det handler mye om å bygge tillit. Og så hadde jo veldig mange av dem en opplevelse av at de har en viktig historie å fortelle.

Onsdag formiddag hadde 585.000 sett den første episoden, som er den eneste av de seks episodene som foreløpig har blitt sendt på linjær-TV. 98.000 hadde sett den siste episoden, og etter alt å dømme dermed hele serien. Se fullstendige seertall i faktaboks.

Jeg kan nesten ikke huske at jeg har hatt en mer intensiv læreperiode — Tonje Steinsland, programskaper

Lærerik prosess

Steinsland forteller at hun lært mye i prosessen med å lage serien.

– Jeg kan nesten ikke huske at jeg har hatt en mer intensiv læreperiode. Jeg har lært veldig mye av å fortelle i så stort format, men også lært mye av å komme tett på disse menneskene og virkeligheten de har vært i. Man kan egentlig ikke ønske seg noe bedre som journalist, enn å få lov til å fortelle en sånn historie.

Vårt Land har tidligere i høst fortalt historien om menigheten Sannhetens Ord Bibelsenter, som sprang ut av en husgruppe i Oslo kristne senter, og ble etablert som en egen menighet i 1993. Fra 1997 bar livet i menigheten sterkt preg av at en kvinne som var «bønne- og omsorgsleder» utøvde sterk sosial kontroll med menighetens medlemmer, blant annet ved å advare mot å ha kontakt med familiemedlemmer utenfor menigheten.

I 2003 gikk det det så langt at et søskenpar som hadde moren sin i menigheten, men selv stod utenfor, sprengte en bombe ved menighetens lokaler. Til tross for at det da ble stor medieoppmerksomhet om usunne praksiser i Sannhetens Ord, var medlemstallet og aktivitetsnivået stabilt fram til 2021 – da rundt 60-70 medlemmer raskt meldte seg ut, samtidig som det pågikk en opprivende intern opprydningsprosess.

Sannhetens ord fikk mye medieomtale i 2003. (Vårt Land)

Steinsland tror historien om menigheten som utviklet sekteriske trekk har tydelig overføringsverdi til andre samfunnsområder.

– En gruppe lukker seg for omverdenen og mister tillit til hverandre. Tilliten går oppover til et lederskap eller en karismatisk leder, og medlemmene mister til slutt kontakt med seg selv, og sin egen kritiske sans. Det er ikke bare religiøse sammenhenger slikt kan skje. Det kan for eksempel også skje i en motorsykkelklubb, eller en politisk gruppering. Derfor må vi snakke om mekanismene og lære oss å gjenkjenne dem.

Det er ikke bare religiøse sammenhenger slikt kan skje — Tonje Steinsland, programskaper

Hun kaller det som skjedde i Sannheten ord for en form for radikalisering, men understreker at menigheten ikke rettferdiggjorde bruk av vold.

– De trodde de stod i en åndelig krig, hvor de var på det godes side, i kamp mot ondskapen. Og det har forsvart veldig mye av det de har holdt på med, fordi de har trodd at de gjorde det eneste rette. Ofte tenker vi at radikalisering skjer i andre kulturer og religioner, men jeg tror det er viktig å snakke om at det også at det kan skje en form for verdiradikalisering i kristne miljøer her hjemme.

---

Sannhetens Ord Bibelsenter

Menighet på Slemmestad utenfor Oslo.

Opprettet i 1993, med utgangspunkt i en husgruppe fra Oslo kristne senter.

I 2003 fikk menigheten mye oppmerksomhet, da et søskenpar sprengte en bombe utenfor lokalene. Utbrytere fortalte da om sterk sosial kontroll og usunne religiøse praksiser.

I 2021 ble det stor intern uro i menigheten. Flere titalls medlemmer meldte seg ut, og ledelsen igangsatte en evaluerings- og opprydningsprosess.

Menigheten har nå under 50 medlemmer. Den får dermed ikke trosstøtte, og er dermed ikke underlagt tilsyn fra Statsforvalteren.

---

Fra fremmed til gjenkjennelig

Ni tidligere medlemmer av Sannhetens Ord har hatt sjelesorgsamtaler med Sten Sørensen, som er hovedpastor i Ålgård baptistkirke og forkynner i Troens bevis. Sørensen har fortalt Vårt Land at han som forkynner besøkte Sannhetens ord to ganger, for anslagsvis ti år siden. Da reagerte han på at han som forkynner ble skjermet fra for forsamlingen.

– Jeg var hele tiden sammen med lederskapet. Og jeg er jo en type som ønsker å være blant fotfolket, men de liksom losa meg inn på ei lita stue som var kun for lederskapet. Da tenkte jeg: Er dette bra?

Sørensen har tidligere fortalt Vårt Land at samtaler med flere utbrytere har overbevist ham om at menigheten utviklet seg i usunn retning.

– Det er ikke tvil om at det har vært et lukka, et usunt miljø. De har ikke fått besøkt familien sin, hvis ikke familien har vært innenfor. Så det har vært veldig strammere skiller. Og dette har vært en veldig pris å betale for de som har vært i miljøet.

At medlemmer har blitt hindret i å besøke familien sin, har tidligere blitt erkjent av menighetsrådet i et brev til Statsforvalteren, som Vårt Land har fått innsyn i.

Arbeidet med dokumentarserien har gitt Tonje Steinsland et mer nyansert syn på mennesker som blir en del av sekter.

– Jeg har tenkt at det er noe veldig fremmed og nærmest uforståelig. Nå tenker jeg i stedet at mekanismene som har gjort seg gjeldende i menigheten, er høyst forståelige. Så tenker jeg ikke lenger på de som var med som én type mennesker, men som enkeltindivider med helt ulike historier, ulike bakgrunner, som allikevel havnet i denne menigheten og levde livet sitt der. Stereotypien er blitt borte, og det håper jeg serien kan bidra til å gjøre for seeren. At de blir hele mennesker i dette her.