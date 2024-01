Tidligere Oase-taler Bob Hartley anklages for seksuell trakassering av en rekke kvinner.

Anklagene kommer frem i en rekke Facebook-innlegg publisert av en tidligere medarbeider i bønnehuset IHOPKC. Der anklages Hartley blant annet for å ha presset kvinner til sex.

På sosiale medier sirkulerer også en video, som skal være sendt til en kvinne som ikke er navngitt, der det fremstår som at Hartley tilbyr penger for sex.

På X har også Hartleys sønn stilt seg bak anklagene mot sin far.

I en serie innlegg og videoer på Facebook som senere er slettet innrømmer Hartley at han «har gjort feil», men avviser alle anklager om seksuell trakassering, melder journalisten Julie Roys.

Vårt Land kjenner ikke til at det foreligger noen anmeldelse i saken. Bob Hartley har heller ikke besvart Vårt Lands henvendelser i saken.

Saken ble først omtalt i Dagen.

Bønnehus kutter bånd

Hartley har vært tilknyttet bønnehuset International House of Prayer i Kansas City (IHOPKC) i USA, som den siste tiden har vært i krise etter at grunnleggeren Mike Bickle ble anklaget for seksuelt misbruk av flere kvinner.

KANSAS CITY: Bønnehuset IHOPKC i Kansas City, Missouri, har de siste månedene blitt rystet av en rekke anklager mot grunnleggeren Mike Bickle. (Herman Frantzen)

IHOPKC har siden brutt alle bånd med Mike Bickle. Nå bryter bønnehuset også med Bob Hartley, ifølge en uttalelse fra pressetalsmann Eric Volz.

«Basert på informasjon vi har mottatt og verifisert, har Hartley blitt formert om at han ikke lenger vil ha tilgang til IHOPKCs bønnerom», opplyser Volz på X tirsdag.

Fikk kritikk for profetier

Bob Hartley besøkte Norge i 2008 og 2009 som taler under Oasestevnet i Skien, og ble i ettertid omtalt i mediene som en av de to «Kansasprofetene».

Hartley og makkeren Bob Fraser profeterte blant annet at Norge skulle bli frelst på én dag, og at Norge skulle få en ny grunnlov. Om grunnloven ikke ble vedtatt ville det være fare for krig, advarte han.

Oase-ledelsen fikk i etterkant mye kritikk, blant annet i Vårt Land, for å gi rom for profetiene under stevnet.

Oase-leder: – Trist

Oases styreleder, Mette Boye, sier det er trist å lese om anklagene mot Hartley.

Hun bekrefter at Hartley deltok på Oase i 2008 og 2009, men at Oase ikke har hatt kontakt med ham siden det.

Mette Boye LEDER: Mette Boye er styreleder for Oase. Hun synes det er trist å lese om anklagene mot den tidligere Oase-taleren. (Ruth Einervoll Nilsen)

– Vi opplevde at han hadde en nådegave, og vet at han har betydd mye for enkeltpersoner. Samtidig vet vi at nådegaver og karakter ikke alltid henger sammen, og det ser vi også her, sier Boye.

– Hvordan ser dere på profetiene han kom med i dag?

– I alle slike ting kan det være både noe som er av Gud og noe som er menneskelig. Det som sies må legges sammen med andre ting, og slik har det vært i Oase i mange år. Det handler mye om god ledelse når vi har gjestetalere, og det er viktig for oss å få visdom til å lede på en trygg og stødig måte.