– Jeg opplever at mange jøder gir uttrykk for at de kjenner seg utrygge i det norske samfunnet nå. Selv om mange av oss kjenner på et raseri mot den israelske regjeringens grusomme handlinger på Gazastripen, er det viktig at vi også gir uttrykk for at våre norske, jødiske venner ikke skal rammes blindt av dette, men være trygge i våre gater akkurat som alle oss andre, sier Ingeborg Sommer, prost i Bærum.

Denne uken sendte hun en støttehilsen til det jødiske miljøet i Bærum gjennom representanten i Bærum tros- og livssynsforum.

Der gir hun uttrykk for at flere i de ti menighetene i prostiet har reagert sterkt på hendelser under 8. mars-demonstrasjonen i Oslo.

Reagerer på hendelser 8. mars

I forrige uke ville flere jødiske kvinner vise støtte i 8. mars-toget til ofre for seksuell vold i Israel og på Gaza, men opplevde å bli forhindret fra å gå i toget. Flere skal ha ropt «ingen sionister i våre gater» til de jødiske kvinnene.

– Vi vil gi tydelig uttrykk for at vi står sammen med dere i retten til å være en del av et åpent og trygt samfunn med våre ulike tros- og livssynsmessige tilhørigheter, skriver hun i brevet.

Sommer opplever aggressiv retorikk og økt polarisering i samfunnet knyttet til situasjonen i Gaza, forklarer hun til Vårt Land.

– Da mener jeg det at er viktig å gjøre det tydelig for våre jødiske søsken at det selvfølgelig er plass for dem i våre gater, sier hun.

Prest og Rødt-politiker: «Falitterklæring»

Etter 8. mars-toget i forrige uke har flere reagert på at de jødiske kvinnene ble holdt ute fra markeringen av kvinnedagen i Oslo.

«Jeg kjenner i hjertet hvordan mine jødiske samtalepartnere og venner er rystet og redde av 7. oktober-terroren», skrev Borg-biskop Kari Mangrud Alvsvåg med henvisning til hendelsene under 8. mars-toget i et innlegg på Facebook.

Ellen Hageman, prest og nestleder for Rødt i Midt-Telemark, rykket torsdag denne uken ut med støtte til de jødiske kvinnene i Klassekampen.

Ellen Hageman REAGERER: Prest Ellen Hageman reagerer på hendelsene under 8. mars-toget i Oslo. (Erlend Berge)

«Israel er en brutal okkupasjonsmakt som må stoppes. Men det fratar ikke oss som feminister ansvaret for å stå opp for ofrene for Hamas’ seksualiserte vold», skriver hun i innlegget.

Dersom en samlet kvinnebevegelse ikke både viser solidaritet med palestinske kvinner i Gaza og de kvinnelige gislene som fremdeles sitter fanget i Gaza, er det «intet mindre enn en falitterklæring for den norske feminististiske venstresida», sier hun i innlegget.