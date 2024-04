Søndag var det en flunkende ny Dombås kirke som møtte gudbrandsdølene da de endelige kunne innta benkeradene på nytt – for første gang på fire år.

Både soknepresten, prosten, biskopen og ordføreren var på plass til gjenåpningsgudstjenesten.

Gudbrandsdølen Dagningen meldte først saken.

– Deler av livet blir husløst

– Når ei kirke brenner og menneskene ikke lenger kan gå inn der, er det som om viktige deler av livet blir husløst.

PROSESJON: Prosjektleder for Dombås kirke, Elin Marit Andgard, bar korset under utgangsprosesjonen på den første gudstjenesten i Dombås kirke på fire år. (Svein Rune Berg)

Det sa biskop i Hamar bispedømme, Ole Kristian Bonden, under sin preken til en stappfull Dombås kirke søndag, skriver GD.

Om lag 250 kirkegjengere var til stede under åpningen.

Ble påtent

Det var i februar 2020 at kirken ble totalskadd etter at en 28 år gammel mann tente på kirken. Mannen ble senere diagnostisert med paranoid schizofreni og dømt til tvungen psykisk helsevern.

Restaureringen og oppussingen i etterkant har kostet om lag 35 millioner kroner.

Og selv om det er en litt annerledes kirke menigheten nå får, mener biskop Bonden at kirkerommet er blitt mer anvendelig:

– Et veldig anvendelig rom. Annerledes ja, men det er likevel ingen tvil om at det er et kirkerom, sier han til GD.

FORNØYD: Biskop i Hamar bispedømme, Ole Kristian Bonden, talte til menigheten under åpningen av Dombås kirke. Han sa blant annet at deler av livet blir husløst uten å ha en kirke å gå til. (Svein Rune Berg)

Han får støtte fra lekfolket:

– Det ble veldig fint her. Det er bra at de har flyttet på benkene, for før satt vi og stirret inn i veggen. Nå kan vi se hele rommet fra sidene, sier Guri Mette Espelid, som var blant dem som satt i benkeradene under åpningsgudstjenesten søndag.

– En festdag

GUDSTJENESTE: Sokneprest Bente Sverdrup og biskop Ole Kristian Bonden holdt åpningsgudstjenesten sammen. (Svein Rune Berg)

Det er arkitektene Magnus Poulsson og Erik Langdalen som har tegnet den «nye» kirken. Langdalen mener resultatet er bedre enn de hadde sett for seg:

– Vi har hatt en fantastisk prosess underveis, fra branntomta og finne ut hva som kan reddes der, til å bygge den opp igjen og ta den inn i framtida med mer fleksible løsninger og moderne tekniske anlegg hvor alt er skjult, sier han til GD.

Også ordfører i Dovre kommune, Magne Vorkinn (Sp), var til stede. Han kalte det en festdag.

– Som en fugl føniks har den nå gjenoppstått, vakrere enn noen gang – og en av de mest moderne i landet.

KIRKEKAFFE: Det ble både kaffe og kaker, taler og hilsninger, etter at Dombås kirke ble gjenåpnet med en gudstjeneste søndag 21. april. (Svein Rune Berg)

Dombås kirke

Ligger i Dovre kommune i Innlandet fylke.

Bygget i 1939.

Brant i februar 2020 da en somalisk mann i slutten av 20-årene hadde satt fyr på kirken. Mannen ble dømt til tvungen psykisk helsevern etter at en rettspsykiatrisk erklæring konkluderte med at han lider av paranoid schizofreni.

Restaureringen har kostet om lag 35 millioner kroner.

Ble gjenåpnet søndag 21. april etter å ha vært stengt i over fire år grunnet reparasjon og restaurering. Den «nye» kirken har plass til 250 mennesker.

