Frikirketopp tror noen vil være best tjent med å melde seg ut

– Min opplevelse er at flere menigheter nå uroer seg for at samlivsvedtak kan splitte oss. Det er ikke slik at det bare er mindretallet som bekymrer seg, det gjelder folk med ulikt syn i denne saken, sier Gunnar Johnsen, pastor i Vestre Frikirke i Oslo.

Han og Rut Stokstad Nielsen, pastor i Treungen Frikirke i Telemark, var de eneste som stemte imot synoderådets nye forslag til hva som skal være Frikirkens seksualitet- og samlivssyn.

Forslaget, som ble vedtatt på et møte i november, slår fast at Frikirkens konservative samlivssyn som er et bekjennelsesspørsmål. Som Vårt Land tidligere har omtalt kan dette potensielt få store konsekvenser for pastorer og ordinerte som forkynner et annet syn, der de anerkjenner likekjønnet samliv.

Ville utsette

På synoderådsmøtet i november kom Nielsen med forslag om å utsette vedtaket. Nielsen forteller at hun håpet på en utsettelse, slik at menighetene hadde hatt bedre tid til å områ seg og få en bedre prosess fram mot synoden.

Rut Stokstad Nielsen I OPPOSISJON: Rut Stokstad Nielsen er pastor i Treungen Frikirke og styreleder i Østre presbyterium. (Geir Ufs, Vest-Telemark Blad)

Hun mener at de på forhånd hadde blitt forespeilet flere dialogtiltak og at det fram til det siste har vært uklart om pastorer og ordinerte kan snakke åpent om sin overbevisning uten at det ville bli sanksjoner fra tilsynet.

– Jeg savnet også at vedtaket redegjør for mindretallets synspunkt, slik det ble gjort i den forrige utredningen i 2016. Synoden ba om at utvalget skulle ha med minst en person som kunne bringe inn perspektiver fra at annet ståsted. Det kommer ikke fram i dokumentet og jeg mener derfor at det ikke svarer på det synoden ba om.

Det at mindretallets syn ikke er tatt med, gjør det ifølge Nielsen enda vanskeligere for mindretallet å ta imot vedtaket.

Det er selvfølgelig ingen som ønsker splittelse, men hvis noen ikke innordner seg et lovlig fatta vedtak er det nødt til å få konsekvenser — Kjell Andreas Magnus, eldste i Hånes Frikirke

---

Frikirkens synodemøte

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.

Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.

Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).

Forrige synodemøtet ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.

Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

---

Har brukt mange år

Kjell Andreas Magnus er en del av eldsterådet, altså menighetens styre, i Hånes Frikirke i Kristiansand. Han tilhører det store flertallet i synoderådet som støtter forslaget til nytt læredokument om seksualitet og samliv.

– Et bilde jeg pleier å bruke, er at det å ha to samlivssyn i éi kirke er som å ha to fartsgrenser på samme veistrekning. I realiteten er det bare den høyeste fartsgrensa som gjelder, sier Magnus.

Han mener derfor ikke det er av vrang vilje synoderådet nå vil slå tydelig fast at det kun finnes ett gjeldende samlivssyn i Frikirken, men at det er en erkjennelse av at det er umulig å leve med to syn i praksis.

Magnus sier at han kjenner på både forståelse for og forundring over motpartens argumenter.

– På den ene siden har jeg forståelse for at man ønsker mer tid. Man vil jo alltid ha lengre tid til vanskelige prosesser, særlig når man er på mindretallets side. Men ser man objektivt på det er dette en prosess vi har brukt mange år på.

Han peker på at en stor arbeidsinnsats og flerfoldige tusener av kroner har blitt brukt på å tilrettelegge for dialogmøter og utredninger de siste åtte åra. Han mener derfor kirkesamfunnet har strukket seg langt for å lytte til mindretallets side av saken. Nå tror han imidlertid det vil være trettende for organisasjonen å utsette vedtaket lengre.

Min opplevelse er at flere menigheter nå uroer seg for at samlivsvedtak kan splitte oss. — Gunnar Johnsen, pastor i Vestre Frikirke i Oslo

– Må få konsekvenser

I det endelige vedtaket fra synoderådsmøtet i november står det at Frikirken fortsatt skal arbeide for kirkens enhet. Denne formuleringen var det imidlertid sju medlemmer som stemte imot, ifølge møteprotokollen.

Magnus var blant de som var skeptiske til formuleringen, da han frykta at ei slik formulering kunne undergrave vedtaket.

– Det er selvfølgelig ingen som ønsker splittelse, men hvis noen ikke innordner seg et lovlig fatta vedtak er det nødt til å få konsekvenser.

Han mener at det er avgjørende å være tydelig, og samtidig åpen om at saken er så viktig for mange at noen kan komme til å melde seg ut. På en måte handler det om å ta de som er uenige på alvor også, sier Magnus:

– Hvis det er slik at de opplever å miste frimodigheten til å forkynne, og vegrer seg for å ta med venner og familie til kirka, ja da er det kanskje best for dem å få fortsette å forkynne i en kontekst utenfor Frikirken i stedet for å måtte være lojal til et vedtak de er uenige i.

Han er samtidig opptatt av å anerkjenne at dialogprosessen ikke har vært bortkasta. Han opplever at partene har fått større forståelse for hverandres ståsted, og økt respekt for hverandres motiver.

– Det har nok også bidratt til å rydde litt i retorikken, som jeg tror har vært bra, særlig for de som står på konservativ side. Jeg håper vi i dag snakker med og om homofile med større innsikt og på en mer respektfull måte enn tidligere, og det er veldig bra.