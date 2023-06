Bård Mæland er ny styreleder for Sjømannskirken

Mæland var innstilt som eneste kandidat til vervet i nominasjonskomiteens innstilling, etter at Jørn-Henning Theis hadde varslet at han ikke ønsket gjenvalg som styreleder. Mæland ble valgt ved akklamasjon under generalforsamlingen lørdag ettermiddag.

Vurderte flere kandidater

Mæland er rektor ved VID vitenskapelige høgskole, og har ti års erfaring som feltprest og forsker i Feltprestkorpset i Forsvaret, før han fra 2005 har vært professor og rektor ved Misjonshøgskolen og senere VID. Han er også styreleder for stitelsen Kirkens Familievern og har vært medlem av styret for Politihøgskolen.

Nominasjonskomiteen skriver i innstillingen at den hadde som første prioritet å lete etter ny styreleder, og vurderte flere kandidater.

Stor enighet

«Etter en bred vurdering, og et dybdeintervju med den foreslåtte kandidaten, er det stor enighet om den kandidaten som presenteres», skriver komiteen.

Nominasjonskomiteen har bestått av Marianne Uri Øverland (leder), Torger Reve, Marit Halvorsen Hougsnæs, Helge Taranrød og Margareth Glad (ansattes representant).

Generalforsamlingen valgte også ved akklamasjon seks kandidater som var innstilt til de resterende plassene i styret:

Linn Grøtberg (gjenvalg), Helge Aarseth (gjenvalg), Bjarne Hareide (gjenvalg), Merete Willumsen Haugå (gjenvalg), Kjersti Gautestad Norheim (ny) og Einar Drangsholt (ny).

Bør vurdere honorar

I sin innstilling tar valgkomiteen opp at styret ikke honoreres slik det er i dag. Komiteen har fått innspill på dette, og skriver at den mener dette bør vurderes. Selv om komiteen anser seg selv som rette forum for å foreslå nivå på honorarer, mener den at det først bør foregå en prinsipiell diskusjon i organisasjonen om dette.

«Komiteen kjenner til at det er vanlig med styrehonorar også i frivillige organisasjoner, men vil samtidig påpeke at det kan være utfordrende å innføre styrehonorar i en tid da frivillighet er satt så sterkt i fokus», skriver komiteen.

