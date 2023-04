Kirkerådslederen valgte bort konfirmasjon. – Kanskje jeg kan få et tilbud av en velvillig prest

Den norske kirke har startet årets kampanje for å invitere ungdommer til konfirmasjon. En del av kampanjen finner sted i sosiale medier. Under emneknaggen #minkonfirmasjon deler tidligere konfirmanter bilder fra den store dagen og noen tilhørende ord.

En av dem er kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Men historien og bildet hun deler, er ikke fra konfirmasjonsdagen.

Troende og idealistisk

Under bildet av en blid ungdom som klatrer i en bokhylle, skriver Gunleiksrud Raaum at hun selv valgte å ikke konfirmere seg.

– Jeg var en dypt troende og veldig idealistisk 14-åring som ble provosert av at flere sa at de ikke mente noe med konfirmasjonen, men bare gjorde det for pengenes skyld. Så da valgte jeg å gjøre det motsatte, sier hun.

IDEALISTISK: Da andre sa at de konfirmerte seg for pengene, konkluderte den dypt troende Gunleiksrud Raaum med at da fikk hun heller la være. Historien delte hun sammen med dette bildet. (Privat)

Jeg følte meg litt heroisk den gangen. Det glapp litt da de andre kom tilbake med posene fulle — Kristin Gunleiksrud Raaum

I innlegget på Facebook skriver kirkerådslederen at hun tror hun ville konfirmert seg dersom hun var ungdom i dag.

– Jeg mener det er viktig at man, i den alderen, får opplæring i den troen man er døpt inn i og det fellesskapet man er en del av.

I innlegget sitt skriver hun om noen av klassekameratene som dro for å handle, og kom tilbake til skoletimen med alt de hadde kjøpt for pengene de fikk til konfirmasjonen.

– Jeg følte meg litt heroisk den gangen. Det glapp litt da de andre kom tilbake med posene fulle. Den følelsen husker jeg godt.

Har vurdert å konfirmeres som voksen

– Man kan jo konfirmere seg selv om man er eldre enn 14-15 år. Hvorfor har du ikke gjort det?

– Jeg får si som Tjorven sier når hun blir spurt om hvorfor hun faller i vannet hele tiden: «Det bara blidde så.»

– Men skulle kirkerådslederen kanskje gjort det, som et eksempel til etterfølgelse?

– Tanken har slått meg mange ganger. Det er noe jeg kan tenke litt videre på. Det er aldri for sent, vi har ingen øvre aldersgrense for konfirmasjon. Kanskje jeg kan få et tilbud av en velvillig prest, sier Gunleiksrud Raaum og ler.

