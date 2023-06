Det går frem av Norstats junimåling for Vårt Land og Dagbladet. Ap er månedens gallupvinner med fremgang på 1,7 prosentpoeng.

Vår siste nasjonale meningsmåling før valget gir Ap medvind etter en miserabel høst, vinter og vår.

For første gang siden september i fjor er Ap over 20-tallet på Vårt Lands målinger.

Også regjeringsmakker Sp har fremgang. Partiet rister seg løs fra 5-tallet og opp til 6,7 prosent.

– Vi får kalle det et lite lysglimt for Ap. Men symbolsk er det viktig for partiet å komme over 20 prosent, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Høyre går på en smell. Nykommer Industri- og Næringspartiet ville vært stortingsparti. Og hvor kommer stemmene fra?

Nå rapper Høyre færre velgere fra Ap

Politiske målinger hittil i juni har alle notert Ap under 20-tallet. Men Vårt Land og Dagbladets tall viser en liten bedring for partiet:

Nær to tredjedeler av 2021-velgerne ville nå stemt på partiet på nytt.

Den store lekkasjen til Høyre er nær halvert: Bare 54.000 – tidlig i vår rappet Høyre det dobbelte.

– Velgernes lojalitet til Ap har lenge vært verre enn dette. Færre velgere er dessuten «på gjerdet». Men totalt sett ser vi ingen fundamental endring av Aps situasjon, påpeker valgforsker Bergh.

GIR MOTIVASJON: Partisekretær Kjersti Stenseng er også toppsjef for Aps forestående valgkamp. Her er hun under vårens landsmøte sammen med partileder Jonas Gahr Støre. - Tallene gir motivasjon, sier hun. (Heiko Junge/NTB)

Hvorfor styrker Ap seg? Stenseng tror forklaringen er Høyre

På terskelen til en valgkamp er tallene gladnytt for Aps partisekretær Kjersti Stenseng:

– Det er motiverende å se framgang tre måneder før et viktig retningsvalg, skriver hun til Vårt Land.

Men ifølge Stenseng ligger det fortsatt» en stor jobb foran oss».

– Samtidig har vi tusenvis av kandidater som jobber beinhardt rundt omkring i landet for å få gjennomslag for sine løsninger lokalt.

– Hvorfor får dere fremgang nå?

– Jeg tror vi ser resultatet av tydeligere skiller mellom vår retning for sterkere fellesskap, og Høyres usosiale alternativ, uttaler partisekretæren.

Fortsatt ligger venstresiden markant bak

Men det er fortsatt langt igjen til et venstreside-flertall. De to regjeringspartiene er i sum mindre enn Høyre alene – ett mandat skiller.

Hele venstresiden ville om det var stortingsvalg nå fått 80 mandater. Da mangler den fortsatt fem representanter på flertall. Høyre, Frp og Venstre har flertall alene.

Men på denne siste Vårt Land-målingen før valgkampmåneden august får Erna Solbergs parti en nesestyver: Høyre faller hele 3,2 prosentpoeng. Sterke 34,1 prosent i mai er nå blitt til 30,9.

Men også i april fikk Høyre en tilsvarende nedgang – etter sterke tall i mars.

FREMGANG:Partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad holdt sommer-oppsummering. Vedum mener Vårt Lands tall bekrefter motivasjon han nå føler er i partirekkene. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Før valgkamp-avsport: Valgforsker ser ikke blå svakhetstegn

Tilbakegangen til tross: Valgforsker Bergh anser Høyres stilling som stabilt god. Det som eventuelt truer, er om dynamikken i den politiske debatten endres eller noe uforutsett oppstår.

– Ser du noen svakhetstegn i Høyres tall?

– Ikke noen åpenbare, annet enn at partiet har mange velgere som kommer fra Ap og kan finne på å gå tilbake igjen, svarer Bergh.

Fortsatt er Høyre det partiet som henter mest fra Senterpartiet: Hele 61.000 av Sps stortingsvelgere fra 2021.

Sommergave til Sp. Rister seg opp fra femtallet

Men for første gang på Vårt Land/Dagbladets målinger i år hever Sp seg fra femtallet. I juni går Sp frem 1,5 prosentpoeng til 6,7 prosent.

– Når jeg reiser rundt om dagen, opplever jeg god stemning. Det er stor motivasjon i laget nå, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til Vårt Land.

Bakgrunnstallene viser at Sp fortsatt sliter, med lekkasjer både til rød og blå side av politikken. Eksempelvis henter også EU-vennlige Venstre 10.000 velgere fra Sp.

INP drømmer om firetallet og sperregrensen

For andre gang hos oss i vår er nye Industri- og Næringspartiet (INP) inne med ett mandat på Stortinget. Norstat-målingen gir partiet 3,2 prosent.

INP også tatt mandat på andre målinger i juni. Partileder Owe Ingemann Waltherzøe sier han er kjempeglad hver gang en måling gir INP tretallet.

Vi får sprette noe boblevann den dagen vi får firetallet. — INP-leder Owe Ingemann Waltherzøe

– Det er kjempemoro. Vi får sprette noe boblevann den dagen vi får firetallet, som jo er sperregrensen, sier han.

Å komme over grensen ved neste stortingsvalg er det store målet.

– Delmålet nå er å få inn flest mulig i kommunestyrer og fylkesting, forklarer Waltherzøe.

De anser seg som norgesmestre i dugnad

INP nærmer seg 10.000 medlemmer. Og foreløpig kombinerer Waltherzøe partilederrollen og valgkamp med turnusarbeid i Nordsjøen.

– Nei, det er i ferd med å skjære seg, nå må jeg enten velge det ene eller det andre. Vi kan godt si at vi er norgesmester i dugnadsarbeid, sier han.

Var denne målingen valg, ville nettopp Waltherzøe blitt stortingsmann. Det er fra Rogaland – der han toppet listen – INP tar mandatet.

STORTINGSMANN?: INP-leder Owe Ingemann Waltherzøe forsøkte seg som toppkandidat fra Rogaland ved forrige stortingsvalg. Dersom Norstats juni-måling var valg, ville han nå blitt stortingsmann. (Javad Parsa/NTB)

Men hvor kommer nykomlingens velgere fra?

Vårt Lands bakgrunnstall viser at anslagsvis 40.000 av Frps og 18.000 av Norgesdemokratenes velgere nå ville stemt INP. Men også fra Ap, Høyre og Sp henter utfordreren godt med velgere.

– INP finner et «tomrom» som en del velgere setter pris på. De fremstår som et alternativ for velgere som sitter på gjerdet. Den forestående valgkampen kan få betydning. Får valget karakter av protestvalg, kan INP også bli større enn det nå er, sier valgforsker Bergh.

Sommerstille for mange partier – SV synker etter avtalen

Alle endringene på målingen er innenfor feilmarginer. Og flere partier står i praksis stille: Venstre med 4,7, Rødt med 5,1 og Frp med svak nedgang til 11,5 prosent.

Regjeringens partner SV får ingen velgerpremie etter at revidert budsjett kom i boks i forrige uke. For SV er det ned 1,5 prosentpoeng til 7,6 prosent.

Miljøpartiet De Grønne ville med sine 3,6 prosent bare fått to stortingsmandater. KrF ville beholdt sine tre og noteres til 3,9 prosent. Tallene gir KrF et lyspunkt: Hele 85 prosent av velgerne fra forrige valg ville brukt KrFs stemmeseddel hvis det var stortingsvalg.