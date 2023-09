Lokal Ap-leder i Oslo: Frykter nytt byråd vil ramme de som har minst

– Mange vil merke dette skiftet godt på lommeboken, særlig bydelene som har lite fra før. De vil merke det mest nå. Det hjelper ikke at jeg får flertall i Stovner bydel.

Rashid Nawaz var på plass på da partileder Jonas Gahr Støre ankom valgvaka i Folkets Hus i Oslo tidlig, før den første valgprognosen ble presentert i 21-tida.

Etter at Støre hadde takket mannskapene for innsatsen, begynte tallene å peket ut en kurs nedover for Ap, og i 22.30-tida viste en opptelling av 53,5 prosent av stemmene i Oslo et byks for Høyre til 34,5 prosent og en tilbakegang for Ap til 17,8 prosent, som vil bety maktsifte i hovedstaden.

BETENKT: Rashid Nawaz er bydelsutvalgsleder i Stovner bydel (Ap). – Nå vi gjort vårt. Nå er det velgerne som har bestemt hvem som har flertallet i Oslo, sier han. (Sindre Desching)

Nawaz er bydelsutvalgsleder for Ap i Stovner bydel i Groruddalen i Oslo.

– Hvis det nå blir et skifte, er det ikke på grunn av politikken vi har ført. Men jeg tror kanskje mange ønsker et skifte, sier Nawaz til Vårt Land.

Han mener innsatsen i valgkampen har vært fantastisk, men tror partiet har strevd med å få godt nok fram hva byrådet i Oslo med Ap i ledelsen har satt i gang av tiltak og forebygging i bydeler som Stovner, som har en større andel enn ellers i byen som har levekårsutfordringer.

Kunne gått enda verre

Mens Høyre øker oppslutningen i Oslo med 9,5 prosent med drøyt halvparten av stemmene talt opp, mister Ap 2,2 prosent ifølge opptellingen så langt.

– Opplever ikke noen debatt om partileder

Frode Jacobsen er leder for Oslo Ap, og klarer ikke peke på hva som gjør at Ap nå taper terreng både i Oslo og i landet samlet.

Han mener partiet i hele valgkampen har prøvd å få fram hva Ap har fått til i Oslo av tiltak, og at kutt i eiendomsskatten som Oslo Høyre har varslet, vil bety kutt i velferden.

– Men nå hadde vi målinger på 14 prosent i starten av året. Vi gir ikke opp. Ap vil være med og påvirke hverdagen for folk. Nå blir det forhandlinger lokalt i dagene som kommer, så får vi telle opp etter hvert hvor mange kommuner vi sitter med lederskapet i.

Jacosen sier at han ikke opplever at det er noen debatt i partiet om Jonas Gahr Støre som leder.

– Vi har klart å reise oss før. Nå har vi kjempet litt i motbakke, sier Jacobsen.

MOTBAKKE: – Vi hadde målinger på 14-tallet ved starten av året, sier Frode Jacobsen, leder for Oslo Ap. (Sindre Deschington)





Mener velgerne får en blåmandag

Rashid Nawaz understreker at selv om valgresultatene i Stovner bydel skulle gi ham og Ap flertall der, vil det avgjørende hvem som sitter med flertallet i Oslo. Med maktskifte, tror han mye av handlingsrommet blir borte. Han viser til at Høyre har varslet kutt i eiendomsskatten, som Nawaz mener er avgjørende for å ha ressurser til å tilby tiltak som gratis aktivitetsskole i Oslo og jobbsenter for unge jobbsøkere.

Nawaz frykter at det nå må kuttes i mange av tilbudene som han mener har vært viktig for innbyggerne i Stovner og andre bydeler med en befolkning som til dels strever med ulike levekårsutfordringer.

– Nå er vi nødt til å føre en politikk som flertallet i Oslo har bestemt. Jeg tror velgerne kommer til å få en blåmandag når de ser hva dette betyr i praksis, og at det rammer mest de som ikke bor på Vestkanten, sier Nawaz.

Pilene har pekt nedover

For Arbeiderpartiet har utsiktene i innspurten til valgdagen vært usikre og siste måling utført av Norstat for Vårt Land og Dagbladet viste piler som pekte nedover:

En oppslutning på 19,3 prosent, et fall på 1,3 prosent fra forrige kommune- og fylkestingsvalg.

I tillegg svarte under halvparten av Aps velgere fra forrige kommunevalg at de ville stemme på Ap nå.

Ved forrige kommunevalg var frammøteprosenten i Stovner bydel 57,7 prosent. I 2015 var den 53,9 prosent. Slik så valgresultatet ut for Stovner bydel i 2019 og 2015:





For Oslo som helhet var dette resultatene ved lokalvalgene for fire og åtte år siden: