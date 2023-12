Det skriver Misjonssambandet selv på sine nettsider.

Dermed overtar han stillingen som Kåre Lid har hatt fram til i høst. Jensen kommer fra en stilling som forlagssjef i Lunde Forlag, hvor Misjonssambandet er majoritetseier.

– Jeg opplever å ha et kall til å være mer med engasjert i forkynnelse, undervisning og direkte misjonsarbeid enn det som har vært mulig som forlagssjef. Så når denne muligheten kom, ville jeg gjerne se om min motivasjon kunne møtes av et ytre kall, sier Jensen til nlm.no.

Fra 1. januar vil Andreas Barbøl fungere som leder, frem til Jensen overtar. Det er foreløpig ikke avklart når Jensen formelt overtar stillingen.

Endret syn

Jensen er født og oppvokst i Grimstad. Han tiltrådte som forlagssjef i Lunde forlag i 2022. Tidligere har han også vært rektor på Misjonssambandets skoler Drottningborg, Tryggheim og Fjellhaug, i tillegg til Vågsbygd videregående skole i Kristiansand, som er en offentlig skole.

I 2018 vakte det oppmerksomhet da Jensen fortalte offentlig at han hadde skiftet syn på tjenestedeling. I Misjonssambandet praktiserer man såkalt tjenestedeling, som innebærer at bare menn kan ha hyrde- og læreansvar. Da Jensen i et innlegg i Dagen fortalte at han hadde gått bort fra dette synet, fikk bibeltolkningen hans motbør fra blant annet daværende generalsekretær Øyvind Åsland.

I et intervju på Misjonssambandets nettsider, får Jensen spørsmål om hva han tenker om å nå bli leder i en organisasjon som fastholder tjenestedeling. Han svarer:

– Det er riktig at jeg har utfordret Misjonssambandets konklusjon, men jeg mener å ha gjort det på en måte som ivaretar Bibelens autoritet. Jeg har ikke problemer med å være lojal mot organisasjonens ståsted og vil aktivt fremme det som er Misjonssambandets syn og vedtak i disse sakene, sier Jensen.

Brent broer

Tidligere i år gjorde Vårt Land er portrettintervju med Jensen. Her fortalte Jensen at han trodde han hadde brent alle broer til Misjonssambandet ved å skrive det nevnte innlegget om tjenestedeling.

Generalsekretær Gunnar Bråthen, som nå blir Jensens overordnede, sier følgende om ansettelsen:

– Hovedstyret er takknemlig for at Jensen nå vil gå inn i stillingen som leder av Misjonssambandet Norge. Vi opplever at han har en kompetanse og erfaring som passer bra til stillingen. Han har fylt ulike roller i organisasjonen på en god måte, og som skolemann har han også en bred ledererfaring, sier Bråthen.

Godt valg

Tidligere hovedstyreformann Lars Gaute Jøssang mener ansettelsen av Jensen er et godt valg.

– Han er en dyktig forkynner, god til å snakke med folk, og en godt likt mann. Jeg tror dette vil bli bra for Misjonssambandet, sier Jøssang til Vårt Land.

Han tror heller ikke at Jensens syn på tjenestedeling vil bli et problem.

– Jensen kjenner til organisasjonens syn, og vil være lojal i forhold til det, sier Jøssang.

Tror Jensen kan representere forsiktig fornyelse

– Han er et trygt valg, og føyer seg inn i et mønster av hvordan man tradisjonelt har gjort ansettelser i NLM. Jensen har gått hele løpet i NLM, og kjenner organisasjonen fra flere sider, særlig fra skolesiden, sier Astrid Dalehaug Norheim.

Astrid Dalehaug Norheim, tidligere nyhetsredaktør i Dagen og rådgiver ved senter for undersøkende journalistikk (SUJO). (Privat)

Hun er rådgiver ved Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen og tidligere redaktør i Dagen, og kjenner Misjonssambandet godt.

Norheim påpeker at ansettelsen står i kontrast til ansettelsen av generalsekretær Gunnar Bråthen i februar i år, som ble sett på av flere som et overraskende valg.

At Jensen har vært åpen om at han er uenig i tjenestedelingsprinsippet, tror Norheim kan representere «en forsiktig fornyelsesprofil».

– Det kan være et signal om at de ønsker å utvide meningsrommet og ta inn litt flere stemmer, også på ledelsesnivå. Jeg tror det vil bli lagt merke til blant dem som er opptatt av å løse opp i tjenestedelingsprinsippet. Selv om Jensen er forpliktet på Misjonssambandets lære, vil ansettelsen være med å åpne det rommet noe, sier Norheim.