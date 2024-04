Tidligere kirkeasylanter sendt ut av Norge

– Tingretten har bestemt at foreldrene mine må reise fra Norge. Foreldrene mine vil ikke bryte norsk lov. Derfor valgte de å reise frivillig ut av landet i natt. Nå er de i Armenia.

Vårt Land snakket med ekteparets yngste barn, Natalie Jakarian (25), etter at foreldrene var hentet.

Vårt Land har tidligere skrevet om ekteparet, som kom til Norge fra krigen i Syria i 2013. De har, sammen med sine to barn, sittet i kirkeasyl i en periode.

Mamma bare gråter og gråter

– Det er kjempevanskelig. Jeg har snakket med mamma på telefon i dag. Hun bare gråter og gråter. Hun savner oss og hunden vår Rose. Pappa prøver å hjelpe mamma og si at de skal tilbake til Norge og at vi må være positive, sier Jakarian.

Familien har en advokat som jobber med saken. Akkurat nå venter de på en dato for behandling av ankesaken fra Lagmannsretten.

– Advokaten vår skal prøve å anke dommen, slik at mamma og pappa kan komme hjem og vi kan være sammen som familie igjen, sier hun på telefon til Vårt Land.

UDI trakk oppholdstillatelse

Vårt Land har tidligere skrevet om at Harout og Tamar Jakarian gikk i kirkeasyl i mai i fjor, i frykt for å bli kastet ut av landet før tingretten hadde behandlet saken ferdig. De gikk ut av kirkeasylet samme måned og fikk være i landet til saken var avgjort.

Sommeren 2013 fikk familien vite at Utlendingsdirektoratet (UDI) ville trekke oppholdstillatelsen til foreldrene og statsborgerskapet til de to barna. UDI hevdet at familien fikk statsborgerskap i Armenia i 2013.

Selv hevder familien at de ikke kjente til det armenske statsborgerskapet. De mistenker at noen kan ha brukt dokumentene deres for å lage armenske pass som kunne selges videre.

Tingretten trodde ikke på forklaringen.

I mai 2023 valgte Utlendingsnemnda å opprettholde UDIs vedtak om å trekke foreldrenes oppholdstillatelse, men ville ikke tilbakekalle barnas statsborgerskap.

Håpefull familie

– Jeg er lei meg og savner de så mye, selv om det bare har gått en dag. I dag var jeg i huset til mamma og pappas. Det var helt tomt, men lukten av mamma var der fortsatt.

Natalie Jakarian synes det er urettferdig at de må gå gjennom dette.

– Mamma og pappa har gjort alt for det norske samfunnet. De har betalt skatt, arbeidet og bidratt til lokalsamfunnet. De fortjener mye bedre enn dette. De er gode folk, avslutter hun.