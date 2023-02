Kristiansand Kongressenter begjærer seg selv konkurs

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Kristiansand Kongressenter er et datterselskap av aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som eies av pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand.

Menigheten opplyser på sin egen hjemmeside at Kristiansand Kongressenter AS ikke er i stand til å gjøre opp gjelden, og at styret derfor har besluttet å begjære sitt eget selskap konkurs.

– Det er alltid krevende å melde oppbud, men det er viktig å gjøre det som er nødvendig for å komme dit vi har tenkt å komme i den store prosessen vi har vært igjennom, sier Wiggo Skagestad, styreleder i Kristiansand Kongressenter.

Å begjære oppbud vil si å begjære eget selskap konkurs.

– Eneste utvei

– Hvorfor var konkurs eneste utvei?

– Vi har strevd med driften, og det er ikke noe hemmelighet at det har vært krevende og vanskelig. Nå har vi kommet frem til at det var eneste utvei i situasjonen vi befant oss i, sier Skagestad.

Kongressenteret har før konkursen en gjeld på omtrent 15 millioner. Hva menigheten sitter igjen med i gjeld etter salget kan han ikke kommentere.

– Er det penger i boet, eller er det tomt?

– Det vil vise seg når bostyret har gått igjennom det, svarer Skagestad.

Ingen betydning for menigheten

Han meddeler at det kun er snakk om at Kristiansand Kongressenter måtte slås konkurs, og ikke andre selskaper i Filadelfia konsernet.

Til tross for at Kristiansand Kongressenter er slått konkurs, vil det ikke få noen konsekvenser for menigheten.

– Fordi selskapene i Filadelfia Kristiansand AS sin virksomhet ikke belaster menigheten direkte, sier Skagestad.

Opprettholder driften

«Selskapet har bare én ekstern kreditor i form av et statsgarantert covid-lån. Resten er intern gjeld til selskaper i konsernet», står det videre i pressemeldingen.

Skagestad sier han ikke kan uttale seg om den eksterne kreditoren.

NØDVENDIG: Styreleder i Kristiansand Kongressenter AS, Wiggo Skagestad, mener det å slå selskapet konkurs var eneste utvei i situasjonen. (Caroline Teinum Gilje)

Selskapet har før oppbud avviklet all drift i egen regi, og fra 1. februar overtok Madhuset AS driften, og viderefører nå denne, kan Skagestad opplyse om.

– Driften går videre, alle kunder blir ivaretatt og planlagte arrangementer gjennomføres, legger han til.

Alle ansatte er også overtatt av Madhuset AS.

Måtte selge millionbygget

Selve bygget, Q42, ble november i fjor solgt for over 100 millioner kroner til seks investorer. Det var tidligere eid av pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand. Bygget ligger i Kristiansand sentrum, og er sørlandets største konferansesenter med 1.400 sitteplasser i hovedsalen. Etter at menigheten solgte bygningen, er de blitt leietakere i bygget, som hadde en prislapp på 600 millioner da det ble reist i 2016.

I flere år påførte selve kongressenteret Q42 konsernet til Filadelfia Kristiansand millionunderskudd, noe som har ført dem til randen av konkurs. Men i slutten av oktober dukket en uventet løsning opp: En ikke-navngitt «gruppering av bekjente og venner av huset» har reist en egenkapital på 60 millioner kroner, skrev menigheten i en pressemelding – og kalte det «et guddommelig under».

Under et ekstraordinært menighetsmøte i desember i fjor stemte 94 prosent av de fremmøtte for at Q42 skal selges til investorene.

---

Filadelfia Kristiansand

Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret driver utleie av lokalene i bygget Q42.

I 2016 ble bygget Q42 fullført til en kostnad på 600 millioner kroner. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.

Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen.

---