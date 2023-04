KA skifter navn

Det nye navnet er «Hovedorganisasjonen KA», skriver kommunikasjonsdirektør Trygve W. Jordheim i en pressemelding.

– Ved å legge til «Hovedorganisasjonen» følger vi opp våre egne ambisjoner og den sammensatte porteføljen som allerede finnes i KA, sier saksordfører Oddbjørn Eide i pressemeldingen.

Navneskiftet ble bestemt torsdag ettermiddag under KAs landsråd.

– Ikke låser førsteinntrykket

– KA forholder seg til så mange forskjellige aktører på ulike felter at det klokt å ha et navn som ikke låser førsteinntrykket mer enn nødvendig, sier Eide i pressemeldingen.

To hovedgrunner til at «Hovedorganisasjonen KA» bli det nye navnet, er fordi det nåværende «KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomheter», ofte blir gjengitt feil.

I tillegg vil ikke organisasjonen at navnet, som ikke er dekkende for alt av KAs virksomhet, skal stå i veien for nye samarbeid, relasjoner og innmeldinger.

---

Hovedorganisasjonen KA

Tidligere «KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomheter»

Startet som arbeidsgiverorganisasjon for lokalkirken i 1990, da med navn «Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon», forkortet KA.

Kilde: Pressemeldingen

---

– Virkeområdet har vokst

Eide påpeker at navnet har vært dekkende frem til nå, men at porteføljen og virkeområdet har vokst de siste årene.

Det nye navnet ble vedtatt mot én stemme.

