Biskop i Metodistkirken: – Metodistkirken i Norge vil i nær framtid tillate likekjønnet ekteskap

– I dag vil jeg gjerne fortelle dere at Metodistkirken i Norge i nær framtid vil tillate likekjønnet ekteskap. Og at kirken på et eller annet tidspunkt vil ha prester som er homofile.

Det sa biskop i Metodistkirken i Norden, Baltikum og Ukraina, Chrstian Alsted fra talerstolen under Norges Kristne Råds generalforsamling onsdag.

– Jeg vet ikke nøyaktig når dette vil skje, hvor mange steder eller hvor ofte. Men det er ingen tvil om at det vil skje, sa han videre.

Metodistkirken i Norge er en del av det internasjonale kirkesamfunnet The United Methodist Church (UMC).

Det er bare få dager siden Sentralkonferansen Nord-Europa og Eurasia i UMC tok stilling til om nasjonale metodistkirker kan gjøre lokale tilpasninger i spørsmål om likekjønnet vigsel. Et annet punkt handlet om å åpne opp for ordinering av homofile. På møtet ble det bestemt at det ikke vil åpnes for noen av delene.





