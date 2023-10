Fredag ble det kjent at regjeringen skal spare 51,5 millioner på private, kombinerte barne- og ungdomsskoler neste år. Innen fem år vil regjeringen redusere tilskuddet til disse skolene med mer enn en halv milliard.

– Det betyr at vi ikke kan drive skole. Så enkelt er det, sier Jeremy Pyke, rektor for Lørenskog friskole.

Skolen, som ligger like ved grensen til Oslo kommune, er en av skolene som rammes hardest av endringen.

Beregninger gjort av Kristne Friskolers Forbund (KFF) tilsier at skolen vil få én million kroner mindre i tilskudd neste år. Fra 2028 vil endringen utgjøre mellom fem og seks millioner kroner mindre penger til skolen årlig.

– De struper friskolene. Hvor skal man hente fem millioner fra, sier Pyke oppgitt.

– Vil det bety kroken på døren for dere?

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det kan få. Vi skal ikke handle i affekt, men tenke nøye gjennom hva vi skal gjøre, legger han til.

Lørenskog friskole FRISKOLE: Den kristne skolen Lørenskog friskole ligger like ved grensen til Oslo kommune. (Rebekka Johannessen Litland)

Brenna: – Nødvendig opprydning

I dag får friskoler et ekstra høyt tilskudd for de første elevene, for å kompensere for at det koster mer penger per elev å drive en liten skole enn en stor skole.

Kombinerte, private barne- og ungdomsskoler har fått denne kompensasjonen både på barne- og ungdomsskoletrinnet. Dermed har kompensasjonen potensielt vært dobbelt så stor som det rene barne- eller ungdomsskoler har fått.

Det er denne dobbeltkompensasjonen regjeringen nå vil fase ut frem til 2028. I 2028 vil reduksjonen utgjøre en halv milliard kroner mindre til friskolene, anslår Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen vil imidlertid gi et ekstratilskudd til skoler som ligger langt unna offentlige skoler, der privatskolene er det eneste reelle tilbudet til elevene.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kaller endringen for «en nødvendig opprydning».

– Vi kan ikke ha det slik at enkelte private skoler får vesentlig mer tilskudd enn de skal ha, sa Brenna i forrige uke.

Frykter økte forskjeller

Lørenskog friskole har i dag 153 elever fra 1.–10. klasse.

Pyke stiller seg uforstående til at de skal ha mottatt et dobbelt tilskudd som de ikke skulle hatt.

– Jeg synes det høres merkelig ut at vi skal ha fått et dobbelt tilskudd. Vi driver rimelig og sløser ikke med penger. Det er umulig for oss å spare inn fem millioner årlig når vi har husleiekostnader som ligner det man har i Oslo sentrum.

Lørenskog friskole KUTT: – Vi driver rimelig og sløser ikke med penger, sier rektor Jeremy Pyke ved Lørenskog friskole. Skolen kan få et kutt på opp til seks millioner kroner. (Rebekka Johannessen Litland)

Pyke mener det er en fordel å samle barne- og ungdomstrinnet i samme skole.

– Vi ser at de eldre elevene tar hånd om de minste. Det er en fin kombinasjon å ha store og små elever sammen.

Han frykter endringen kan øke forskjellene dersom skolene tvinges til å sette opp prisene.

– Vi ønsker å holde skoleavgiften så lav som mulig av hensyn til familier med dårlig økonomi. Det er et paradoks hvis dette medfører at de som får plass på en friskole er de som har råd til å betale mer. Da blir resultatet økte forskjeller, og det bør ikke være det regjeringen ønsker.

KFF: – Veldig dramatisk

Sidsel Høland Olausson, fungerende generalsekretær i KFF, frykter omleggingen vil føre til nedleggelser av friskoler.

KRITISK: Sidsel Høland Olausson, fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), frykter skoler må legge ned etter regjeringens budsjettgrep. (KFF)

– Skolene er i nærmest i sjokk over dette. Dette vil bety kutt i tilbudet, sier Olausson.

57 av 80 grunnskoler som er medlem i KFF er kombinerte skoler, og rammes dermed av omleggingen. For noen av dem vil reduksjonen utgjøre hele 30 prosent av tilskuddet i 2028, når endringen etter planen skal være helt faset inn.

– Det er veldig dramatisk for skolene.

Hun mener kuttet slår urettferdig ut for de kombinerte skolene, siden de har høyere utgifter med flere klasser og mer administrasjon.

– Tonje Brenna tar ikke tar høyde for at det er mer administrativt krevende å drive en 1-10-skole med samme antall elever som en ren ungdomsskole eller ren barneskole, sier Olausson.