Jonas Gahr Støre og Ap styrer nå mot nedslående valgresultat, skal vi tro Norstats siste kommunebarometer for Vårt Land og Dagbladet:

Ikke bare synker Arbeiderpartiet 1,3 prosentpoeng til 19,3 prosent.

Støres oppgave i valginnspurten var å hente egne velgere ned fra gjerdet. I denne målingen skjer det stikk motsatte.

Grepet glipper: Under halvparten av partiets velgere fra forrige kommunevalg ville stemt Ap på nytt.

– Aps styrke ved valg har vært å mobilisere hjemmesittere og egne velgere. Målingen tyder på at de ikke har klart dette, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

To store synker – KrF og Venstre får gladtall

På Vårt Lands siste måling før mandagens kommunevalg synker også Høyre med 1,2 prosentpoeng. Erna Solberg samler nå «bare» 24 prosent av velgerne – mot 31 prosent før sommerferien.

Målingen gir derimot gladtall for to tidligere sentrumspartnere:

Venstre øker til høye 6,3 prosent – opp 1,4 prosentpoeng.

KrF – som feirer 90 år – noterer årsbeste med hele 4,6 prosent. Det er en fremgang på ett prosentpoeng.

Målingen er tatt opp i forrige uke – de siste intervjuene søndag. Alle endringene er innenfor feilmarginer. Men for Ap ser det nå dystert ut.

Sjokktall rett før valget: Bare halvparten er tro mot Ap

Siden august har antallet Ap-velgere som oppgir hjemmesittergruppen blitt doblet: I august var 35.000 «på gjerdet» – nå er hele 73.000 tidligere Ap-velgere usikre på hva de skal stemme.

Målingen viser altså det motsatte av mobilisering i uken før valget. Bare under halvparten av velgerne fra forrige kommunevalg – 47,4 prosent – oppgir at de ville valgt Støres parti.

I august var 58 prosent tro mot Ap. I april fortsatt så mange som 66 prosent.

Valgforsker Bergh at partiet nå møter en krevende innspurt. Spesielt fordi entusiasmen rundt Ap har vært lav.

– Tallene bør bekymre Ap. Det er nå grunn til å lure på hva disse usikre velgerne vil gjøre når selve valgdagen kommer, sier han.

Valgforskeren: Huitfeldt-saken kan svekke Ap-entusiasme

Målingen dekker dager etter at aksjebråket rundt Ap-statsråd Anniken Huitfeldt startet.

– Slike skandaler kan bidra til et fall i entusiasme blant Aps egne og til at flere tidligere velgere sitter på gjerdet, sier Bergh.

Ap-nestleder Jan Christian Vestre sier likevel at han er optimist:

– Nå spriker tallene. Vi jobber for fullt for å mobilisere de som har satt seg på gjerdet, og for at velgere som er usikre på om de skal stemme på Ap eller Høyre ser at originalen er bedre enn blåkopien, skriver han til Vårt Land.

I VALGDRIV: Byrådsleder Raymond Johansen i sving ved Aps valgbod på Karl Johans gate i Oslo. (Erlend Berge)

Ap-Raymond ut mot «utenomsportslige aktiviteter»

I hovedstaden viser galluper dødt løp og mobiliseringsvalg. Foran Aps valgkiosk står en energisk byrådsleder Raymond Johansen og synes stemningen er god.

– Men nasjonale tall viser snarere at flere tidligere Ap-velgere har satt seg på gjerdet?

– Det betyr at jeg må jobbe hardere for å mobilisere og at vi ikke må ha mye «utenomsportslige aktiviteter». Alt annet enn fokus på politikk er negativt.

– Sikter du til Anniken Huitfeldt-saken?

– Det er en av mange, svarer Johansen.

Aps styrke ved valg har vært å mobilisere hjemmesittere og egne velgere. — Valgforsker Johannes Bergh

Høyre faller – utsiktene til brakvalg svekkes

Hos Norstat er Høyres oppslutning nå bare «3,9» prosent høyere enn forrige kommunevalg i 2019 og fire prosentpoeng under super-resultatet i 2011. Partiet er ikke nær noen rekord, slik galluper på 30-tallet spådde i vår.

– Høyre var veldig mobilisert i en periode. På en måte hadde partiet bare velgere å miste. Valgkamper gjør at velgerne tenker mer seriøst igjennom hva de til slutt skal stemme, sier Bergh.

Frp er i sterk fremgang på lokale galluper vest og nordpå og vokser også her: Med 9,8 prosent nærmer partiet seg titallet.

BURSDAGSGAVE: Mandag feiret KrF 90 år. Olaug Bollestad og nestleder Ida Lindtveit Røse bød på kake og boller. Og gledet seg over galluptall. (Erlend Berge)

KrF feirer 90 år. Får opptur i gave

KrF feiret denne uken 90-årsdag. Partiledelsen bød på kake og boller ved KrF-boden på Karl Johan mandag. De får nå en fin bursdagsgave fra velgerne: opp ett prosentpoeng fra 3,6 i august.

– Så fint, utbryter en glad Olaug Bollestad om KrFs fremgang.

En klynge partiprofiler og nysgjerrige skaper liv rundt Bollestad og nestleder Ida Lindtveit Røse ved det gule teltet.

– For meg er det viktig at KrF befestes i norsk politikk, at vi bygger gode lokale kandidater og at partiet bygges både til valgene i 2025, 2027 og 2029, sier hun.

På Sps mark beiter nå KrF

Bollestad gleder seg over at KrF i nasjonalt gjennomsnitt har holdt seg over det symbolsk viktige firetallet i kommunemålinger i august og september.

– Det er jo et mål som sentralstyret satte seg, sier Bollestad og håper et slikt valgresultat kan gi KrF en «boost» før ny kamp mot sperregrensen i 2025.

Før kommunevalgdagen ser KrF nå ut til å mobilisere velgere: Nær 12.000 fra Senterpartiet, 10.000 som ikke stemte sist – og en god slump fra Miljøpartiet De Grønne (MDG).

KrF 90 år JUBILEUM: KrF-kake for 90 år i norsk politikk. Før et viktig valg stiger nå gallup-kurven. (Erlend Berge)

Venstres sjef øyner rekordtall

Venstre ville tangert sitt beste lokalvalgresultat siden tidlig på 1970-tallet hvis Vårt Lands måling var valg. For 6,3 prosent er like sterkt som resultatet i 2011. Og det er høyt over de svake 3,9 prosentene for fire år siden.

– For et år siden sa jeg at målsettingen min som partileder er å gjøre det beste lokalvalget for Venstre i moderne tid. Da må vi over 6,4 prosent, og ifølge denne målingen er dette fullt mulig, sier Guri Melby til Vårt Land.

Venstres vekst ville ikke vært mulig uten massive overganger fra Miljøpartiet De Grønne (MDG). Også et SV som øker 0,7 prosentpoeng til 8,9, forsyner seg grovt derfra.

SV og Venstre sender MDG ned

I sum henter SV og Venstre over 50.000 av velgerne MDG fikk i 2019. Tross ny debatt om klima etter ekstremværet Hans, faller MDG 1,1 prosentpoeng til 4,5 prosent.

– Glipper valget og miljøvelgerne for dere nå?

– Målinger spriker i alle retninger. Vi konsentrerer oss om å prate med folk i hele landet. Kun MDG er garantisten for god miljøpolitikk. Mye står på spill hvis Frp og INP får innflytelse, sier MDG-nestleder Ingrid Liland.

Sp synker til 9,6 prosent. Rødt går ørlite frem til 4,2 prosent. Nye Industri- og næringspartiet (INP) gjør det ikke så skarpt som i august: ned 0,9 prosentpoeng til en oppslutning på 2,9.