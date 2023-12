Durek Verrett publiserte forrige uke en video hvor han sier at ånder kan ta bolig i barn.

– Disse tingene er ekte, og vi må slutte å la ånder plage barna våre, skrev den selvutnevnte sjamanen i et innlegg med tilhørende videoklipp på Instagram.

Til foreldre hadde han følgende råd:

– Du kan ikke la det skje, og måten å stoppe det på er å holde barnet ditt, se dem direkte inn i øynene, uansett hvor ubehagelig det er for dem, og si: «Du har ingen makt her. Du er et svakt vesen, og nå sender jeg deg inn i lyset. Dypt inn i lyset», sier han i videoen, ifølge VG, som først omtalte saken.

Verrett forlovet seg i fjor med prinsesse Märtha Louise.

Flere fagpersoner har kritisert rådene etter at videoen ble kjent. Nå møter Verrett motstand også fra Den norske kirke (DNK).

FORLOVET: Durek Verrett forlovet seg i fjor med prinsesse Märtha Louise. Her avbildet under prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag i år. (Lise Åserud/NPK)

– Kan være skadelig

– Det er viktig å ikke blande uttrykk om ånder og åndeutdrivelse inn i spørsmål om barneoppdragelse. Dette kan ikke kirken stå for, og vi advarer andre fra å drive med slikt, sier preses i DNK, Olav Fykse Tveit, til Dagbladet.

– At det kan være skadelig for den som blir utsatt for det, har vi dessverre mange eksempler på, sier Tveit.

Tidligere denne uken uttalte Verretts manager Simon Valvik til VG at Verretts virksomhet er basert på hans forståelse og praksis av sjamanisme.

– Detaljer om behandlingsmetoder diskuteres ikke offentlig. Durek følger etiske retningslinjer i sin praksis og engasjerer seg kun i behandlinger av barn med samtykke fra foresatte eller helsepersonell, sa han.

– De tror jeg prater om eksorsisme

Tirsdag kom Verrett selv med uttalelser om kritikken som har kommet etter at videoen ble omtalt i media.

– Dere aner ikke hvor mange sterke reaksjoner jeg får. De tror jeg prater om eksorsisme, sa han i en direktesending på Instagram, ifølge NRK.

Videre sa han at folk «ikke forstår hans spirituelle verden og sjamanisme».

– Det er alltid nordmennene, som ikke er utdannet innen spiritualisme. De tror de kan fortelle meg hva jeg skal gjøre. Det er interessant og fascinerende, sa han, ifølge statskanalen.

