– Hvis dette gjøres, vil det være direkte diskriminering på grunn av kjønn, sier fagdirektør Margrethe Søbstad hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Vårt Land har nylig omtalt tilfeller der pårørende ber om å få en mannlig prest i begravelser fordi de av teologiske grunner ikke ønsker en kvinne.

Et likestillingsutvalg i Nord-Hålogaland bispedømme har anbefalt at kirken slutter å imøtekomme slike ønsker, noe som har fått krass kritikk fra Nils Einar Samuelsen, predikant og leder for Den luthersk-læstadianske menigheten – Lyngen-retningen.

Denne gruppen er mot kvinnelig prestetjeneste og har et tett forhold til Den norske kirke. Samuelsen mener et nei fra kirken kan gjøre vondt verre for pårørende i en sorgprosess.

Vårt Land har spurt likestillings- og diskrimineringsombudet om DNK har lov til å etterkomme slike ønsker fra pårørende.

I utgangspunktet er svaret nei, skriver Søbstad i en e-post.

DISKRIMINERING: Fagdirektør Margrethe Søbstad i Likestillings- og diskrimineringsombudet gir en tydelig anbefaling til Den norske kirke. (Thomas B Eckhoff/Foto: Thomas Eckhoff )

– Direkte diskriminering

Hun mener kirken ikke kan frata kvinnelige prester arbeidsoppgaver, som for eksempel begravelser eller nattverd.

– Dersom DNK gjør dette på bakgrunn av ønsker fra menigheter eller pårørende, vil det undergrave nettopp utgangspunktet om at kvinnelig og mannlig prestetjeneste er likestilt i DNK, mener fagdirektøren.

I Nord-Hålogaland bispedømme er det også enkelte steder der Den norske kirke leier menigheter bedehus med klausuler som innebærer at kvinner ikke får forrette gudstjenester og kirkelige handlinger der. Heller ikke dette er lov, mener likestillingsombudet.

– I og med at DNK likestiller kvinnelig og mannlig prestetjeneste, har ikke DNK noen teologisk begrunnelse for å organisere seg slik at kvinnelige prester ikke kan tjenestegjøre på bestemte steder eller i visse menigheter, skriver Søbstad videre.

---

LIM-utvalget

Nord-Hålogaland bispedømmet sitt utvalg for Likestilling, Inkludering og Mangfold (LIM-utvalget) har sett på hvordan bispedømmet kan være en bedre arbeidsgiver for alle, uavhengig kjønn, funksjonsevner eller legning.

Utvalget hadde sitt første møte i januar 2022. Arbeidet deres har munnet ut i en egen LIM-rapport som ble behandlet av bispedømmerådet i begynnelsen av juni.

Utvalget har bestått av to representanter utpekt av arbeidsgiver, domprost Stig Lægdene og sokneprest Anette Eneberg, og to representanter utpekt av Presteforeningen, sokneprest Ingrid Spikkeland og hovedverneombud Marianne Støylen Skauge.

Kilde: LIM-rapporten

---

Må sikre at forskjellsbehandling ikke skjer

Søbstad påpeker at det vil kunne være ulike teologiske syn på kvinnelig og mannlig prestetjeneste, både blant medlemmer og ansatte i DNK.

– Det er ikke problematisk så lenge ulikt syn ikke gir seg utslag i trakassering eller ulik behandling, eller påvirker arbeidsmiljøet negativt. Som arbeidsgiver har DNK ansvar for å sikre at det ikke skjer, skriver Søbstad.

Da Nord-Hålogaland bispedømmeråd behandlet LIM-rapporten (se faktaboks) på sitt møte i begynnelsen av juni, ba de om å få en tiltaks- og handlingsplan til neste møte i oktober. Det er imidlertid ikke gitt at alle anbefalinger blir tatt til følge.

Å gi noen entydige svar i saken er nemlig vanskelig, synes både stiftsdirektøren og biskopen i bispedømmet.

– Når det gjelder pårørendes ønske om mannlig prest i begravelse, er det utfordrende å finne en løsning som ivaretar både kvinnelige prester og pårørende, uttalte biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland til Vårt Land forrige uke.

Det er forståelig at man ønsker å komme mennesker i sorg i møte — Margrethe Søbstad, fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Kreves dialog

Fagdirektøren i Likestillings- og diskrimineringsombudet har forståelse for knipen kirken står i.

– I forbindelse med begravelser vil det kanskje særlig være vanskelig for DNK å ivareta sitt teologiske standpunkt på prestetjenesten og sitt arbeidsgiveransvar i møte med pårørendes og eventuelt avdødes ønsker for begravelsen. Det er forståelig at man ønsker å komme mennesker i sorg i møte, skriver Margrethe Søbstad.