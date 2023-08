Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

KARMØY: – Jeg er med i Rødt fordi jeg er kristen, ikke på tross av at jeg er kristen, sier Norheim.

Det er tidlig augustmorgen i Åkrehamn på Karmøy. Etter vindfulle regndager trekker noen fiskere krabbeteiner der Nordsjøen møter strendene. I en ny leilighet ikke langt unna har, har Norheim så vidt startet dagen.

På bordet i stua ligger Bibelen ved siden av fjernkontrollen. Fra boksamlingen henter 27 åringen frem «Det kommunistiske manifest» – et skrift som også er viktig for ham.

– Det var ikke gitt at jeg skulle bli hverken kristen eller politiker, forteller han.

Norheim topper Rødt-listen i Karmøy, der Frp ved stortingsvalg er største parti. Sist manglet det bare 35 stemmer på kommunestyreplass. Før årets valg gir Norheim jernet for å ta revansj.

SYNLIG TRO: Et veddemål ga et hull i øret - Kristian Mateo Norheim valgte kors som øredobb. Synlig er det også på Rødt-profilens arm. (Erlend Berge)

Sosialist? Kommunist? Først og fremst kristen

– ­Er du med i Rødt får du alltid spørsmålet: Er du sosialist eller kommunist? Først og fremst er jeg kristen. Sekundært er jeg antikapitalist og motstander av pengejaget. Det er blitt vår sekulære gud, sier Norheim.

Vårt Land ber ham ta oss med rundt på Karmøy. I kommunen har kristenlivet sterke røtter.

Norheim henter en bunke løpesedler. Så vrenger han på seg Rødts røde valgkampjakke. Den dekker nå T-skjorten der det står «Amen» på brystkassen. Et gyllent kors henger rundt halsen hans.

– Korset kjøpte jeg på misjonstur i Romania i fjor, med Ungdom i Oppdrag, forteller han.

T-skjorten har han fått fra elevorganisasjonen Ny Generasjon. Miksen forteller om et spenn i kristenlivet hans.

RØDT I HVITT: Kristian Mateo Norheim jakter på postkasser for valgbrosjyrer i idylliske, «hvitmalte» Skudesneshavn. Der har Rødt-politikeren lærerjobben sin – og driver kristent ungdomsarbeid. (Erlend Berge)

Et trosliv i mange rom

– ­Det kristne ankeret ditt er altså ikke festet ett sted alene?

– Nei, selv om vi kan ha forskjellige utgaver av tro, er noe grunnleggende likt. Det kan være gode kristne fellesskap mange steder, forteller Norheim når han viser oss Åkra kirke.

I arbeidskirken er han ungdomsarbeider annenhver fredagskveld.

– Jeg holder jo andakter. Det synes jeg er kjekt – og det gir gode samtaler etterpå, sier han.

Han går også til gudstjeneste der. Eller i Lokalkirken hos pinsevenner ikke langt unna.

---

I Rødt med tro

Kristian Mateo Norheim (27) er lærer ved Skudesnes ungdomsskole. Har årsstudier blant annet i KRLE og spansk.

Ved kommunevalget er han toppkandidat for Rødt i Karmøy. På lokal gallup i mai lå partiet an til to representanter.

Ved forrige valg var Ap, Høyre og Karmøylista størst. Også KrF står tradisjonelt sterkt i kommunen.

---

PÅ BORDET: Bibelen, Det kommunistiske manifest – og en fjernkontroll. Inventar på stuebordet hos Kristan Mateo Norheim i hans nye leilighet i Åkrehamn. (Erlend Berge)

Slik kunne pelsdyr dra i gang et rødt liv

Norheim er født i Colombia, er adoptert og oppvokst på Norheim i fastlands-delen av Karmøy.

Det var ikke barndom med kristen oppdragelse. Men i tidlig ungdomstid fant han veien selv til tilbud i Den norske kirke og idrett i KRIK. Og etter hvert til politikk.

– Jeg var veldig mot pelsdyrindustrien. Det er vel sånn: Synes du synd på dyra, så synes du synd på svake grupper, forklarer han.

Etter en kort visitt i SVs ungdomsorganisasjon havnet han i Rød Ungdom. Og etter hvert i organisasjonens landsstyre. Der traff han også et knippe andre kristne. Etter hvert dannet de et nettverk av kristne Rødt-politikere, et nettverk som fortsatt eksisterer på Facebook.

---

Røde tall

Rødt gjorde sitt hittil beste kommunevalg i 2019: 3,8 prosent.

I høst stiller Rødt i følge TV2 lister i 171 kommuner – 32 flere enn sist. Valget er 11. september.

I sum stiller 3052 personer på kommunevalgslister for Rødt i høst.

---

Hvordan henger Rødt og kristendom sammen?

– Altså Rødt fordi du er kristen – hvordan henger det sammen?

– Blant annet fordi den kristne troen vokste i meg – og jeg lærte mer om hva Jesus gjorde, svarer Norheim.

Norheim snakker om Matteus-evangeliet. Om Jesus med tollere, syke, fattige, syndere og utstøtte.

– Også i vårt samfunn er det utstøtte som trenger noen som står opp for dem. Fordi jeg er kristen – og fordi jeg vil hjelpe folk – mener jeg Rødts politikk treffer.

Hjemme leser Norheim daglig i Bibelen.

– Og noen ganger tenker jeg: Det jeg leser her nå, krever at jeg gjør noe for andre eller noe politisk.

VELGERJAKT: «Utrykningsutstyr» til velgerjakt. Postkasser i Skudeneshavn denne dagen er målet for Kristian Mateo Norheim. (Erlend Berge)

Sier debattanter et bibelord

Henvisninger til skriftord har han tidvis brukt for å møte vrengebilder av Rødt. Som i et innlegg i avisen Dagen tidligere i sommer, der han brukte bibelsitater mot påstander om «kommunisme». Eller i paneldebatter med verdipolitisk tematikk.

– Jeg legger nok litt ekstra vekt på budskap fra Bibelen når jeg snakker til kristne forsamlinger. Men som politiker må du bruke retorikk for det publikumet du snakker til, forklarer han.

Fra Norheim kan det komme bibelord i Rødt-sammenhenger også. For det er ikke galt å blande kristendom og politikk, tenker han:

– Bibelen er viktig for meninger kristne har. Derfor er det helt på sin plass å bruke den til å finne argumenter, sier han.

Først og fremst er jeg kristen. Sekundært er jeg antikapitalist og motstander av pengejaget — Kristian Mateo Norheim, Rødt-politiker

Røde løpesedler – og ungdomsarbeid

Med Vårt Land på slep tar Norheim en valgkamp-økt: I idylliske og «hvitmalte» Skudeneshavn putter han valgbrosjyrer i postkasser.

I denne småbyen helt sør på Karmøy har han også lærerjobben sin og er daglig lokal leder i KRIK. På leirstedet Fredtun, rett utenfor den lille byen, er han også leder i en kristen ungdomsklubb. Der kan det komme rundt 100 ungdommer en onsdagskveld.

– Legger vi ungdomslederjobben oppå lærerjobben og fotballtrenerjobben, blir det mye ungdommer i tillegg til politikken, konkluderer han.

FOTBALL-LIV: – Jeg har brukt mer timer i Haugar enn jeg har brukt på alt annet i livet, sier Kristian Mateo Norheim. Inntil i fjor var han mangeårig trener for unge i Haugesund-klubben. (Erlend Berge)

Slutt på kjeft – og kommunist-stempel

Og nå tetner kalenderen seg til, med standsaksjoner og velgermøter. I tre år og frem til i vår var Norheim lokallagsleder for tre kommuner i Rødt Haugaland.

Ofte må han innom partikontoret i Haugesund. Der er hyller stappfulle av brosjyrer og materiell til sluttspurten i valgkampen. På gulvet en stor dunk med «Rødt-saft».

For Rødt-folkene er det lettere å møte velgere nå enn for noen år tilbake. Også på hjemmebane i Åkrehamn, der annenhver stemmer blått.

– For noen år siden fikk du slengt «kommunist» etter deg og folk kjeftet på oss. Men da Rødt kom inn på Stortinget snudde det. Nå hører vi heller det at «han Bjørnar Moxnes var en fin fyr». Og at de liker Mimir Kristjansson.

Vil kvele profitt – rører ikke kirkebarnehagen

– Hva er det du vil røske opp i om du havner i kommunestyret?

– Blant annet å stoppe kommersialisering – og private barnehager. I Karmøy er det 23 barnehager, bare åtte er kommunale.

Og nettopp ved Åkrehamn kirke – som han selv går i – ligger en av de ikke-kommunale. Men den store kirkebarnehagen der er trygg:

– Så lenge barnehager ikke tar ut profitt, så er jeg ikke mot dem. Det er noe annet med dem som har et sugerør inn i kommunekassen.

VALGKAMP: Kristian Mateo Norheim veksler ord med Rødts førstekandidat i Rogaland, Naomi Wessel, på det lokale partikontoret i Haugesund. (Erlend Berge)

I Karmøys store gruppe av kristne velgere er Rødt tradisjonelt ingen favoritt. Men Norheim tror alt det han driver med utenom politikken og lokale avisoppslag gir ham troverdighet.

– Forhåpentligvis er det mange som synes jeg bør velges. En av motstanderne mine sa for ikke lenge siden at «Karmøy trenger ikke Rødt, men Karmøy trenger deg».





Rødt Karmøy KORSET: Kristian Mateo Norheim på vei til korset ved stranden til leirstedet Fredtun. - Her hadde vi nattverd for konfirmanter i vår, forteller han. (Erlend Berge)