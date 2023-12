Skulle avgjøre om pårørende får velge bort kvinnelige prester - utsetter saken

– Det var god dialog i bispedømmerådet under behandlingen av saken i går, og rådet ønsker å utarbeide en god plan. Saken er fortsatt under behandling, sier leder for Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Marta Kristine Ims.

I Den norske kirkes nordligste bispedømme oppstår det av og til situasjoner hvor kvinnelige prester risikerer å bli diskriminert, har Vårt Land tidligere omtalt.

Pårørende ber av og til om å få en mannlig prest i begravelsen fordi de av teologiske grunner ikke ønsker en kvinne.

Enkelte steder leier menigheter gudshus med klausuler som innebærer at kvinner ikke får forrette gudstjenester og kirkelige handlinger der. Reglene rammer også mannlige prester som har et liberalt samlivssyn.

Problemstillingene er særlig aktuelle i kirkens møte med den læstadianske bevegelse. Denne gruppen er mot kvinnelig prestetjeneste og likekjønnet ekteskap. Til tross for at Den norske kirke åpner for begge deler, har særlig Lyngen-retningene et tett forhold til kirken. Enkelte steder utgjør læstadianerne en stor del av menighetene.

Til nå har kirkeansatte valgt å imøtekomme pårørendes ønsker. De har også tilpasset seg klausulene i de aktuelle forsamlingshusene.

I går ettermiddag skulle Nord-Hålogaland behandle en ny handlings- og tiltaksplan som blant annet skal gi svar på hvordan kirkeansatte skal forholde seg til problemstillinger som dette.

Men de trenger altså mer tid på seg.

Gir svar

Oddgeir Sølvfæstersen er blant medlemmene i bispedømmerådet som er kritisk til å endre dagens praksis, og uttalte til Vårt Land tidligere denne uken at det ville være «en katastrofe for kirkelivet» i nord.

Han mente utfallet av bispedømmerådets behandling av saken i verste fall kan sette kirkens forhold til den læstadianske bevegelse på spill.

– Hvis det blir strengere føringer for kirkeansatte i disse spørsmålene, så tror jeg ikke det er grunnlag for de mest konservative medlemmene å bli værende i kirken, sa han, som selv tilhører Lyngen-retningen.

---

LIM-utvalget

Nord-Hålogaland bispedømmet sitt utvalg for Likestilling, Inkludering og Mangfold (LIM-utvalget) har sett på hvordan bispedømmet kan være en bedre arbeidsgiver for alle, uavhengig kjønn, funksjonsevner eller legning.

Utvalget hadde sitt første møte i januar 2022. Arbeidet deres har munnet ut i en egen LIM-rapport som ble behandlet av bispedømmerådet i begynnelsen av juni.

Utvalget har bestått av to representanter utpekt av arbeidsgiver, domprost Stig Lægdene og sokneprest Anette Eneberg, og to representanter utpekt av Presteforeningen, sokneprest Ingrid Spikkeland og hovedverneombud Marianne Støylen Skauge.

Kilde: LIM-rapporten

---

Dette mener likestillingsombudet

Bakteppet for den nye tiltaks- og- handlingsplanen er en rapport som er utarbeidet av et likestillingsutvalg i Nord-Hålogaland. I den såkalte LIM-rapporten kommer utvalget med en rekke anbefalinger. Blant annet mener de at kirkeansatte ikke bør imøtekomme pårørendes ønsker om mannlig prest, og omtaler dette som «formell diskriminering». De mener også at praksisen med å forrette gudstjenester i forsamlingshus med tidligere nevnte klausuler bør opphøre.

Da bispedømmerådet behandlet rapporten på sitt møte i begynnelsen av juni i ba de om å få utarbeidet en tiltaks- og handlingsplan. Opprinnelig ble planen lagt fram på rådets møte i oktober, men behandlingen av den ble utsatt til neste møte, som altså fant sted i går.

Oddgeir Sølvfæstersen har et håp for den videre behandlingen av saken:

– Jeg håper bispedømmerådet erkjenner at flere av forslagene i LIM-rapporten vil bidra til mindre inkludering og mangfold i bispedømmet vårt. Nå har vi muligheten til å finne løsninger som ivaretar alle ansatte og medlemmer i vårt bispedømme, sier han.

– Vil være et stort tap

Rådsmedlemmet mener også flere lokale menigheter bør engasjere seg for å fremdeles kunne feire gudstjenester i sine lokale gudshus som er privat eid.

– Det vil være et stort tap for mange bygder om de mister denne muligheten, sier Sølvfæstersen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har tidligere uttalte at DNK i utgangspunktet ikke har lov til å etterkomme pårørendes ønske om mannlig prest ved begravelse.

– Dersom DNK gjør dette på bakgrunn av ønsker fra menigheter eller pårørende, vil det undergrave nettopp utgangspunktet om at kvinnelig og mannlig prestetjeneste er likestilt i DNK, uttalte fagdirektør Margrethe Søbstad til Vårt Land i august.