Menigheten Samfundet mener media har framstilt dem ensidig

Barne- og Familiedepartementet satt tidligere i sommer Statsforvalteren i Agder på saken for å vurdere hvorvidt Menigheten Samfundet bør miste statstilskuddet.

Det er blant annet etter Vårt Lands saker om Robin Andersen som brøt ut av Menigheten Samfundet at departementet reagerer.

Vårt Land har nå fått tilgang til svaret fra Menigheten Samfundet, hvor det blant annet fremkommer at de mener de er blitt ensidig framstilt.

I brevet står det blant annet:

– Vi oppfatter en del av det som skrives som ensidig fremstilt. Når enkeltpersoner forteller sin historie, blir den ofte stående uimotsagt. Det er fordi ledelsen i mange sammenhenger ikke kan kommentere den på grunn av taushetsplikten.

Videre svarer Menigheten Samfundet:

– Vi har ingen interne regler der det beskrives hvordan en skal forholde seg til medlemmer som melder seg ut. I enkelte miljøer har det nok vært en streng praksis der de som har meldt seg ut av menigheten, har opplevd at familien har tatt avstand fra dem.

Vårt Land har kontaktet Sigmund Aamodt i Samfundet, men han ønsker ikke å kommentere noe utover det som står i brevet.

Robin Andersens historie om å bryte ut av menigheten

Robin Andersen var 19 år da han ville bryte ut av Menigheten Samfundet. Etter flere hemmelige samtaler med journalist Bjørn Markussen, har de gitt ut bok om opplevelsene til Andersen.

Det var altså blant annet Vårt Lands dekning av denne saken som fikk Barne- og Familiedepartementet til å ville se nærmere på saken.

UTBRYTER: Robin Andersen brøyt ut av Menigheten Samfundet. (Matilde Solsvik)

Departementet har bedt Statsforvalteren i Agder om å vurdere hvorvidt trossamfunnet bør miste statstilskuddet. Første ledd i prosessen er å få en uttalelse fra den det gjelder.

Monica Bjørkholt Breive, fungerende avdelingsdirektør ved Statsforvalteren i Agder, forklarte tidligere til Vårt Land hva som skjer etter at et slikt brev er kommet.

– Etter at svaret er kommet vil vi vurdere om vi skal foreta ytterligere undersøkelser.

Grunnlag for å nekte tilskudd

Etter trossamfunnsloven § 6 kan et trossamfunn nektes statstilskudd dersom samfunnet blant annet krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter. Tilskudd som et trossamfunn allerede har fått, kan også kreves helt eller delvis tilbakebetalt, dersom ett eller flere av vilkårene for å nekte tilskudd er oppfylt.

Dersom ikke Statsforvalteren er fornøyde med svaret fra Samfundet, kan menigheten få Statsforvalteren på besøk i kirkebenkene. Dersom Statsforvalteren får opplysninger om et trossamfunn som kan gi grunnlag for å nekte tilskudd, kan Statsforvalteren gjøre stedlige undersøkelser hos et trossamfunn. Samfundet kan også måtte gi fra seg årsprotokoller, læredokumenter til Statsforvalteren, samt måtte redegjøre for interne praksiser og rutiner.

Menigheten Samfundet

Trossamfunnet ble stiftet i 1890 etter at en gruppe «sterkttroende» på Sør- og Sør-Vestlandet ikke kunne akseptere endringer i liturgien i statskirken.

Menigheten Samfundet har menigheter i Egersund og i Kristiansand. Menigheten eier og driver egne skoler.

Skolelærer Bernt Lomeland var det sentrale lederen ved bruddet med statskirken, og medlemmene er siden blitt kalt lomelenderne.

Samfundet benytter en bibelutgave som er utgitt på eget forlag og bruker en revidert utgave av Kingos salmebok, utgitt i 2008.

Kilde: Menigheten Samfundet, Store norske leksikon og boken Alene ut

