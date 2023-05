Kan forlate kirkeasylet på Bømlo

Fredag 19. mai flyttet Harout og Tamar Jakarian inn i kirkeasyl i Bremnes kirke på Bømlo. De hadde fått beskjed av myndighetene om at de måtte forlate landet, men varslet at de ville ta UDI og Utlendingsnemndas vedtak til retten.

De kontaktet både politiet og Utlendingsnemnda for å be om at de ikke skulle bli sendt ut før saken var behandlet i en domstol, uten å få svar. Derfor valgte de å søke tilflukt i Bremnes kirke.

Nå har politiet bestemt at Tamar og Harout får utsatt utreisefrist. Den 21. og 22 juni må tingretten ta stilling til om de to skal få bli i landet helt til hovedsaken deres mot staten er behandlet.

– Tamar og Harout skal nå ut av kirkeasyl. De er veldig takknemlige for at politiet har vist forståelse for den vanskelige situasjonen de er i, og paret gleder seg til å komme hjem, skriver advokatfullmektig Anela Ferati i advokatfirmaet Sulland i en e-post til Vårt Land.

Hun skriver at politiet har bekreftet at alle instanser nå skal respektere rettens avgjørelse om å avholde rettsmøte, og ikke vil foreta noe frem til retten har fattet en beslutning.

– Glade og takknemlige

– Vi er veldig glade og takknemlige for politiets avgjørelse, sier Tamar Jakarian når Vårt Land kontakter henne torsdag ettermiddag.

De har ennå ikke forlatt kirken, av praktiske hensyn.

– Vi må vente til det kommer noen som kan låse kirken etter oss. Kirken må jo også være trygg, sier Jakarian.

Hun sier at de er svært lykkelige over å kunne gå tilbake til livene sine igjen.

Artikkelen oppdateres.