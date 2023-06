INP, eller Industri- og næringspartiet, er årets valgkomet. Ett punkt i partiprogrammet utfordrer flere:

– Vi har bestemt oss for å ta en prat med Industri- og næringspartiet, forteller generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL) til Vårt Land.

Industri- og næringspartiet (INP) seiler høyt på meningsmålingene, tre måneder før lokalvalget. Slår målingene til kan det ferske partiet få flere seter i by- og kommunestyrer.

Vårt Land fortalte mandag at INP går hardt til verks i møte med trossamfunn:

Trossamfunn som nekter å vie homofile og lesbiske skal straffes: INP lover at de skal fratas «all offentlig støtte» om de nekter å vie.

«Diktatorisk karakter»

Fra Kristiansand styrer Einar Øgrey Brandsdal milliardbutikken Brandsdal Group, som har spesialisert seg på særlig netthandel og kosmetikk. Brandsdal landet i år på 84. plass over Kapitals oversikt over Norges 400 milliardærer.

Han reagerer sterkt på kravet i INPs verdiprogram:

– Å true trossamfunn om fjerning av økonomisk støtte med pisk dersom du ikke gjør som jeg vil, hører ingen sted hjemme i 2023.

Brandsdal heier på mangfoldet:

– Norge er et samfunn med millioner av ulike mennesker med ulike meninger. Flere trossamfunn vier likekjønnede allerede i dag. Noen finner dette problematisk, andre ikke. Noen lar de ulike prestene selv få vurdere om de vil vie eller ikke. I dag kan alle likekjønnede få viet seg om de ønsker det.

– Dette mangfoldet mener jeg er en styrke. Kravet fra Industri- og næringspartiet mener jeg er mer av en diktatorisk karakter, sier næringslivslederen, som åpner for å diskutere offentlig støtte til trossamfunn:

– Om vi i det hele tatt skal støtte de ulike trossamfunnene eller ikke, er en annen diskusjon.

Brandsdal har tidligere vært medlem i KrF og Høyre, og før valget i 2019 ga han støtte til Tverrpolitisk Folkeliste i Kristiansand, melder NRK.

«Tatt altfor mye Møllers tran»

I Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn (STL) hevet de øyenbrynene da de leste om INPs verdiprogram

STL advarer INP mot kravet som settes fram: Trossamfunn som nekter å vie homofile og lesbiske skal fratas «all offentlig støtte».

– Her har INP tatt altfor mye Møllers tran. I et forsøk på å framstå som liberalt, blir partiet illiberalt. Kravet er faktisk ganske autoritært, og det bryter med sentrale menneskerettigheter. Et parti kan ikke detaljstyre trossamfunn på denne måten, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i STL.

INP-leder Owe Ingemann Waltherzøe forklarte mandag trossamfunnskravet med at «når staten gir støtte, bør den også kunne fremme krav».

– Fortsatt finnes det kirkesamfunn der presten nekter å vie likekjønnede. Vigsel bør være likt for alle.

GENERAL: Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). (Erlend Berge)

Kommune med strammere regler

Industri- og næringspartiet er langt fra de første som ønsker å straffe trossamfunn økonomisk, viser Vårt Lands kartlegging:

2023: Klepp kommunestyre opprettholdt de nye reglene for tildeling kulturstøtte. I 2021 innførte kommunen regler som sier at alle medlemmene til søkerorganisasjonen må kunne velges til «styre, tillitsverv og posisjonar, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet». Dette hindrer organisasjoner med tradisjonelt samlivssyn i å søke kulturmidler. Statsforvalter har sagt at reglene er greie.

2021: Aps gruppeleder i Stavanger bystyre, Dag Mossige, ønsket å strupe kommunal støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner som «bedriver en tilsynelatende svært ekskluderende praksis ovenfor egne medlemmer».

Bakgrunnen var at Misjonssambandet vedtok at medlemmer som ikke lever i samsvar med Bibelen og NLMs grunnregler og retningslinjer, i sin ytterste konsekvens – og etter en grundig prosess – kan bli fratatt medlemskapet. Forslaget fra Ap falt.

Her har INP tatt alt for mye Møllers tran. I et forsøk på å framstå som liberalt, blir partiet illiberalt — Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær STL

Tok støtte fra Frelsesarmeen

2009: Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) mistet statsstøtten på 1,2 millioner kroner. Årsak: Organisasjonen tillater ikke at soldater kan leve i et homofilt forhold. Leder og nestleder i FAbU må være soldat, og de kan dermed ikke leve i homofilt samliv.

Avgjørelsen ble gjort av Fordelingsutvalget, som er et forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD). Utvalget tildeler tilskudd til Norges frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner.

Støttekuttet ble anket til BFD, som omgjorde vedtaket i Fordelingsutvlaget.

Statsråd avviste støttestraff

2007: Likestillingsombud Beate Gangås – nå sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) – mente at trossamfunn som diskriminerer bør miste statsstøtten. Ombudet ba daværende kirkeminister Trond Giske (Ap) om lage et system som gjør det mulig å trekke tilbake eller redusere overføringene til trossamfunn som ikke følger norske spilleregler, blant annet ved at de bryter likestillings- og diskrimineringsloven.

«Selv om det er trosfrihet i Norge og folk står fritt til å praktisere sin religion som de ønsker, er det er ingen selvfølge at alle trossamfunn skal få statlig støtte», sa Gangås til Aftenposten.

Ombudets ønske ble avvist i Kultur- og kirkedepartementet.