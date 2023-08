På et besøk i Flekkefjord ble Mímir Kristjánsson så imponert over organisasjon Englevakten at han måtte dele begeistringen i et Facebook-innlegg.

«Jeg er ikke kristen selv. Men søren så mye bra arbeid kristne legger ned landet over for å hjelpe de som sliter. Man skal være bra forblinda ateist for å ikke skjønne at forståelsen og tilgivelsen folk kan få her er til det beste» står det blant annet i Facebook-innlegget.

Englevakten er en organisasjon i Pinsekirken Flekkefjord. Organisasjonen driver med matutdeling, kafe og tilbyr innlosjering.

Blant kommentarene på innlegget er ett fra den sykemeldte KrF-lederen Olaug Bollestad. Hun skriver «Englevakten er en flott menneske møteplass. Har vært der flere ganger! Varme, tro, tillit og null fordømmelse. Slike steder og folk trenger landet vårt».

[ Stort Min Tro-intervju: Mímir Kristjánsson har fått øynene opp for hvor mye bra som står i Bibelen ]

Frivilligheten tar ansvar

Det siste året har Kristjánsson kommet nærmere inn på den delen av frivilligheten i Norge som driver med matutdeling, forteller han til Vårt Land. Blant dem er det mange kristne organisasjoner.

– Jeg tenker den jobben de gjør er undervurdert og ikke blir satt nok pris på. De har begynt å ta over ansvaret til velferdsstaten, sier han.

Min erfaring med de kristne organisasjonene er at de hjelper folk betingelsesløst. Det synes jeg de fortjener ros og respekt for — Mímir Kristjánsson

Kristjánsson er redd for konsekvensene av den økende etterspørselen på frivilligheten.

– Når så mange står i matkø, legger det stort press på det frivillige og de får ikke tid til alt det andre de gjør. Da bør staten hjelpe de frivillige mer, sier han.

[ Dette mener de er de viktigste sakene på Kirkemøtet ]

Lettere å gi ros når han selv er ateist

Kristjánsson mener organisasjonene gjør en kjempejobb.

– Jeg tenker folk har fordommer mot kristne organisasjoner, men jeg har sett over lang tid at de hjelper folk. Folk har fordommer om at de bare er ute etter å frelse folk, men min erfaring med de kristne organisasjonene er at de hjelper folk betingelsesløst. Det synes jeg de fortjener ros og respekt for, sier Rødt-politikeren.

Han tror det er lettere for ham som ateist å skryte av disse organisasjonene, enn det er for dem som er kristne.

– Det er lettere å gi skryt til organisasjonene som driver et stort sosialt arbeid, når man ikke er kristen selv.

---

Englevakten

En del av Pinsekirken Flekkefjord.

Startet opp i 2005.

Driver ulike sosiale tilbud som matutlevering, husly og kafe.

---