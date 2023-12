Fikk kritikk for manglende åpenhet. Nå tar Frikirken grep

24. november ble det kjent at Frikirkens ledelse har konkludert i samlivssaken. De slår fast at samlivsspørsmål er å forstå som et kirkesplittende bekjennelsesspørsmål. Dermed lukker de døren for at menigheter i kirkesamfunnet kan praktisere to syn på likekjønnet samliv.

Spørsmålet skal tas opp på synodemøtet i juni neste år, som er Frikirkens øverste myndighet. Men først skal Frikirkens 82 menigheter få si sin mening i saken.

– Skal være tilgjengelig for alle som vil lese

Kort tid etter at saken ble kjent fikk Frikirken kritikk fra førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole Linn Sæbø Rystad og sokneprest Per Kristian Hovden Sætre for at samlivsdokumentene ikke hadde blitt gjort tilgjengelig for offentligheten.

Nå har imidlertid Frikirken tatt grep og publisert saksdokumentet til sommerens synodestyre på sine nettsider. Dermed er både Frikirkens forslag til samlivsteologi og redegjørelsen for hvorvidt samlivssaken er kirkesplittende offentlig tilgjengelig.

LEDER: Jarle Skullerud er leder for synoden i Frikirken. (Erlend Berge)

– Vi ønsker at sakspapirene til synodemøtet skal være tilgjengelig for alle som vil lese dem, skriver synodeleder Jarle Skullerud i et innlegg på Frikirkens Facebook-side.

Han lover samtidig at saksdokumentene vil oppdateres etter hvert som de klargjøres frem mot synodemøtet i juni.

Gir menighetene mer tid til samlivssamtaler

Samlivsdokumentene ble sendt til menighetene i slutten av november, og skal etter planen diskuteres i menighetsmøter i samtlige av Frikirkens menigheter i løpet av desember og januar.

Nå har imidlertid Frikirken bestemt å utsette menighetenes frist for å gi tilbakemelding på samlivssaken med mer enn én måned, til 4. mars.

– Jeg tror det er viktig at menighetene får god nok tid til å sette seg inn i dokumentene, og samtale godt om de to dokumentene som omhandler samlivssyn, sier Skullerud i en uttalelse på frikirken.no.

Menighetens frist for å melde inn delegater til synodemøtet forblir mandag 22. januar.

---

Frikirkens synodemøte

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.

Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.

Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).

Forrige synodemøte ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.

Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

---