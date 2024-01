Tidligere kirkeasylanter må forlate landet

Paret har bodd på Bømlo i Vestland i sju år. De har barna Pogos (26) og Natalie (25).

Oslo tingrett har dømt at Utlendingsnemdas (Une) vedtak om tilbakekalling av oppholdstillatelsen er gyldig. Det melder avisa Dagen.

Harout og Tamar Jakarian gikk i kirkeasyl i mai i fjor, i frykt for å bli kasta ut av landet før tingretten hadde behandla saken ferdig. De gikk ut av kirkeasylet samme måned og fikk være i landet til saken var avgjort.

Nå er saken behandlet og ifølge Dagen vil norske myndigheter sende paret til Armenia.

Sommeren 2021 fikk familien beskjed om at UDI ønsket å trekke foreldrenes oppholdstillatelse og barnas statsborgerskap. UDI hevder familien fikk statsborgerskap i Armenia i 2013, og at Armenia derfor skulle behandlet asylsøknaden deres.

Familien hevder de ikke var klar over at de hadde armensk statsborgerskap, og mistenker at noen har misbrukt de syriske dokumentene deres for å lage armenske pass som deretter kunne selges videre.

Det er ikke en troverdig forklaring, mener tingretten.

I mai 2023 valgte Utlendingsnemnda å opprettholde UDIs vedtak om å trekke Harout og Tamars oppholdstillatelse, men ville ikke tilbakekalle barnas statsborgerskap.

Bekymret

Til Dagen forteller mor Tamar at familien er bekymret.

BLIR SPLITTA: Familien Jakarian består av far Harout (57), mor Tamar (51), datter Natali (25) og sønn Pogos (26). (Privat)

– Vi er ikke lenger unge. Vi er snart i pensjonsalder. Vi kan ikke begynne på nytt en annen plass nå.

Om ekteparet vil anke dommen er ennå ikke bestemt. Deres advokat Anela Ferati sier til Dagen at de vil gå gjennom dommen og trenger tid på å vurdere ankespørsmålet.