– Jeg kan ikke komme på noe mer dramatisk øyeblikk i nyere historie på dette området. Primært fordi det er en ny type Hamas-angrep. Situasjonen for øvrig er gammel, sier Midtøsten-ekspert Marte Heian-Engdal til Vårt Land.

Situasjonen i Israel og på Gaza er uoversiktlig og utvikler seg raskt når Vårt Land snakker med underdirektøren ved NOREF (Norwegian Centre for Conflict Resolution) i lørdag ettermiddag.

Heian-Engdal tar forbehold om at mye er ubekreftet nå og advarer derfor mot forhastede konklusjoner.

– Det er nesten ufattelig at et slikt angrep går an på en så strengt og tett bevoktet grense. Å ta seg inn i Israel med så mange folk… Det virker som at det pågår flere gisselsituasjoner inne i Israel og at Hamas har greid å ta mange soldater og sivile med seg til Gaza. Det er helt ufattelig.

«Gaza er avsondret fra resten av verden», minner hun om:

– Det er veldig vanskelig å forstå hvordan dette har skjedd uten at ikke israelsk etterretning og overvåkningssystemer fanget det opp.

Krig i Israel

Den palestinske bevegelsen Hamas innledet tidlig lørdag et massivt angrep på Israel fra Gazastripen. Den væpnede gruppa Islamsk hellig krig har sluttet seg til.

Palestinerne angriper fra land, luft og sjø og har avfyrt rundt 2500 raketter, ifølge Israel. Et ukjent antall Hamas-soldater har krysset den tungt befestede grensa, og det meldes om gatekamper i sørisraelske småbyer.

Israel har siden angrepet en rekke mål på Gazastripen.

APTOPIX Israel Palestinians EVAKUERES: En kvinne og et barn blir evakuert fra området etter en palestinsk rakett traff Ashkelon i sør-Israel. (Tsafrir Abayov/AP / NTB)

Symboltung dato: – Et israelsk traume kan gjenta seg

Angrepet skjer på 50-årsdagen for Yom Kippur-krigens utbrudd i 1973, da arabiske naboland gikk til overraskelsesangrep på Israel.

Det skjer også på et høydepunkt i den jødiske løvhyttefesten, Simchat tora (gleden over Loven), som er dagen da jødenes hellige skrift, Toraen, feires.

– Hvor symbolsk er det og tror du Hamas har vært seg bevisst den symbolikken?

– Yom Kippur-krigen er et israelsk traume av mange årsaker, men primært et etterretningstruame, fordi de ble tatt på senga. Dette er jo i ferd med å bli det samme. Bare det gjør det rart å ikke tenke at det er en symbolikk, sier Heian-Engdal.

– Hva sier dine kjente på i Israel og Gaza til deg?

– Stemningen i Israel er preget av enorm frykt. Nå er det pågående situasjoner særlig i sør. Det er krigserklæring fra statsministeren. reservistene blir kalt opp. Det er en følelse av en ny type trussel.

Det skjer mot et «veldig anspent politisk bakteppe» i Israel og en «veldig destruktiv spiral på Vestbredden mellom israelske bosettere, den israelske hæren og palestinerne», påpeker Heian Engdal.

Døde og sårede

Lørdag ettermiddag var 200 israelere drept i angrepene fra Hamas-militsen, ifølge den israelske hæren.

På Gazastripen er minst 232 mennesker drept av Israelske luftangrep, ifølge det palestinske helsedepartementet.

Til sammen er over 2.500 palestinere og israelere såret i krigshandlingene lørdag, ifølge myndighetene.

Det meldes om at væpnede palestinere har tatt sivile til fange i flere småbyer sør i Israel. Hamas sier de har tatt et stort antall israelere til fange, deriblant høytstående militæroffiserer.

– Overraskende angrep, ikke overraskende krig

Selv var Marte Heian-Engdal i Gaza senest for én måned siden.

– Da gikk man bare og ventet. Spørsmålet var ikke om krigen kommer, men når og hvordan den starter, og hvor lang den blir. Det er barn og ungdom der som ikke husker noen annen virkelighet enn at det alltid er overhengende fare. Gaza har en veldig traumatisert sivilbefolkning. Så dette er et overraskende angrep, men ikke en overraskende krig, sier hun.

– Hvorfor det?

– Fordi det har vært mange kriger og ingen av dem har endret det krigene har handlet om. Konflikten går veldig langt tilbake i tid, men akkurat Gaza/Israel-konflikten er inne i et kapittel nå, som handler om at hele stripa er blokkert fra resten av verden. Hamas, som defakto er styresmakten der, er isolert, sier Midtøsten-eksperten.

Dette er en årsak til at det har vært flere kriger de siste 15 årene, ifølge Heian Engdal.

– Ingen av dem har løst noe, bare gjort ting verre. Det er ikke overraskende at det eskalerer når det ikke blir noen politiske fremskritt. Da er det dessverre sånn at de militære verktøyene virker mer effektive på folk.

Geopolitisk bakteppe: Avtale mellom Israel og Saudi-Arabia?

Krigen mellom Hamas og Israel skjer samtidig som spekulasjonene om en mulig avtale om normalisering av forholdet mellom Israel og Saudi-Arabia har tiltatt.

– Er det relevant for det som skjer nå?

– Det er veldig nærliggende å koble de krigene som nå starter, og det diplomatiske spillet om en normaliseringsavtale, sammen på et vis. Det oppstår ikke i et vakuum. Men jeg kan ikke si at dette skjer på grunn av det, sier Heian-Engdal.

En mulig normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel, vil ventelig også kreve at USA er involvert med tilrettelegging og garantier til Saudi-Arabia.

Marte Heian-Engdal minner om at de tre landene har én felles fiende: Iran. Landet regnes som en viktig støttespiller for Hamas på Gaza-stripen.

– Hvis det er i disfavør av Iran, kan palestinerne tenke at det er i deres disfavør også. Palestinerne frykter selvfølgelig da en normalisering av forholdet uten ikke skjer noe fremskritt i den palestinske saken, sier Midtøsten-eksperten.