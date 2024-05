– Jeg kan ikke stille meg bak de uttalelsene som lederen i Rød Ungdom har kommet med, sier Kristian Mateo Norheim (28), som nå vil melde seg ut av ungdomspartiet.

Norheim har vært åpen om sin kristne tro, og har stått i spissen for å etablere et nettverk av kristne i Rødt.

Mandag var han én av en rekke medlemmer av Rød Ungdom (RU) som tok avskjed med ungdomspartiet i et innlegg i VG.

Norheim forklarer at Rød Ungdom-leder Amrit Kaurs uttalelser i en TikTok-video fredag, der hun blant annet stemplet statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre, Nato-sjef Jens Stoltenberg og oljefond-sjef Nicolai Tangen som terrorister, ble for drøyt.

Kaur beklaget uttalelsene fredag, og har slettet videoen. Mandag beklaget hun på nytt at hun brukte ordet terrorist i omtalen av Støre, Stoltenberg og Tangen.

DRÅPEN: Rød Ungdom-lederens utspill på TikTok før helgen ble dråpen for Kristian Mateo Norheim.

Radikal retorikk

Norheim reagerer på at RU-leder Amrit Kaur, som tidligere ikke har villet kalle Hamas en terrororganisasjon, nå har kalt statsministeren for terrorist.

– Disse uttalelsene som kom nå i ettertid har vært dråpen. At vi ikke kan kalle Hamas en terrororganisasjon når de har gjort et terrorangrep, og nå kaller Støre og flere for terrorister. Det er dobbeltmoralsk, og ikke et budskap som jeg kan stille meg bak.

Vi skal ikke undervurdere betydningen av retorikk. — Kristian Mateo Norheim

Han mener dagens RU-ledelse prøver å fremstille seg som radikale.

– Vi skal ikke undervurdere betydningen av retorikk. For meg har det alltid vært viktig at man er formulerer seg på en god måte, og det opplever jeg ikke at ledelsen nå gjør.

– Først og fremst trist

Det har vært uro i Rød Ungdom siden tidligere leder Liv Müller Smith-Sivertsen ble kastet under landsmøtet i april. Norheim var selv innstilt til Rød Ungdoms sentralstyre ved landsmøtet, men ble ikke valgt.

Selv om han nå melder seg ut av Rød Ungdom vil har fortsette som folkevalgt for Rødt.

– Jeg synes dette først og fremst er utrolig trist. Rød Ungdom har vært en viktig organisasjon for meg, som jeg er glad i, sier han.