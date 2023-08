Misjonsorganisasjoner står uten klimaplan

Er det på tide å gjøre noe med misjonsorganisasjoners klimaavtrykk? Det spørsmålet stiller lege og tidligere utsending Espen Kolstad Heen i debattinnlegget «Evig liv i bytte mot helvete på jord?» i Vårt Land 8. august i år.

Vårt Land har spurt Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Misjonsalliansen og Ungdom i Oppdrag om deres forhold til klimautslipp. De tre driver både bistands- og misjonsarbeid på ulike måter.

Men, ingen av de tre organisasjonene fører klimaregnskap. I tillegg har ingen av dem redusering av klimautslipp eller lignende som uttrykt mål i strategier eller verdidokument.

NLM skal drøfte klimautslipp

Selv om NLM per nå ikke har klima som eget punkt i strategien, forteller informasjonssjef Espen Ottosen, at de ønsker å drøfte reduksjon av klimautslipp utover høsten. Han viser samtidig til et punkt om «ansvarlig forvaltning» i deres ett år gamle strategi.

– Det står blant annet at vi skal holde fram måtehold og nøysomhet som gode verdier, svarer Ottosen.

– Har misjonsorganisasjoner noe ansvar når det kommer til klima?

– Ja det vil jeg absolutt si. For oss handler det om å ta vare på skaperverket på best mulig måte.

Ottosen sier det er vanskelig for NLM å kutte flyreiser, fordi det ligger i sakens natur at misjonsarbeidet er langt unna.

– Skal vi bli klimanøytrale er vi avhengig av at flybransjen heller blir mer klimanøytral, fortsetter han.

Ottosen sier korttidsmisjonærer er en større utfordring enn langtidsmisjonærer når det gjelder klimaansvar.

– Kommer dere på sikt til å begrense antall korttidsmisjonærer?

– Det tør jeg ikke svare på. Men det vil være klokt av oss å se nærmere på det, svarer han.

På spørsmål om hva som er viktigst – redde mennesker fra fortapelse eller klimakatastrofe, peker han på det første alternativet.

– For en misjonsorganisasjon som vår, som tror evangeliet kan gi evig liv, er ingenting viktigere, sier Ottosen, og legger til:

– Men vi mener det går an å kombinere ansvaret vårt for å gi mennesker menighetshåp med å gi mennesker bedre liv her og nå.

FLYREISER: Informasjonsleder i NLM Espen Ottosen mener misjonsorganisasjoner har ansvar når det kommer til klimautslipp. Likevel mener han det er forsvarlig å fly som en del av misjonering. (Matilde Solsvik)

---

Flyreiser blant misjonsorganisasjoner

NLM har rundt 120 voksne misjonærutsendinger. Ca 40 av dem vil påbegynne eller avslutte sin tjeneste i løpet av et år. Det innebærer 40 årlige flyreiser, ifølge NLM. I tillegg kommer barna som da reiser ut sammen med disse voksne.

NLM anslår at de i tillegg har 25 flyreiser årlig fra ledere på hovedkontoret til misjonsfeltene. Noe er også oppfølging av bistandsarbeidet deres som får statlig støtte og krever tett oppfølging. Noen få av disse reisene er andre typer besøk, blant annet besøk fra journalister og videoprodusenter.

Misjonsalliansens 88 ansatte på kontorene i Oslo og rundt om i de 10 landene der Misjonsalliansen jobber, reiste 1.358.561 km med fly i 2022. Ifølge Misjonsalliansens beregninger innebærer det et utslipp på ca. 120 tonn CO₂ og ca. 1.366 kg CO₂ -utslipp per person.

Til sammenligning bidrar hver nordmann i snitt med utslipp på cirka 580 kilo CO₂ gjennom flyreiser innenlands og til utlandet i løpet av ett år, ifølge forskere ved NTNU. Snittet for klimautslipp per hode i Misjonsalliansen er dermed over dobbelt så høyt.

Ungdom i Oppdrags misjonsvirksomhet bygger i stor grad på mange små misjonsoppdrag. Tall fra deres flyreiser er ikke tatt med i denne artikkelen.

Kilder: Omtrentlige tall fra Misjonsalliansen og NLM, samt NTNU

---

Klima skal på dagsorden

Misjonsalliansen har heller ingen retningslinjer for flyreiser eller strategi for å få ned misjonærers klimaavtrykk. Men de jobber med en ny strategi nå, oppgir økonomidirektør i Misjonsalliansen Vegard Thorsen.

– Klima blir helt klart en del av dette arbeidet, forsikrer han.

Han tenker det er forsvarlig å sende ut misjonærer selv om det kan gi klimamessige konsekvenser.

– Formålet vårt er jo å drive diakonalt arbeid, både innenfor klima- og bærekraftsfeltet. Så er det vårt ansvar å gjøre det på en så miljømessig måte som mulig. Hvis spørsmålet er å drive noe som helst uten noe utreise, tenker jeg det ikke er mulig, sier Thorsen.

– Hva er viktigst – å redde mennesker fra fortapelse eller klimakatastrofe?

– Begge deler. I Misjonsalliansen tror vi at Gud ønsker at vi mennesker skal ha det både bra her på jorda og i evigheten. Det blir feil å sette det opp mot hverandre og gjøre det til motsetninger, svarer Thorsen.

NYANSERT: Økonomisjef i Misjonsalliansen Vegard Thorsen mener det blir feil å sette redding av sjeler fra fortapelse og klimakatastrofe opp mot hverandre. (Misjonsalliansen)

– Har en nøktern livsstil

Selv om klima ikke nevnes eksplisitt i UIOs verdigrunnlag eller strategi, svarer leder Andreas Nordli at de har en «nøktern livsstil nedfelt i deres måte å tenke på». Han utdyper:

– Ingen i UIO mottar lønn, derfor er ikke økonomi en drivende faktor. Det gjør også at livsstilen blir nøktern fordi vi ikke har ressurser til et høyt personlig forbruk, sier han.

Åsne og Andreas Nordli LIVSSTIL: Andreas Nordli er leder i Ungdom i Oppdrag. Selv om organisasjonen ikke har spesifikke retningslinjer når det kommer til klima, peker han på at organisasjonen legger opp til en nøktern livsstil ved å ikke betale sine ansatte. (Erlend Berge)

På spørsmål om det finnes noe motsetning mellom visjonen til UIO og klimaansvar, svarer han at han tenker det går hånd i hånd.

– Klimaet er ikke sentralt i vårt misjonsengasjement, men i en utvida misjonsforståelse hører forvaltning av jorda inn, sier Nordli.

Han mener det er forsvarlig å sende ut misjonærer selv om det kan gi klimamessige konsekvenser. Alternativet er heller å begrense flyvningen så mye som mulig.

På spørsmål om valget mellom å redde mennesker fra fortapelse eller klimakatastrofe, svarer han at ikke må lage falske motsetninger.

– I hebraisk forstand må vi tenke både og. Det er klart at frelse for evigheten er helt sentralt i det vi driver med og er en av de viktigste motivasjonene for oss, avslutter Nordli.