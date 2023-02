– Et mediehus som skal drive redaksjonell virksomhet må være uavhengig de man skal skrive om, sier Gunnar Bodahl-Johansen, ekspert på presseetikk og tidligere sekretær for Pressens Faglige Utvalg og fagmedarbeider på Institutt for journalistikk.

I flere år har kongressenteret Q42 påført konsernet til Filadelfia Kristiansand millionunderskudd, noe som har ført dem til randen av konkurs. Tirsdag ble det kjent at seks investorer har gått sammen om å kjøpe Q42 for i overkant av 100 millioner kroner. De har opprettet et eget eierselskap, Elvegata Eiendom AS.

Blant investorene er Kristen Mediaallianse Holding. Det er et underselskap av Kristen Mediaallianse Drift, driftsselskapet til den kristne avisen Norge Idag. Alle tre selskaper har Finn Jarle Sæle som øverste leder. At selskapet går inn på eiersiden til Q42 reiser flere presseetiske spørsmål, mener Bodahl-Johansen.

– Jeg har alltid hevdet at begrepet «skomaker, bli ved din lest» også gjelder i journalistikken. Skal man drive med journalistikk må man ikke koble det med kommersiell eller ideell virksomhet. Selskapets investering vil i dette tilfellet kunne påvirke folks oppfatning av avisens uavhengighet, tror han.

«Gladnyhet»

KRITISK TIL INVESTERING: – Man kan ikke overvåke de man selv er en del av, sier ekspert på presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen. (I J)

Investeringen vil også kunne påvirke redaksjonens dekning av kongressenteret og menigheten, mener Bodahl-Johansen.

– Noe annet vil være naivt å tro. Man kan ikke overvåke de man selv er en del av. Uavhengighet vil særlig være påkrevd på de områder man dekker journalistisk. Det samme prinsippet kan man overføre til en journalistisk organisasjon.

At investeringen kan påvirke Norge Idags dekning av kongressenteret, mener Bodahl-Johansen det allerede nå foreligger et eksempel på. På nettsiden til Norge Idag var det tirsdag publisert to nyhetssaker om oppkjøpet av Q42. I den ene saken presenteres nyheten blant annet slik:

«Dette er en gladnyhet. Ikke bare for Filadelfia Kristiansand, men for hele Kristen-Norge. For det er blitt sagt om Q42 at dette et signalbygg for Jesus. Ikke bare for byen, men for Norge som et kristent land. Derfor gir man ikke enkelt opp et slikt bygg.»

– At avisen presenterer dette som en gladnyhet, koblet til at de selv er involvert i oppkjøpet, synes jeg er et uttrykk for at de har en egeninteresse av å presentere saken nærmest som en reklame for avisen og det engasjementet de nedlegger i dette konferansesenteret, synes han.

---

Norge Idag

Norge Idag er en landsdekkende kristen ukeavis med hovedkvarter i Bergen. Avisen ble grunnlagt i 1999.

Sjefredaktør og grunnlegger er Finn Jarle Sæle. Trine Overå Hansen ble fra 2022 sideordnet sjefredaktør.

Avisen er eid av driftsselskapet Kristen Mediaallianse Drift AS (KMD), hvor Sæle er daglig leder. Kristen Mediaallianse Holding AS (KMS) er et underselskap av KMD og er blant de nye eierne av kongressenteret Q42. Sæle er daglig leder og styreleder i KMD.

Norge Idag mottok om lag 4 millioner i pressestøtte i fjor.

---

– Vil ikke miste en flik uavhengighet

Sjefredaktør i Norge Idag, Finn Jarle Sæle, er blitt forelagt kritikken fra Bodahl-Johansen. Sæle svarer at Norge Idags interesse for Q42 begynte med at de hadde kontorer i bygget, noe de fortsatt har, ifølge ham.

«Kristenfolkets Mediaallianse Drift AS sitt datterselskap Kristenfolkets Mediaallianse Holding AS er en liten eier i et fantastisk kommersielt bygg, med en medieavdeling, og vil ikke miste en flik uavhengighet», skriver han i en e-post til Vårt Land.

Kristen Mediaallianse Drift har siden 2020 eid 50 prosent av Radio 3,16, som holder til på adressen til Q42. Filadelfia Kristiansand eier den andre halvparten av radiokanalen gjennom selskapet Q42 Media. Norge Idags redaksjonslokaler ligger i Bergen.

Gunnar Bodahl-Johansen påpeker at flere mediehus i Norge i dag har virksomheter som strekker seg utover journalistikken. For eksempel har A-media et samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB hvor de hvert år deler ut millioner av kroner til foreninger og organisasjoner i hele landet. A-media eier blant annet Budstikka, Fredriksstad Blad og Nationen.

Også dette har Bodahl-Johansen tidligere kritisert i offentligheten, og mener at det skaper uklare forhold til medienes uavhengighet.

STORSATSING: Q42 i Kristiansand sentrum er tidligere eid av pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand og sto klar i 2016. Bygget er Sørlandets største konferansesenter med 1.400 sitteplasser i hovedsalen. (Caroline Teinum Gilje)

Eier 13,3 prosent

Kristen Mediaallianse Holding har en eierandel på 13,3 prosent i det nye eierselskapet til Q42. Til sammen har de bidratt med om lag 10 millioner kroner, opplyser David Reme, styreleder og medeier i Elvegata Eiendom.

Kristenfolkets Pressestøttefond, som har tette bånd til Norge Idag, registrerte i oktober i fjor pant på 12 millioner kroner i Q42, skrev Vårt Land. I februar i fjor kunne Dagen melde at fondet donerte en gave på på drøyt 460.000 kroner til Filadelfia Kristiansand. Ifølge avisen skal pengene ha vært medvirkende til at konsernet unngikk konkurs måneden før.

---

Filadelfia Kristiansand

Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret driver utleie av lokalene i bygget Q42.

I 2016 ble bygget Q42 fullført til en kostnad på 600 millioner kroner. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.

Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen.

---