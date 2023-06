Tirsdag morgen ble det kjent at Tonje Brenna har gitt et styreverv på Wergelandsenteret til sine gode venn Frode Elgesem. Det er et senter som gir penger til Utøya AS. Brenna har gjort en alvorlig feilvurdering av sin habilitet knyttet til Elgsem, og gjennom dette ytterligere tre personer som sitter i styret for Utøya AS. En av disse er Brennas tidligere samboer Martin Henriksen, som er far til hennes sønn.

[ Tonje Brenna (Ap) ga styreverv til god venn – Høyre avgjør om det blir kontrollkomité-drama ]

Tok selv initiativ

Det er en formildende omstendighet at Brenna selv, ifølge VG, tok initiativ til å fortelle om sine feilvurderinger. Da hadde hun allerede fått sin habilitet vurdert av departementet, og det var bestemt at det skulle settes inn en settestatsråd i sakene der hun er inhabil. Hun hadde også kontaktet lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og orientert ham.

Brenna burde åpenbart fått sin habilitet vurdert for lenge siden. Men etter at tabben først var et faktum, har Brenna gjort alle de riktige tingene.

Uansett vil saken klistre seg til henne i månedene som kommer, og gjøre at hun ikke greier å framstå som det friske pustet Ap trengte for å vinne valget — Berit Aalborg

Statsministeren og Lysbakken rykket ut

Det ser nå ut til at regjeringen har kontroll over håndteringen av den alvorlige tabben. Statsminister Jonas Gahr Støre raskt var ute i media tirsdag og erklærte sin tillit til Brenna.

[ Støres sommer-bonus: 20-tallet – og en smell for Høyre ]

Utover formiddagen tirsdag rykket også Audun Lysbakken, SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, ut og sa at han freder Tonje Brenna fra kontrollsak i Stortinget. Men han sa en viktig ting til: «Jeg antar at all informasjon nå er lagt på bordet. Da er min foreløpige vurdering at det neppe er grunnlag for å åpne sak i kontrollkomiteen». Lysbakken hadde altså behov for å understreke at dersom det kommer mer på bordet, så kan situasjonen endre seg.

Det siste Ap trengte nå

Dette er en dårlig sak for Regjeringen Støre og Ap to-tre måneder før kommune- og fylkestingsvalget. Vårt Lands ferske måling viser at Ap nå er på vei opp på målingene, og har passert 20 prosent oppslutning, etter å strevd mellom 15 og 20 prosent i lang tid. Ap har vært rystet av metoo-saken knyttet til Trond Giske og internt bråk knyttet til Giskes lokallag Nidaros og hans jevnlige stikk mot regjeringen. Før landsmøtet var det intern strid om partisekretæren. Regjeringen har vært rammet av effekten av høye strømpriser, stor prisstigning og påfølgende økonomiske problemer i store deler av befolkningen.

Etter et rolig landsmøte skulle de to nye nestlederne Tonje Brenna og Hans Christian Vestre bidra til ro, fokus på politikk og økt entusiasme. I stedet blir det på vei inn i valgkampen fokus på Brennas håndtering av habilitet.

Kan blåse over

Dersom det ikke dukker opp nye avsløringer i denne saken, kan saken blåse over.

Men dersom det dukker opp nye saker knyttet til Brennas habilitet, kan det bli alvorlig for statsråden og Aps stigende stjerne. Noen vil mene at denne saken er en minst like alvorlig som saken som førte til Hadia Tajiks avgang.

Saken er utvilsomt alvorlig. Dersom flere saker dukker opp, kan det hende Brenna må gå. Men slik det ser ut akkurat nå kan hun bli sittende. Uansett vil saken klistre seg til henne i månedene som kommer, og gjøre at hun ikke greier å framstå som det friske pustet Ap trengte for å vinne valget.

[ Berit Aalborg: Emilie Mehls krenking av kirkefreden ]