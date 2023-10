I et intervju på NRK brukte Line Khateeb, leder i Palestinakomiteen i Norge, ordene «frigjøring» og «spektakulært» da hun beskrev bildene som kom fra Hamas’ angrep mot Israel i morgentimene lørdag.

– Palestinsk motstandsbevegelse har gått inn i israelsk territorium. De har frigjort seg selv, gått inn i israelske bosettinger og tatt kontroll der. Det er helt spektakulært på et vis. Også måten de har gjort det på, sa Khateeb i et intervju med NRK som ble sendt flere ganger i løpet av lørdagen.

I intervjuet påpekte hun at det på palestinsk side hadde vært hyllest av aksjonene og måten de ble gjennomført på, hvor enkelte av de militsstyrkene tok seg inn i Israel med paraglidere og brøt ned gjerder inn til Israel.

– Så har jeg også israelske venner som har sendt bilder fra disse bosettingene, hvor vi ser israelske sivile som er redde og løper bort. Det er alltid de sivile som lider når det er krig, sa Khateeb.

I Intervjuet legger hun vekt på at Hamas-angrepet er en konsekvens av at verdenssamfunnet ikke har grepet inn mot Israels behandling av palestinere i Gaza og på Vestbredden.

Palestinerne har rett til å drive en motstandskamp, men ingen rett til å gå til målrettet angrep på sivile — Ola Svenneby, Leder i Unge Høyre

– Fremstår radikaliserte

Intervjuet får Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, til å reagere skarpt.

– Jeg er lettere sjokkert. Palestinakomiteen fremstår radikaliserte og uten av stand til å se menneskelige lidelser på en annen side enn sin egen, sier Svenneby til Vårt Land.

Han mener at akkurat dette ikke handler om Israel eller Palestina, men om hvilke krav vi skal stille til hverandre i en konflikt.

– Palestinerne har rett til å drive en motstandskamp, men ingen rett til å gå til målrettet angrep på sivile slik det virker som om de har gjort her, sier Svenneby.

REAGERER: Unge Høyre-leder Ola Svenneby mener Palestinakomiteen fremstår som radikaliserte. (Erlend Berge)

Mener Svenneby feiltolker

Khateeb er uenig i kritikken til Svenneby, og mener han feiltolker henne når han påstår at hun støtter aksjonen ved å kalle den spektakulær.

– Jeg prøvde å finne et ord for å beskrive det som var en veldig uvanlig, koordinert og planlagt aksjon fra Hamas’ side. Å se dem gå inn i Israel på den måten, både gjennom gjerdet og med paraglidere, det har ikke skjedd før, det var som å se noe fra en film, svarer Line Khateeb, leder for Palestinakomiteen

Hun er tydelig på at hun ikke hadde noe ønske om å forherlige aksjonen, men ville få frem at bildene fra Israel var noe hun aldri hadde sett maken til.

– Folkerettsbrudd begått av israelere og palestinere må følges opp. Jeg gjentok opp til flere ganger at bildene fra de israelske byene jeg har sett er ganske grufulle, og det samme er bildene vi nå ser fra rakettangrepene mot Gaza, sier Khateeb.

Hun mener det viktigste nå, er hva vi kan gjøre for å forsvare sivile på begge sider av konflikten.

– Og det er verdt å spørre seg på hvorfor ingen i verdenssamfunnet har reagert før nå på de systematiske folkerettsbruddene som blir begått mot sivile palestinere hver eneste dag, sier Khateeb.