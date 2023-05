I Centralkirken i Oslo er Marianne Munz en av flere som har tjeneste som metodistprest. Hun har fullført teologistudiet, og er på slutten av sin toårige prøveperiode som metodistprest før ordinasjonen kan skje.

Unni Lise Vestøl fungerer som pastor i en mindre stilling i Drammen Metodistkirke, samtidig som hun studerer teologi.

De to er uenige om hvorvidt de ønsker å vie likekjønnede par.

Begge mener likevel at Metodistkirkens vei framover er å godta et «uenighetsfellesskap».

Vil leve sammen

– Hvis vi ikke kan ha ulike meninger og være i samme kirke, så blir det ikke en kirke igjen. Man trenger ikke å godta andres meninger – men man må godta at andre meninger finnes, sier Vestøl.

Hun opplevde et kall til å bli prest for mange år siden, og begynte å studere teologi i voksen alder. Underveis i studiet har diskusjonene omkring likekjønnet vigsel vært krevende, ifølge henne. Selv ønsker hun ikke å vie to av samme kjønn.

– Jeg visste ikke om kirken ville godta flere praksiser fra pastorene i denne saken.

PASTOR: Unni Vestøl jobber som pastor, samtidig som hun skal fullføre teologistudiet. (Berit Hovland)

- For noen år siden vurderte jeg å bytte til Den norske kirke, for der er det jo en mulighet til å reservere seg, av samvittighetsgrunner, mot å vie to av samme kjønn, sier hun.

Hun valgte å bli, og jobber nå 20 prosent som metodistprest i Drammen, hvor hun deler prestestillingen med en annen prest. Menigheten er blitt enige om at pastoren kan reservere seg av samvittighetsgrunner.

Den andre presten i menigheten har et annet syn enn Vestøl i saken, noe hun mener gjør situasjonen enklere.

Hun tror det går mot en praksis der likekjønnede får vies, og at pastorer får velge om de vil vie to av samme kjønn.

– Jeg sier ikke at det blir lett å leve med to syn på dette, men jeg tror det er mulig.

Takknemlig for fokus på enhet

– Jeg opplever i menigheten at enheten og fellesskapet veier tyngre enn dette spørsmålet, og det er en holdning jeg er veldig takknemlig for, sier Marianne Munz, prest i Centralkirken i Oslo.

ET HJEM: Marianne Munz har vært med i Centralkirken siden hun startet i speideren som barn, og sier at det føles som et hjem. (Guro Asdøl Midtmageli)

Centralkirken i Oslo har stilt seg bak vedtaket Årskonferansen gjorde i 2019, om at kirken skal arbeide for at to av samme kjønn kan få gifte seg i Metodistkirken.

---

Metodistkirkens struktur (United Methodist Church)

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

(nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter. Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

(regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region. Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---

– Det er viktig å ikke stenge ute de som er uenige i den veien vi går, men favne også dem i fellesskapet.

– Hvordan gjør dere det i praksis?

– Det er et godt spørsmål. Her i menigheten er det nok et overveldende flertall som støtter likekjønnet vigsel. Det snakkes generelt ikke så mye om dette, men det er ikke fordi vi legger lokk på det. Jeg tror at folk er opptatt av andre ting.

– Nå har biskopen sagt at det går mot at prestene skal kunne vie likekjønnede. Tenker du at prester bør kunne si nei av samvittighetsgrunner?

– Jeg tenker at det kanskje ikke er et så aktuelt spørsmål. Hvis du vil gifte deg i Metodistkirken så er det fordi du har en relasjon til kirken, og da spør du ofte en prest du har en relasjon til, og som du kjenner meningene til, sier Munz.

Hun mener ledelsen må ta ansvar for å avgjøre dette spørsmålet.

– Vi må kunne leve i et uenighetsfellesskap. John Wesley sa: «Tenk selv og la andre tenke». Ingen sitter på fasiten på alle ting.

John Wesley regnes som initiativtaker til, og grunnlegger av, det som etter hvert ble til Metodistkirken.

Biskop bekrefter retning

Metodistkirken har i flere år diskutert om det skal bli mulig for to av samme kjønn å inngå ekteskap i kirken, og om homofile og lesbiske skal kunne ordineres til prester.

Generalkonferansen i det verdensomspennende United Methodist Church (UMC) bestemte i mars at dette spørsmålet ikke skal kunne avgjøres på lokalt plan i de ulike medlemskirkene.

Nordens biskop Christian Alsted bekreftet like etter at veien for Metodistkirken i Norge, som er medlem av UMC, likevel går mot likekjønnet vigsel.

Bergensmenighet skal ta veivalg

Vårt Land har tidligere meldt at Centralkirken i Bergen skal ha en avstemning til høsten for å vurdere om de skal trekke seg ut av Metodistkirken eller ikke.

Foreningen Connect Metodist ble stiftet i februar. Den er tenkt å eksistere så lenge den teologiske diskusjonen rundt vielse og ordinasjon av likekjønnede pågår.

Connect Metodist skal favne både de metodistene som synes det er vanskelig å fortsette som før dersom endringene vedtas, og de som vil bli værende, men ikke helt vet hvordan. Det fortalte leder Jan-Erik Fjukstad til Vårt Land i april.

---

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church

51 menigheter og omtrent 14.000 medlemmer

Praktiserer barnedåp

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

---