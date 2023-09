Skal finne ny biskop – prest etterlyser mer åpenhet i prosessen

– Vi har begynt det første steget i søket etter en ny fast biskop.

Det sier Arne Marco Kirsebom, stiftskapellan i Tromsø stift, et av Norges tre katolske bispedømmer.

Torsdag 31. august ble det kjent at Kirseboms sjef, Tromsø-biskop Berislav Grgić, har søkt avskjed av helsemessige årsaker, og at Pave Frans har godkjent søknaden.

Til tross for at Grgić nå trekker seg fra sitt embete, vil han forbli biskop sakramentalt sett. Men hans myndighet som biskop i stiftet sluttet 31. august. Kirsebom forklarer Grgićs nye rolle på følgende vis:

– Grgić er nå frigjort fra det administrative ansvaret, og slipper for eksempel også reisene som han før måtte gjøre som biskop. Men vi vil merke hans åndelige og faderlige nærvær her fortsatt. Han vil blant annet feire messer slik han har gjort før og også hjelpe til med konfirmasjonsprogrammet til våren.

– Vi stoler på at ånden bestemmer

Vårt Land har vært i kontakt med Grgić, som sier han prinsipielt ikke gir intervjuer. Han viser til sin avskjedsuttalelse gjengitt på Katolsk.no:

«Jeg fortsetter å bli her, hos dere, og jeg skal så godt jeg kan hjelpe Tromsø stift, den nye bispe­dømme­admini­stratoren og en gang min etterfølger.»

Det er nå Grgićs ønske at en annen prest blir utnevnt til ny biskop-prelat for Tromsø katolske stift. Men veien dit kan bli lang. Stiftskapellan Kirksebom beskriver prosessen for å finne en ny biskop i Den katolske kirke som ganske ulik den i Den norske kirke.

– Etter vår mening er ikke Den hellige ånd demokrat, for å si det religiøst. Vi stoler jo på at ånden bestemmer, og påvirker Kirkens ledelse til å ta den riktige avgjørelsen.

– Det vanlige er ett til to år

Den forrige nye katolske biskopen Norge fikk var Erik Varden. Han ble biskop i Trondheim i 2019, og har nå blitt utnevnt av Vatikanet som bispedømme-administrator for Tromsø, i påvente av en ny fast biskop.

Da Varden ble ny biskop i Trondheim i 2019, hadde Trondheim stift stått uten biskop i over ti år. Kirsebom håper og tror at det ikke vil ta like lang tid før Tromsø får en ny fast biskop.

– Det vanlige er at det tar ett til to år, men det kommer jo så klart an på hvor mange biskoper rundt omkring i verden som til enhver tid må utnevnes, forklarer Kirsebom.

Det er rundt 5.000 katolske biskoper i verden i dag. Norge har nå to: Varden (46) i Trondheim og Bernt Eidsvig (70) i Oslo. Begge to kan få et ord med i saken om hvem som blir deres kollega i nord. Mer om det nedenfor.

UVANLIG: Etter Berislav Grgićs avskjed, hadde det vanlige vært å velge en fungerende biskop lokalt, men denne gang ble Erik Varden utnevnt fra Vatikanet, derfor kalt apostolisk administrator. (David Engmo)

Ansvaret ligger i Stockholm

Mye av ansvaret for hvilke kandidater som blir plukket ut, hviler på de nordiske lands nuntius, erkebiskop Julio Murat. En nuntius er en del av det pavelige diplomati, og har i Norden sete i Stockholm. Et av ansvarene til en nuntius er å få på plass nye biskoper når det er behov for det.

Før Varden ble utnevnt i 2019, besøkte daværende nuntius Trondheim stift og ba folk komme med forslag til egnede kandidater.

– Sånn vil det bli nå óg. Selv om nuntius ikke har kommet med en slik oppfordring enda, vil han uansett ha fått brev med anbefalinger allerede. Det er jeg temmelig sikker på, sier søster Anne Bente Hadland, priorinne ved Sta. Katarinahjemmet.

FORNØYD OVER UTVIKLING: At pave Frans i år utnevnte tre kvinner til Bispedikasteriet, som vil være med å påvirke hvem som blir ny biskop i Tromsø, gleder Anne Bente Hadland. (Alf Simensen)

Det er opp til nuntius å undersøke lokalt hvem det vil være aktuelt å hente inn uttalelser fra. Det vil for eksempel være naturlig å snakke med biskopene i Skandinavia, og ikke minst Grgić selv.

Når nuntius sitter igjen med en rekke navn, og en oversikt over Tromsø stifts utfordringer og behov, igangsetter han en bakgrunnssjekk ved å sende ut spørreskjema til flere personer, som blir bedt om å svare på en rekke spørsmål om en eller flere kandidater. Listen over disse personene er hemmelig.

Til slutt sammenstiller nuntius en rapport hvor han foreslår tre kandidater som sendes til Bispedikasteriet i Roma. Bispedikasteriet gjennomgår rapporten og kommer til slutt med sin anbefaling til paven. Paven kan velge å godkjenne den anbefalte kandidaten eller velge en helt annen kandidat.

– I Trondheim funket denne prosessen veldig bra. Ettersom det ikke er så lenge siden, må man tro at nuntius har en del aktuelle navn på blokken etter utnevnelsen i Trondheim, sier Hadland.

Ønsker mer innsyn

Før Berislav Grgić ble valgt til Tromsøs nye biskop i 2008, var det sokneprest Thorbjørn Olsen som var fungerende biskop i bispedømmet. Olsen er ikke utelukkende positiv til prosessen, som han beskriver som preget av «mye hemmelighetskremmeri».

– Jeg tror det hadde vært lurt om man i større grad kunne fått mer innsyn i hva som skjer, sier Olsen til Vårt Land.

– Et problem som oppstår er at man i en lukket prosess kan få informasjon om kandidater som ikke er oppriktige. I en mer åpen prosess vil det man sier komme offentligheten for øre på et tidspunkt. Nå er det slik at det er mange denne utnevnelsen berører, som ikke vet hva som skjer.

Dette kan føre til uheldige konsekvenser, mener Olsen.

– Plutselig kan man stå der med en ny biskop uten å føle at man forstår hva som har skjedd. Det var tilfellet i Tromsø i 1976. Da ble biskop João Batista Przyklenk fra Brasil, som knapt noen hadde hørt om, utnevnt til biskop i Tromsø.

Przyklenk returnerte til Brasil før det var gått et år.

– Det er også slik at det har blitt vanligere i nyere tid at den paven utnevner takker nei, i hvert fall i USA. Og da kan ting trekke ut i tid.

Om kandidaten sier nei, må paven formelt trekke utnevnelsen tilbake.

– I Tromsø den gang het det at det skulle ta mellom et halvt og ett år. Men det tok to og et halvt år. Folk begynte å spørre meg om når det kom en ny biskop, og da måtte jeg svare at det veit jeg ikke, forklarer Olsen.

Vårt Land har sendt en forespørsel til nuntius i Stockholm, men har per dags dato ikke mottatt svar.

