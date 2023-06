Kirker i Estland forlater metodist-bispedømme

United Methodist Church (UMC) er verdens største sammenslutning av metodister med omkring 14 millioner medlemmer, og de skandinaviske metodistkirkene hører til her. Fram til nå har Skandinavia hatt felles bispedømme med metodistmenighetene i Baltikum, men nå går altså de estiske menighetene ut av dette fellesskapet.

Det er Metodistkirken i Norge som på sin nettside melder at de estiske menighetene vedtok å forlate bispedømmet på årskonferansen 16. juni.

Det estiske distriktet ber om å få overført all eiendom og alle midler som distriktet disponerer. Vedtaket vil gjelde fra 1. juli, og fra det tidspunktet er Metodistkirken i Estland en uavhengig kirke.

[ https://www.vl.no/religion/2023/03/23/metodistkirken-i-endring-dette-er-saken/ ]

– Bekymring

De siste årene har metodistkirker i flere land tatt til orde for å åpne for likekjønnet ekteskap. Metodistkirken i Norge er blant dem, og Christian Alsted, som er biskop for Metodistkirken i Norden, Baltikum og Ukraina, har varslet at dette snart vil bli en realitet i Norge.

Lærespørsmålet var ventet å bli et stort tema på generalkonferansen til UMC i 2020, som ble utsatt på grunn av koronapandemien. Nå er generalkonferansen utsatt til 2024.

ENDRET SYN: Biskop i Metodistkirken i Norden, Baltikum og Ukraina, Christian Alsted, ga tydelig beskjed om hvilken retning Metodistkirken tar under Norges Kristne Råds generalforsamling i mars. (Morten Marius Larsen)

På tross av at UMC offisielt uttrykker et konservativt syn i samlivsspørsmål, har de estiske metodistene over tid uttrykt en dyp bekymring for den retningen de oppfatter at kirkesamfunnet ser ut til å ta. Derfor ble ønsket om å gå ut av UMC sterkt uttrykt allerede i fjor, står det i en pressemelding utstedt i forbindelse med utmeldingen.

Meldingen sier at UMC, med bakgrunn i estisk lovgivning, ikke kan stille seg i veien for at de estiske menighetene forlater sammenslutningen eller forhindre at de tar med seg eiendommer og andre verdier når de nå blir selvstendige.

[ De nye metodistprestene: – Vi må klare å leve sammen ]